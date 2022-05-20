Оккупанты взяли в плен сына военного и требовали разведанные. СБУ вернула подростка матери. ВИДЕО

Для освобождения ребенка Служба безопасности Украины провела спецоперацию в Черниговской области, когда этот регион был временно оккупирован войсками захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

"С началом полномасштабного вторжения РФ мать мальчика – военнослужащий-контрактница ВСУ – для безопасности отправила его к родственникам в одно из сел на Черниговщине. Но вскоре село оказалось под временной оккупацией, связь с сыном была потеряна. Через несколько дней на телефон матери поступил звонок с неизвестного номера. Ей сообщили, что сын в плену. Оккупанты выдвинули условие освобождения подростка: в обмен на информацию о размещении ряда военных объектов ВСУ, которые дислоцируются на территории региона", - говорится в сообщении.

Женщина обратилась за помощью в СБУ. В ответ контрразведчики спецслужбы разработали и провели успешную спецоперацию по спасению ребенка.