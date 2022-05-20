Оккупанты взяли в плен сына военного и требовали разведанные. СБУ вернула подростка матери. ВИДЕО
Для освобождения ребенка Служба безопасности Украины провела спецоперацию в Черниговской области, когда этот регион был временно оккупирован войсками захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.
"С началом полномасштабного вторжения РФ мать мальчика – военнослужащий-контрактница ВСУ – для безопасности отправила его к родственникам в одно из сел на Черниговщине. Но вскоре село оказалось под временной оккупацией, связь с сыном была потеряна. Через несколько дней на телефон матери поступил звонок с неизвестного номера. Ей сообщили, что сын в плену. Оккупанты выдвинули условие освобождения подростка: в обмен на информацию о размещении ряда военных объектов ВСУ, которые дислоцируются на территории региона", - говорится в сообщении.
Женщина обратилась за помощью в СБУ. В ответ контрразведчики спецслужбы разработали и провели успешную спецоперацию по спасению ребенка.
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А це до нас припхалася пліснява підрейтузна - дітей гвалтувати, викрадати, вбивати...
Це хто завгодно, але точно не люди
там все таке, я так зрозуміла
нафіга їм було вивчати обстановку, якщо вони збиралися захопити Київ за 2 дня, а звідтам вже керувати?
а потім у них виникли деякі проблеми на роботі
Нащлюпаю видоcov ,больше чем серий Сватов...
висновок: хорошій рузкий - мьортвий рузькій