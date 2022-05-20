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Новости Видео Война
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"Моя первая подбитая российская техника – БМП. Уничтожил ее из NLAWа. Круто!", - боец ССО "Азов" Киев Брейк. ВИДЕО боя

Бойцы ССО "Азов" Киев отразили попытку штурма со стороны российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликован фрагмент боя, завершившийся уничтожением бронемашины оккупантов.

"Моя первая подбитая российская техника - БМП, который напал на наши позиции. Уничтожил его с NLAWа. Он задымился, отступил от позиции и остался здесь брошенным в поле. Круто! Продолжаем работу", - говорит боец ССО "Азов" Киев Брейк.

Смотрите: Расчет ПТРК "Стугна-П" уничтожает машину зарядки огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" армии оккупантов. ВИДЕО

уничтожение (6909)


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Топ комментарии
+23
Ну, з почином!
Дай Боже не остання!
Бажаю воїнської удачі - та повернутися з війни з перемогою, живим та неушкодженим
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20.05.2022 14:55
+14
Отримав адриналін та радість
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20.05.2022 14:50
+14
Курка також може деякий час бігати без голови
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20.05.2022 15:00
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Щось не вірно зробив. Якщо б усе як треба то після пострілу NLAW він би вже не міг їхати нікуди.
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20.05.2022 14:29 Ответить
кумулятивная струя прошила двигатель
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20.05.2022 14:50 Ответить
Курка також може деякий час бігати без голови
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20.05.2022 15:00 Ответить
Відео виклав Білецький.
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20.05.2022 14:35 Ответить
Цей Зауер 100 вже був на відео з бою.
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20.05.2022 14:35 Ответить
Отримав адриналін та радість
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20.05.2022 14:50 Ответить
Уан лав!
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20.05.2022 14:54 Ответить
Ага, U2.
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20.05.2022 15:10 Ответить
Ну, з почином!
Дай Боже не остання!
Бажаю воїнської удачі - та повернутися з війни з перемогою, живим та неушкодженим
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20.05.2022 14:55 Ответить
Молодець)
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20.05.2022 15:38 Ответить
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20.05.2022 19:58 Ответить
 
 