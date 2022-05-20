"Моя первая подбитая российская техника – БМП. Уничтожил ее из NLAWа. Круто!", - боец ССО "Азов" Киев Брейк. ВИДЕО боя

Бойцы ССО "Азов" Киев отразили попытку штурма со стороны российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликован фрагмент боя, завершившийся уничтожением бронемашины оккупантов.

"Моя первая подбитая российская техника - БМП, который напал на наши позиции. Уничтожил его с NLAWа. Он задымился, отступил от позиции и остался здесь брошенным в поле. Круто! Продолжаем работу", - говорит боец ССО "Азов" Киев Брейк.

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