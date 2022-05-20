"Нечего было переться в наше Рубежное", - украинские воины уничтожают оккупанта вместе с его грузовиком. ВИДЕО
Украинские воины в Рубежном уничтожили российского оккупанта вместе с его грузовиком.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликовал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Это называется - нечего было переться в НАШЕ Рубежное! Так будет с каждым, кто убивал наших людей и разрушал наши города!", - пишет Гайдай в комментарии.
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А воно - бац! І нема облєгчонного кацапа. Можна було і не сцять.