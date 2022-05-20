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"Нечего было переться в наше Рубежное", - украинские воины уничтожают оккупанта вместе с его грузовиком. ВИДЕО

Украинские воины в Рубежном уничтожили российского оккупанта вместе с его грузовиком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликовал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Это называется - нечего было переться в НАШЕ Рубежное! Так будет с каждым, кто убивал наших людей и разрушал наши города!", - пишет Гайдай в комментарии.

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армия РФ (19197) уничтожение (6909) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6495)


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Топ комментарии
+41
Красунчики! Дякуємо!
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20.05.2022 16:16
+38
Як я обожнюю оцю ракетку Стугни, летить наче комарик і через дві секунди розфігачує все лайно кацапське!
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20.05.2022 16:26
+37
у пчелки жалко, знаеш сколько в той машине боеприпасов
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20.05.2022 16:23
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мені ракети жалко на це лайна , але треба
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20.05.2022 16:16 Ответить
у пчелки жалко, знаеш сколько в той машине боеприпасов
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20.05.2022 16:23 Ответить
по взрыву не похоже не детонацию бк
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20.05.2022 17:29 Ответить
Красунчики! Дякуємо!
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20.05.2022 16:16 Ответить
Смерть маскалям.
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20.05.2022 16:24 Ответить
Москалик сів в машину спокійно собі і прожив ще три секунди...
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20.05.2022 16:28 Ответить
Як я обожнюю оцю ракетку Стугни, летить наче комарик і через дві секунди розфігачує все лайно кацапське!
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20.05.2022 16:26 Ответить
Результат налицо!
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20.05.2022 16:28 Ответить
На лице(якщо воно частково залишилось)
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20.05.2022 17:18 Ответить
" А міня за что?!?!?"
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20.05.2022 16:32 Ответить
Для профилактики)))
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20.05.2022 18:53 Ответить
Чувак спрятался за деревом типа "нас тут нет".
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20.05.2022 16:33 Ответить
Як і обіцяв президент - в травні смажать шашлик. Слава ЗСУ!
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20.05.2022 16:33 Ответить
А тепер подумайте ще раз і напишіть - як же насправді повинен був діяти президент якого всі розвідки світу попереджали про вторгнення у його державу?
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20.05.2022 17:11 Ответить
він діяв, як шмаркля, ще й звинувавчував, у тому, що паніку нагнітають, а до вторгнення не готувався анітрохи, а знаючи, бо попереджений, хоча б військових підготувати, на позиції вивести, але воно й цього не робило, бо воно кончене. і якщо хтось думає, що його знову оберуть, бо гарно все пр..балі, і тексти читало, ну таке, нехай ідуть за руцкім ваєнним карабльом.
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21.05.2022 08:31 Ответить
"шашльікі" ціною в десятки тисяч українців, бо у Zeлупи клоунярської "нє сєйтє паніку"
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20.05.2022 22:58 Ответить
рєзультат на табло
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20.05.2022 16:36 Ответить
Красава! Земля тобі росіянин - бетоном, якщо ще щось залишилось. Мабуть щось залишилось у вигляді попелу. Слава УКРАЇНІ!!!
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20.05.2022 16:40 Ответить
Кацаписько, скоріш, відійшло десь посцяти і верталося облєгчонним.
А воно - бац! І нема облєгчонного кацапа. Можна було і не сцять.
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20.05.2022 16:46 Ответить
Опять Стугна. Где вы их берете?
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20.05.2022 16:49 Ответить
В українському воєнторзі.
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20.05.2022 16:54 Ответить
это по-тихому отстреливаются остатки вещдоков из складов ДБР по делу Пашинского-Чорновол и прочих "вредителей" эпохи вэлыкого буцимныцтва..)(
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20.05.2022 19:08 Ответить
Теперь он в Тик Токе себя увидит
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20.05.2022 16:54 Ответить
"Так їх, дядя Савка!"
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20.05.2022 17:06 Ответить
это не Стугна. Это что-то еще советское
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20.05.2022 17:15 Ответить
помер ворог
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20.05.2022 17:37 Ответить
Шёл он и думал: сейчас сяду в кабину, возьму в бардачке сигаретку и закурю...
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20.05.2022 17:57 Ответить
Просто сказка, дикую хлопцi
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20.05.2022 19:03 Ответить
Как-то они через чур на расслабоне по рубежному передвигаются.
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20.05.2022 19:22 Ответить
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20.05.2022 19:56 Ответить
Респект и уважуха
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20.05.2022 23:08 Ответить
Яка шкода, що він сам не відчув свій смак!
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18.07.2022 12:46 Ответить
 
 