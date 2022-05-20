"А толку мы здесь? За кого боремся? Ни за кого вообще!": Оккупанты жалуются на присвоение их зарплат, - перехват СБУ. АУДИО

Российские военные жалуются, что им не выплачивают обещанные средства.

Об этом свидетельствует очередной перехват разговора оккупантов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В разговоре с супругой захватчик говорит, что не верит в обещания командования рассчитаться с ними за 2 весенних месяца.

"Должно прийти сразу за март и до 20-го числа – за апрель. Но я в это не верю. Потому что уже прокуратура в бригаде у нас в Будёновске работает за эти деньги. Потому что реально не выплачивают людям", - говорит он.

Одна из причин такой экономии – желание российских военных клерков нажиться на невыплате зарплат. Ведь в случае смерти оккупантов, деньги можно будет оставить себе.

Поэтому в головах захватчиков все чаще возникают вопросы: "А толку мы здесь? За кого боремся? Ни за кого вообще! Находимся хрен знает где".

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