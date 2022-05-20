Как украинцы уничтожают врагов на оккупированных территориях? День 86. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

86-й день Народной войны.

На временно оккупированных территориях усиливается движение сопротивления.

Например, движение сопротивления Запорожской области вызвало аварию бронепоезда российских оккупантов в Мелитополе. Вагоны, перевозившие личный состав и боеприпасы, опрокинулись, от чего боекомплект сдетонировал.

Как еще украинцы уничтожают врагов на оккупированных территориях, расскажут Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич в "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую".





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