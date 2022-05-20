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Новости Видео Война
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Как украинцы уничтожают врагов на оккупированных территориях? День 86. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

86-й день Народной войны.

На временно оккупированных территориях усиливается движение сопротивления.

Например, движение сопротивления Запорожской области вызвало аварию бронепоезда российских оккупантов в Мелитополе. Вагоны, перевозившие личный состав и боеприпасы, опрокинулись, от чего боекомплект сдетонировал.

Как еще украинцы уничтожают врагов на оккупированных территориях, расскажут Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич в "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую".


Читайте также: Около 130 единиц техники перебросили оккупанты в Чернобаевку, - Генштаб ВСУ

Автор: 

оккупация (10135) партизаны (179) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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@_Fashington
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35 хв
Командир "Азова" Денис Прокопенко вышел с "Азовстали".

Оборона Мариуполя окончена
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20.05.2022 21:15 Ответить
рашисти вже написали.що всі здались в полон.
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20.05.2022 21:36 Ответить
Цирк на дроті! Що ви хочете від того Арестовича. Він про вас взагалі нічого не знає. Навіщо він вам здався?
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20.05.2022 21:23 Ответить
 
 