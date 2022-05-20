Как украинцы уничтожают врагов на оккупированных территориях? День 86. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
86-й день Народной войны.
На временно оккупированных территориях усиливается движение сопротивления.
Например, движение сопротивления Запорожской области вызвало аварию бронепоезда российских оккупантов в Мелитополе. Вагоны, перевозившие личный состав и боеприпасы, опрокинулись, от чего боекомплект сдетонировал.
Как еще украинцы уничтожают врагов на оккупированных территориях, расскажут Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич в "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую".
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@_Fashington
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35 хв
Командир "Азова" Денис Прокопенко вышел с "Азовстали".
Оборона Мариуполя окончена