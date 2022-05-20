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"Попроси, чтоб он наркоту сюда привез": Российские командиры просят подчиненных доставать для них наркотики, - перехват СБУ. АУДИО

Среди российских захватчиков в Украине полно наркоманов. Некоторые из них занимают руководящие должности и требуют от подчиненных доставать для них наркотики.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом свидетельствует очередной перехват разговора оккупантов.

"Попроси у Гурдина, чтобы он забрал наркоту и свою тоже сюда привез! Наркоту, которую нам выдали. Чтобы он забрал и свою тоже привез", - говорит оккупант своей жене.

"Он добавляет, что у них есть денежный "общак", из которого еще нужно взять средства на закупку коньяка. Поэтому "суточный рацион" российских захватчиков выглядит... довольно необычно", - отметили в СБУ.

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армия РФ (19197) наркотики (2144) СБУ (19890) перехват (343)


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Топ комментарии
+9
пусть обращаются в конюшню своего мида.
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20.05.2022 22:20
+7
Потрібно допомагати кацапам активно деградувати до стану повного "в гівно". Тут для наших спецслужб дуже широке поле діяльності - в підрозділах де є хоч один наркоман немає ніяких секретів і таємниць.
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20.05.2022 22:29
+6
Ширяйтесь свинособаки, це вам на користь
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20.05.2022 22:15
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отрібен РОЗголос та створення ЗАКонних ПЕТИЦІЙ !!! на сайті президента й ВЕРХ .РАДИ- а саме: -ВІЗОВИЙ РЕЖИМ з рф та белорусіей, ПРОГОЛОСУВАТИ вже НЕГАЙНО за ЗАКОН про ЗАБОРОНУ рпц -( москв.патріархата ( на теріторії УКРАЇНИ , АБО принаймі ЗРОБИТЬ як мер --БРОВАРІВ та КОНОТОПА на місцевому та районному РІВНІ !!!! негайно позносить ПАМЯтникі та іДоли сраним пушкіним та СУвровим , катерині 2 в ОДЕСІ , ВСІ вони ШОВІНІСти й УКРаїнофоби все інше пусті СЛова та піар !!!! lb.ua/society/2022/05/19/517370_shche_misti_kiivshchini_zaboronili.html
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20.05.2022 22:15 Ответить
Ширяйтесь свинособаки, це вам на користь
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20.05.2022 22:15 Ответить
shto b vy vse tam ot lomki podohli , neludi
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20.05.2022 22:16 Ответить
Очко піджимає..
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20.05.2022 22:16 Ответить
пусть обращаются в конюшню своего мида.
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20.05.2022 22:20 Ответить
Потрібно допомагати кацапам активно деградувати до стану повного "в гівно". Тут для наших спецслужб дуже широке поле діяльності - в підрозділах де є хоч один наркоман немає ніяких секретів і таємниць.
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20.05.2022 22:29 Ответить
Повністю підтримую. Цим ділом треба займатися є ж наркота яка косить до овоща назавжди. Можна і вдурь щось забадяжити і пусщяй літають
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21.05.2022 01:27 Ответить
Смоли гарячої...
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20.05.2022 22:54 Ответить
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20.05.2022 23:16 Ответить
- Не рви, дед, глотку, угости лучше.

- А как же! Только здесь бабка
не достанет, не унизит гвардейца.

-Хлябай унучки ханку!!(с)
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21.05.2022 00:49 Ответить
 
 