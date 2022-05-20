"Попроси, чтоб он наркоту сюда привез": Российские командиры просят подчиненных доставать для них наркотики, - перехват СБУ. АУДИО
Среди российских захватчиков в Украине полно наркоманов. Некоторые из них занимают руководящие должности и требуют от подчиненных доставать для них наркотики.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом свидетельствует очередной перехват разговора оккупантов.
"Попроси у Гурдина, чтобы он забрал наркоту и свою тоже сюда привез! Наркоту, которую нам выдали. Чтобы он забрал и свою тоже привез", - говорит оккупант своей жене.
"Он добавляет, что у них есть денежный "общак", из которого еще нужно взять средства на закупку коньяка. Поэтому "суточный рацион" российских захватчиков выглядит... довольно необычно", - отметили в СБУ.
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- А как же! Только здесь бабка
не достанет, не унизит гвардейца.
-Хлябай унучки ханку!!(с)