"Попроси, чтоб он наркоту сюда привез": Российские командиры просят подчиненных доставать для них наркотики, - перехват СБУ. АУДИО

Среди российских захватчиков в Украине полно наркоманов. Некоторые из них занимают руководящие должности и требуют от подчиненных доставать для них наркотики.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом свидетельствует очередной перехват разговора оккупантов.

"Попроси у Гурдина, чтобы он забрал наркоту и свою тоже сюда привез! Наркоту, которую нам выдали. Чтобы он забрал и свою тоже привез", - говорит оккупант своей жене.

"Он добавляет, что у них есть денежный "общак", из которого еще нужно взять средства на закупку коньяка. Поэтому "суточный рацион" российских захватчиков выглядит... довольно необычно", - отметили в СБУ.

Смотрите: Рашисты ударили ракетами по Киевскому району Харькова, возник пожар. ВИДЕО