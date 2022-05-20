Российские деньги должны быть конфискованы и переданы пострадавшим от агрессии оккупантов, - Зеленский. ВИДЕО
Украина предлагает государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый и каждая, кто пострадал от действий российской армии, сможет получить компенсацию своих потерь.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
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+14 Solsky Wasyl
показать весь комментарий20.05.2022 22:28
+12 Right Right #460828
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+9 Андрей Лавриненко #413115
показать весь комментарий20.05.2022 22:44
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влада узурпована системою , тому мирний народ яким чином може розірвати це порочне коло?
голосуй не голосуй ...
буба по механізмам і по кому шо хто повинен - буба механізатор і великий майстер перекладувати свою провину на когось.
подаруйте йому дзеркало.
дякую, дуже дякую, синку - очі відкрилися.
Проф. Преображенский
@prof_preobr
·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1527681372638179328 3 ч
Путин: санкционный наскок на Россию провалился.
Золотовалютные резервы РФ: 18 февраля - $643 млрд. 13 мая (с учётом ареста 350 млрд. на Западе) - $235 млрд.
То есть потеря 408 миллиардов долларов за 3 месяца - это провал санкций.
Верьте Путину.
Він 2 місяці вимушений був у Мукачавому переховуватись від орків!
Починати потрібно з себе!!!!!!!!!!!!!!!
Имейте совесть, господа. Оружие дай. Бензин дай. 5 лярдов в месяц дай. Ещё и все кошти кацапские дай.
Этих денег не существует. Нет слитков золота или пачек валюты. Есть только цифры в компьютере. Больше ничего нет.
Вам нужны эти цифры? Включите комп - введите сами эти цифры.
Это значит цемент, сталь, стекло и кирпич Европа должна произвести и опять подарить Украине.
Или вы ждёте по 7500$ на каждого и вертись как сможешь? Так такой суммы банкнот тоже нет. Европа напечатает денег и даст Украине? А потом эта сумма опять хлынет в Европу и раскрутит инфляцию. Так пусть евро ЦБ и так напечатает, без конфискации.