РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11303 посетителя онлайн
Новости Видео Война
2 275 38

Российские деньги должны быть конфискованы и переданы пострадавшим от агрессии оккупантов, - Зеленский. ВИДЕО

Украина предлагает государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый и каждая, кто пострадал от действий российской армии, сможет получить компенсацию своих потерь.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Выход защитников из "Азовстали" завершится в ближайшее время, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20343)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
а більше всіх постраждав у нас коломойський, да?
показать весь комментарий
20.05.2022 22:28
+12
Головне щоб щоб розподілом конфіскованих грошей розпоряджалися європейці та американці, а не зебіли
показать весь комментарий
20.05.2022 22:26
+9
После сдачи Азовстали Зеленский как-то перевозбудился и впал в ненужное и пустое красноречие. На Запад может и действует липовый образ крутого Чегевария, нам-то зачем проповеди читать....
показать весь комментарий
20.05.2022 22:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Головне щоб щоб розподілом конфіскованих грошей розпоряджалися європейці та американці, а не зебіли
показать весь комментарий
20.05.2022 22:26 Ответить
Мінюст США вже одного ідіоту дало підозру за переведення коштів в біткоїнах в підсанкційні країни. Важаю нехай у них ці гроші будуть)
показать весь комментарий
20.05.2022 23:40 Ответить
а більше всіх постраждав у нас коломойський, да?
показать весь комментарий
20.05.2022 22:28 Ответить
І кубло кремлівських гнид з Банкової!!!)))
показать весь комментарий
20.05.2022 22:33 Ответить
З якої Польщі??
показать весь комментарий
20.05.2022 23:30 Ответить
Самі важко потерпілі на Банковій та Грушевського!!))
показать весь комментарий
20.05.2022 22:30 Ответить
А Беня як настраждався
показать весь комментарий
20.05.2022 22:39 Ответить
Навіть уявити важко,як настраждався багатостраждалнць!!!)))
показать весь комментарий
20.05.2022 22:44 Ответить
Спершу Перемога а далі і без корумпованого зеленого гівна отримаємо репарації та контрибуції. Цим адептам "великого крадійництва" довірити перерозподіл грошей може тільки розумово відсталий дебіл!
показать весь комментарий
20.05.2022 22:32 Ответить
На жаль дії "мудрого наріда'" непередбачувані!!!)))_
показать весь комментарий
20.05.2022 22:38 Ответить
Давай без цих аналогій !

влада узурпована системою , тому мирний народ яким чином може розірвати це порочне коло?
голосуй не голосуй ...
показать весь комментарий
20.05.2022 22:44 Ответить
Тим і відрізняються українці від москплів,в певний час народ перебирає владу собі влаштуваши Майдан !!!)))
показать весь комментарий
20.05.2022 22:49 Ответить
мирный нарИд показал результат три года назад
показать весь комментарий
20.05.2022 22:58 Ответить
Это ты про свою московию?
показать весь комментарий
21.05.2022 01:17 Ответить
Навпаки, передбачувані. - "Він війну виграв!"
показать весь комментарий
20.05.2022 22:45 Ответить
і тут прийшов клован і все нам, недолугим, роздгундосив.
буба по механізмам і по кому шо хто повинен - буба механізатор і великий майстер перекладувати свою провину на когось.
подаруйте йому дзеркало.
дякую, дуже дякую, синку - очі відкрилися.
показать весь комментарий
20.05.2022 22:39 Ответить


Проф. Преображенский

@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1527681372638179328 3 ч

Путин: санкционный наскок на Россию провалился.
Золотовалютные резервы РФ: 18 февраля - $643 млрд. 13 мая (с учётом ареста 350 млрд. на Западе) - $235 млрд.
То есть потеря 408 миллиардов долларов за 3 месяца - это провал санкций.
Верьте Путину.
показать весь комментарий
20.05.2022 22:43 Ответить
Навіть с таким баблом і кількістю орків навоюватимь можна років 10
показать весь комментарий
20.05.2022 22:46 Ответить
После сдачи Азовстали Зеленский как-то перевозбудился и впал в ненужное и пустое красноречие. На Запад может и действует липовый образ крутого Чегевария, нам-то зачем проповеди читать....
показать весь комментарий
20.05.2022 22:44 Ответить
кто о чём, а вшивый о бане(с)
показать весь комментарий
20.05.2022 22:57 Ответить
а за "скотів" грошики коли будуть передані? та й вілла в криму коли буде продана?
показать весь комментарий
20.05.2022 22:58 Ответить
А від Бені зелені курви теж так завзято будуть вимагати повернути вкрадені у держави гроші?
показать весь комментарий
20.05.2022 23:00 Ответить
В Україна працює сотні бізнесів РФ, вже націоналізували7
показать весь комментарий
20.05.2022 23:10 Ответить
В Україні сотні мільярдів кацапських грошей, з яких конфіскували декілька мільйонів.
показать весь комментарий
20.05.2022 23:22 Ответить
а альфа банк нє?
показать весь комментарий
20.05.2022 23:39 Ответить
Коля-котлета постраждав!
Він 2 місяці вимушений був у Мукачавому переховуватись від орків!
показать весь комментарий
20.05.2022 23:48 Ответить
Я постраждалий- у мене три місяці немає роботи, під час війни меблі нікому не потрібні. Я ******. Коли я можу отримати компенсацію? А також мені дуже цікаво, коли відберуть Обленерго у Григоришиних, Бабакових, Ахметових та інших каломойських. Країні потрібні справедливі, соціально орієнтовані тарифи.
показать весь комментарий
21.05.2022 00:01 Ответить
Його головне завдання пустопорожніми обіцянками заговорити тему здачі азовців.
показать весь комментарий
21.05.2022 05:24 Ответить
показать весь комментарий
21.05.2022 05:37 Ответить
Зе(бо не втік) А для твого дружбана ЄрмакаФСБшника я,так зрозумів,це відношення не має.Єрмак-Альфа банк (рф),Єрмак-Альфа (фінансова промислова група рф) ,Кацапські структури в які входять ввсі мінеральні води Моршинська,Миргородська і т.д.Чомусь Володя під санкції не попали.Це,що Вова кому війна,а кому мама рідна.????
показать весь комментарий
21.05.2022 06:13 Ответить
Хер Україна отримає кошти заморожені за кордоном поки в Україні працює російский бізнес : альфабанки, лукойли( аміс) фірташи і інші....
Починати потрібно з себе!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
21.05.2022 06:57 Ответить
Хер Україна отримає кошти заморожені за кордоном (полностью согласен) поки

Имейте совесть, господа. Оружие дай. Бензин дай. 5 лярдов в месяц дай. Ещё и все кошти кацапские дай.
Этих денег не существует. Нет слитков золота или пачек валюты. Есть только цифры в компьютере. Больше ничего нет.
Вам нужны эти цифры? Включите комп - введите сами эти цифры.
Это значит цемент, сталь, стекло и кирпич Европа должна произвести и опять подарить Украине.
Или вы ждёте по 7500$ на каждого и вертись как сможешь? Так такой суммы банкнот тоже нет. Европа напечатает денег и даст Украине? А потом эта сумма опять хлынет в Европу и раскрутит инфляцию. Так пусть евро ЦБ и так напечатает, без конфискации.
показать весь комментарий
21.05.2022 07:57 Ответить
 
 