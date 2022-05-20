Российские деньги должны быть конфискованы и переданы пострадавшим от агрессии оккупантов, - Зеленский. ВИДЕО

Украина предлагает государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый и каждая, кто пострадал от действий российской армии, сможет получить компенсацию своих потерь.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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