О том, что их везут в Россию, мариупольцы узнают уже у автобусов. ВИДЕО
Уже при посадке в автобусы для эвакуации горожанам сообщают, что их отвезут сначала на оккупированные территории, а затем в РФ. Отказаться от "эвакуации" невозможно.
Об этом пишет в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Подают автобусы и объявляют об эвакуации. При посадке уже сообщают, что автобус везет в Безымянное Новоазовского района и затем на россию. Российские военные и "официальные волонтеры" блокируют любые попытки покинуть место и отказаться от "эвакуации", - написал он.
Андрющенко отметил, что в двадцать первом веке в центре Европы происходит депортация гражданских.
"Сюрреализм превратился в реальность в Мариуполе", – заметил он.
Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки из Мариуполя в фильтрационные лагеря вывезли более 400 человек, среди них 46 детей, - Андрющенко
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