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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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О том, что их везут в Россию, мариупольцы узнают уже у автобусов. ВИДЕО

Уже при посадке в автобусы для эвакуации горожанам сообщают, что их отвезут сначала на оккупированные территории, а затем в РФ. Отказаться от "эвакуации" невозможно.

Об этом пишет в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Подают автобусы и объявляют об эвакуации. При посадке уже сообщают, что автобус везет в Безымянное Новоазовского района и затем на россию. Российские военные и "официальные волонтеры" блокируют любые попытки покинуть место и отказаться от "эвакуации", - написал он.

Андрющенко отметил, что в двадцать первом веке в центре Европы происходит депортация гражданских.

"Сюрреализм превратился в реальность в Мариуполе", – заметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки из Мариуполя в фильтрационные лагеря вывезли более 400 человек, среди них 46 детей, - Андрющенко

депортация (681) Мариуполь (5710) оккупация (10137) Андрющенко Петр (581)


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Топ комментарии
+18
работорговля 21-го века..
сытая, заспаная, продажная за РУБЛИ Европа и импотентное ООН вырастили бензоколонку-помойку, недострану террориста-пирата-рабовладельца..
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21.05.2022 10:41
+11
Расскажите ето итальяшкам и немцам которые за рашистский газ готовы платить рейхс-срублями, да еще видимо по курсу нарисованному в кремле. Может нам тоже отдавать долги по кредиту МВФ гривнями? Включим станок напечатаем и рассчитаемся за один день
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21.05.2022 10:37
+10
Хто вам заважав будувати ракети та літаки,терпіли покидьків які вас грабували та брехали,їжте.
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21.05.2022 10:51
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КОЛИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ?!
КОЖЕН ЧАС НА ВАГУ ЗОЛОТА!
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21.05.2022 10:29 Ответить
Ніколи
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21.05.2022 10:48 Ответить
Расскажите ето итальяшкам и немцам которые за рашистский газ готовы платить рейхс-срублями, да еще видимо по курсу нарисованному в кремле. Может нам тоже отдавать долги по кредиту МВФ гривнями? Включим станок напечатаем и рассчитаемся за один день
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21.05.2022 10:37 Ответить
работорговля 21-го века..
сытая, заспаная, продажная за РУБЛИ Европа и импотентное ООН вырастили бензоколонку-помойку, недострану террориста-пирата-рабовладельца..
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21.05.2022 10:41 Ответить
Хто вам заважав будувати ракети та літаки,терпіли покидьків які вас грабували та брехали,їжте.
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21.05.2022 10:51 Ответить
Що це за гішпаньська емігрантська обдрига меле дурним язиком? Ану бігом вертайся додому з Гішпанії і на передову!
Розвелося розумників, які здриснули з україни хер зна й куди, а тепер звідти щось ще й блеють!
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21.05.2022 13:07 Ответить
"у вас ус отклеился"..)
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21.05.2022 14:17 Ответить
ми теж на жаль доклалися, олігархам дозволяли в нашій країні робити що їм хочеться, а їм хотілося збагачуватися за наш рахунок і чхали вони, хоч би й вся країна чорту в лапи потрапила.
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21.05.2022 23:15 Ответить
Не хочеться это обсуждать сейчас, но увозят не просто в россию, увозят в СИЗО. Сердце болит за военных..
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21.05.2022 10:43 Ответить
это не военные с Азова , это местная вата , которая сдавала позиции ВСУ .. едут нах на исторические болота..
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21.05.2022 11:04 Ответить
а пан звідки? а як би пана так змусили би їхати на росію, то що пан би одразу ватою став би? а може пан і є тією ватою, бо ось так винними всіх без розбору робити то як раз ватка так робить.
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21.05.2022 23:05 Ответить
Кацапа, сколько бы ты ноги не раздвигал- забеременеть у тебя не получится. Только попа сильнее будет бобо
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21.05.2022 10:54 Ответить
Иди свой сортир отстрой. А то скоро доски провалятся
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21.05.2022 10:55 Ответить
Ватники возврашатся на историческую родину - расейские глубинные *****! Идет очищение исторических украинских территорий!
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21.05.2022 12:23 Ответить
люди стільки перенесли, і ще невідомо що їм перенести доведеться, а пан значить ціле місто до ватників записує? а предкі ваші в минулому сторіччі часом не розстрілювали тих, хто з німецького полону до срср повернувся, а?
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21.05.2022 23:12 Ответить
Чомусь навіть їх жаль, нехай і дальше ******* кацапською мовою!!!
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21.05.2022 23:41 Ответить
 
 