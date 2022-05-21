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"Вряд ли кто-то в этом аду мог остаться живым": Уничтоженная российскими авиабомбами школа в Белогоровке. ВИДЕО

В школу Белогоровки, где от обстрелов оккупантов прятались гражданские, попали две российские авиабомбы. Предварительно погибли 60 человек.

Об этом рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники похитили БМП командира 8-й роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады оккупантов Фурдуя. ФОТО

Бутусов Юрий (4358) Луганская область (6496)


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Рашисты целенаправленно убивают цивильное население Украины еще с 2014 года. Об этом с постоянно рассказывали беженцы с дамбаса. Но их никто не хотел слушать и даже насмехались над ними, мол приукрашивают. Есть подозрение что украинская власть специально замалчивала массовые убийства украинцев на дамбасе чтобы не было повода разорвать отношения и торговлю с Москвой. Нам постоянно впаривали что не все так однозначно, просто нужно с рашистами поговорить, наставить на путь истинный, а во всем виноват только путен и тд.
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21.05.2022 14:39 Ответить
тактика террора, не единожды обкатанная в Чечне. Поглядите на чеченцев, как они обеими ручками за режим. Сломали их именно постоянным чудовищным террором. Пытаются сломать и украинцев. Вспомните какое было воодушевление первые дни, сколько коктейлей молотова летело в оккупантов. Но орки быстро отучили население занятых ими территорий от такой самодеятельности, открыто расстреливая все что двигалось в их сторону. Не слышно больше о митингах в Херсоне, Мелитополе. Какие то сказки про каких то партизан погоды не делают. Война затягивается, с ее затягиванием приходит ненависть и ожесточение. И да, во всем виноват не только путен, будь он проклят, но и все его окружение, лютой ненавистью ненавидящих украинцев за их выбор в сторону свободы.
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21.05.2022 14:54 Ответить
С рашистами все понятно. Не понятно почему до сих пор люди прячутся в школах, детских садиках, больницах, театрах, домах культуры и т.д. если это ЦЕЛИ!!! для рашистов?
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21.05.2022 19:54 Ответить
потому что когда они выезжают то их за границей города обстреливают, и поэтому безопаснее остаься живыми в подвале, чем трупаками в эвакуационном автобусе. Орки создают зелёные коридоры а потом обстреливают эвакуирующихся людей. Иными словами - когда вы бежите из города, в вас стреляют уже ждущие вас орки. Иными словами - лучше не эвакуироваться и остаться живым в подвале, чем быть убитым при попытке эвакуации. То есть, в подвале безопаснее, чем в эвакуационном автобусе. То есть - осколки мины пролетают через жестяные стенки автобуса и беженцы умирают, а подвал сделан из бетона и осколки бетон не пропускает, и поэтому безопаснее подвал куда не долетают мины, чем автобус который едет под обстрелом.
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22.05.2022 01:54 Ответить
Гади .
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21.05.2022 15:18 Ответить
всё это очень страшно.., все знают, что пытки-вещь очень кровавая, но это практикуется для устрашения все века.., вопрос в другом: если ценой уничтожения будет так называемая победа над рашистами, то не слишком ли велика цена??То есть, мы сейчас должны радоваться лишь за переселенцев, которые уехали за рубеж??Многие из вполне безопасных районов.., так, на а вдруг.. Сидят там, тихонько.., некоторые и не очень тихонько..Получают помощь, не зависимо, откуда именно прибыли..Это как-то не совсем справедливо!!Около 6,3млн-выехало во время войны.., ещё тысяч 500 -ДО..И???
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21.05.2022 16:22 Ответить
ХАХА,надо побольше дохлых свиний.
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21.05.2022 19:59 Ответить
 
 