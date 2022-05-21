"Вряд ли кто-то в этом аду мог остаться живым": Уничтоженная российскими авиабомбами школа в Белогоровке. ВИДЕО
В школу Белогоровки, где от обстрелов оккупантов прятались гражданские, попали две российские авиабомбы. Предварительно погибли 60 человек.
Об этом рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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Valter Valter
показать весь комментарий21.05.2022 14:39 Ответить Мне нравится 10
sir10791
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Юрий Полищук #293291
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Вася Иванов #519623
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