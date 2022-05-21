"Пошли по полям босиком, без одежды", - воин 16-го ОМпБ "Викинг" о бегстве из российского плена на Черниговщине. ВИДЕО

"Викингу" из 16-го отдельного мотопехотного батальона и его побратимам удалось сбежать из плена оккупантов.

Об этом он рассказал в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

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