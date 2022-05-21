"Пошли по полям босиком, без одежды", - воин 16-го ОМпБ "Викинг" о бегстве из российского плена на Черниговщине. ВИДЕО
"Викингу" из 16-го отдельного мотопехотного батальона и его побратимам удалось сбежать из плена оккупантов.
Об этом он рассказал в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.
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+18 Dr. Liwsy #486028
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КашпіровськогоАрестовича: "Нарешті президент повірив нашій розвідці, а не іноземній"
Такое наблюдение сделал читатель Флагштока:
"Вчера были в Зябровке, там еще та движуха, как будто в военный городок попал. Топливозаправщики Урал с красными квадратами без номеров, военные буханки с минскими номерами в том числе санитарная, солдаты с красным скотчем, предположительно ВС РБ, ходят по магазинам. Встретился и автомобиль орков - грузовик со знаком «V»".
На самом аэродроме сейчас находятся ракетные комплексы ПВО (https://t.me/flagshtok/8474), которые появились там после вывода боевых вертолетов РФ, территория аэродрома закрыта военными КПП.
Гомельские власти хотят использовать аэродром в Зябровке для учебных прыжков с парашютом уже с 1 июня, однако признаков сворачивания военных функций сейчас незаметно. https://t.me/flagshtok_chat/54825
Героям слава !!