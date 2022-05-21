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"Пошли по полям босиком, без одежды", - воин 16-го ОМпБ "Викинг" о бегстве из российского плена на Черниговщине. ВИДЕО

"Викингу" из 16-го отдельного мотопехотного батальона и его побратимам удалось сбежать из плена оккупантов.

Об этом он рассказал в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

Также читайте: Зеленский поблагодарил Байдена за подписание законопроекта о предоставлении дополнительной поддержки Украине: Ожидаем новой мощной оборонной помощи

плен (2609) Черниговщина (1485) Бутусов Юрий (4358)


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Топ комментарии
+33
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21.05.2022 15:53
+18
А ще згадаємо "провидця" Кашпіровського Арестовича: "Нарешті президент повірив нашій розвідці, а не іноземній"
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21.05.2022 16:17
+15
О це добре
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21.05.2022 15:49
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О це добре
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21.05.2022 15:49 Ответить
А мене не залишає враження, що ти сюди підкинутий з 31 березня 2022 року...*)
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21.05.2022 16:06 Ответить
Подумай сам, чи схожа мова, навіть москальська, бурятів і цих двох грамотних українців? Якби вони бухі в ресторані чьо-пачьом задвигали, то одне. А вони, сам знаєш, не на прогулянці. Затятість у їхній справі - норм. А твоя затятість схожа на виїбос. Бо інколи затятість показного українства приводить до затятості захоплення кацапнею.
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21.05.2022 16:26 Ответить
У нас за Украину сейчас воюют, кто на русском, украинском разговаривает, даже на цыганском встречал, кто голосовал за Порошенко, Зеленского или Тимошенко, местные диванные патриоты не могут этого понять.
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21.05.2022 16:34 Ответить
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21.05.2022 15:53 Ответить
А ще згадаємо "провидця" Кашпіровського Арестовича: "Нарешті президент повірив нашій розвідці, а не іноземній"
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21.05.2022 16:17 Ответить
Так ***** і атакував зечмонь "на гоп-стоп".Вони подібно на те виманювали орків: візьми нас ми тут такі придурки.Тому в перших колонах було половина оркомусорні як ось "собр, омон, кацапогвардія". А нарвались на жорстокий спротив ЗСУ і після цього почались так звані перемовини в ********** і в Стамбулі...
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21.05.2022 22:39 Ответить
В Зябровке около Гомеля фиксируется много вспомогательной военной техники и солдат.
Такое наблюдение сделал читатель Флагштока:

"Вчера были в Зябровке, там еще та движуха, как будто в военный городок попал. Топливозаправщики Урал с красными квадратами без номеров, военные буханки с минскими номерами в том числе санитарная, солдаты с красным скотчем, предположительно ВС РБ, ходят по магазинам. Встретился и автомобиль орков - грузовик со знаком «V»".

На самом аэродроме сейчас находятся ракетные комплексы ПВО (https://t.me/flagshtok/8474), которые появились там после вывода боевых вертолетов РФ, территория аэродрома закрыта военными КПП.

Гомельские власти хотят использовать аэродром в Зябровке для учебных прыжков с парашютом уже с 1 июня, однако признаков сворачивания военных функций сейчас незаметно. https://t.me/flagshtok_chat/54825
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21.05.2022 16:05 Ответить
Я не можу це коментувати. Це щось за прєдєламі
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21.05.2022 16:10 Ответить
Це фантастика 👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Героям слава !!
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21.05.2022 16:14 Ответить
Nastajashchije ruskije .....mda , skoka zhe nada budet vremja , chtob prishlo panimanije chto RUSKIJ - prinadlezhnostj k fashistkoi imperii !!!! Panimaju chto hatel bajec skazatj , no tagda nenada primenatj ETO slovo !!!! Pravilno bilo bi skazatj chto on RUSS ili RUSICH , neberus skazatj kak pravilnei .....
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21.05.2022 16:19 Ответить
Здоров'я. Полон у орків це справжнє пекло, всіх кого можна треба визволяти. Теж саме по окупованих територіях де рашисти тероризують всіх, а особливо людей з проукраїнською позицією.
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21.05.2022 16:23 Ответить
Таких би новин побільше
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21.05.2022 16:25 Ответить
Це везіння на війні. Удачі нашим хлопцям!
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21.05.2022 16:29 Ответить
Дякую тобі Герою.Шана та подяка .
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21.05.2022 16:36 Ответить
А шо с ,,Азовцами"?
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21.05.2022 16:39 Ответить
Бутусов.Подвиг братів Бутусіних - росіян, ставших українськими героями.https://www.youtube.com/watch?v=7NPF5rg95gY
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21.05.2022 16:45 Ответить
***- гниди зелені
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21.05.2022 18:48 Ответить
Зе-туда відправити,може відчує "зраду".
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21.05.2022 19:56 Ответить
І що? Є якісь розслідування? Як в Європі і Америці, де розвідка не дооцінила потенціал України і спрогнузувала падіння Києва за три дні? Всі на своїх посадах і ні хера не роблять.
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21.05.2022 21:00 Ответить
 
 