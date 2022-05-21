Воины 110-й отдельной запорожской бригады териториальной обороны записали обращение к побратимам по оружию. ВИДЕО

Воины 110-й отдельной запорожской бригады териториальной обороны записали видеообращение к побратимам по оружию и призвали крепко держать оборону и активно уничтожать оккупантов и их технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы отметили важность координации действий разных подразделений для сопротивления оккупантам и победы над ними.

"Мы – воины отдельной запорожской бригады териториальной обороны, поздравляем жителей Украины. Уже около трех месяцев мы во взаимодействии с другими подразделениями ВСУ уничтожаем врага и держим оборону на определенных приказом позициях. Находимся в окопах, которые нам определены потому, что знаем за нами наши города, села и жители всей Украины. Мы боремся за мирную жизнь и тех областей, которые находятся дальше – Днепропетровская, Кировоградская, Житомирская, Винницкая, Тернопольская, Хмельницкая, Львовская и другие. Если мы пойдем домой, откроется путь для оккупационных рашистских войск ко всей Украине. Поэтому мы стоим плечом к плечу и крепко сдерживаем нашествие орков. Обращаемся ко всем собратьям по оружию – уничтожайте технику и личный состав рашистов, держите линию обороны, делайте тактические перегруппировки только по приказу потому, что справа и слева дерутся другие подразделения и верят в вашу непоколебимость. Вместе к победе. Слава Украине!", - говорится в обращении.

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