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Новости Видео Война
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Воины 110-й отдельной запорожской бригады териториальной обороны записали обращение к побратимам по оружию. ВИДЕО

Воины 110-й отдельной запорожской бригады териториальной обороны записали видеообращение к побратимам по оружию и призвали крепко держать оборону и активно уничтожать оккупантов и их технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы отметили важность координации действий разных подразделений для сопротивления оккупантам и победы над ними.

"Мы – воины отдельной запорожской бригады териториальной обороны, поздравляем жителей Украины. Уже около трех месяцев мы во взаимодействии с другими подразделениями ВСУ уничтожаем врага и держим оборону на определенных приказом позициях. Находимся в окопах, которые нам определены потому, что знаем за нами наши города, села и жители всей Украины. Мы боремся за мирную жизнь и тех областей, которые находятся дальше – Днепропетровская, Кировоградская, Житомирская, Винницкая, Тернопольская, Хмельницкая, Львовская и другие. Если мы пойдем домой, откроется путь для оккупационных рашистских войск ко всей Украине. Поэтому мы стоим плечом к плечу и крепко сдерживаем нашествие орков. Обращаемся ко всем собратьям по оружию – уничтожайте технику и личный состав рашистов, держите линию обороны, делайте тактические перегруппировки только по приказу потому, что справа и слева дерутся другие подразделения и верят в вашу непоколебимость. Вместе к победе. Слава Украине!", - говорится в обращении.

Смотрите: "Горит танк?", - "Еще как горит!", - "Это я", - харьковские теробороновцы уничтожают бронемашину армии РФ. ВИДЕО боя

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы теробороны ВСУ в настоящее время насчитывают около 110 тыс. человек, - начальник штаба ТрО Собко

тероборона (340)


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Топ комментарии
+43
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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21.05.2022 16:30
+33
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21.05.2022 16:31
+30
Всім захисникам та захисницям України-респект.Боже-бережи їх...
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21.05.2022 16:31
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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21.05.2022 16:30 Ответить
Всім захисникам та захисницям України-респект.Боже-бережи їх...
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21.05.2022 16:31 Ответить
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21.05.2022 16:31 Ответить
interesno shto s Chernobaevkoi , Zmeinim i okuoantskim pontonnim mostom.....est kakie novosti ?
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21.05.2022 16:35 Ответить
Раз нема знач все погано
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21.05.2022 18:42 Ответить
Хлопці, безумовно, геройські, але що за нагода для звернення?
Побратими, знищуйте техніку та особовий склад противника…
А що, хтось їне знищує?!
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21.05.2022 16:46 Ответить
А ты посмотри обращения Житомирской и львовской тероборон в интернете и поймёшь к чему это обращение с разъяснением ,что они стоят и за эти области которые за спиной у них
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21.05.2022 17:52 Ответить
А что там за обращение, где можно найти?
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21.05.2022 18:09 Ответить
Можливо про відправку з калашами проти танків і арти. Уже який раз заявляють про таке.
https://m.youtube.com/watch?v=dIgOuJx9NHU
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22.05.2022 00:50 Ответить
Зачем здесь этот твой вброс?
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21.05.2022 17:10 Ответить
Правильно конечно, но почему-то тро не хотят оснащать, как ВСУ. Те же противотанковые. Часто тро отправляют с автоматами, пулемёта и и пару рпг7, которые танку до заднего места
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21.05.2022 16:48 Ответить
Лично Зеленский птрк вручить должен? Есть приказ, поставлены задачи. Это война, и сил и средств всегда не хватает. Но это не повод сниматься с позиций и оголять чей то фланг
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21.05.2022 17:33 Ответить
Никто не говорит про оголение фланга. А какой смысл в ТРО без птрк, они сидят в окопе, а в пару километров от них танк , и вот он целыми днями бьёт, а ответить нечем.
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21.05.2022 18:14 Ответить
Вам никто не обязан докладывать, где есть ПТРК, а где нет, так что, таарещь майор, идите в танковую атаку на ТРО на удачу, всё увидите, если повезёт выжить, напишете мемуарки.
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21.05.2022 19:34 Ответить
Ruzka kurwa ***** szmata!
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21.05.2022 17:33 Ответить
Видно, у хлопців кепські справи, раз намагаються таким чином звернути на себе увагу...
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21.05.2022 18:06 Ответить
У хлопців все нормально , але закликають інших щоб не розслаблялись !!
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21.05.2022 18:22 Ответить
хлопці думали на водокачці відседітись, а тут бац закон підписали...
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21.05.2022 20:42 Ответить
Часть запорожской области находится под оккупацией. Голова дана человеку, чтобы думать!
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21.05.2022 18:43 Ответить
Звернення бійців Нацгвардії - добровольців "Свободи" ВЧ3018 з Рубіжного."Чекаємо наказу на наступ"https://www.youtube.com/watch?v=DtXofJm-g9U
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21.05.2022 20:01 Ответить
Воїни 115 бригади у Сєвєродонецьку звернулися до побратимів."Все в нас є. Ті, хто пішов - дизертири"https://www.youtube.com/watch?v=mc3ll5w_FJk
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21.05.2022 20:02 Ответить
Нехера собі заява.
Скільки там реально б'ється з 700 000 проголошених зебілом, тисяч 50?
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21.05.2022 20:09 Ответить
 
 