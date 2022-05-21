Российские пропагандисты скорректировали огонь НГУ по технике оккупантов на Луганщине, - Гайдай. ВИДЕО
На Луганщине российские пропагандисты помогли бойцам Национальной гвардии Украины уничтожили вражескую технику, которая разрушила Павлоградский мост и обстреливала Северодонецк.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"Гвардейцы уничтожили вражескую технику, которая разрушила Павлоградский мост и обстреливала Северодонецк. Спасибо российским пропагандистам за наводку.
Хвастались, а теперь и в пакеты собрать нечего. Так будет с каждым!
Мост восстановим. Видео рашистов выкладывать не буду, хватит двух скриншотов, и то только из благодарности, что скорректировали нам огонь.
Выходит, фотки посмертные", - написал Гайдай в фейсбуке.
Топ комментарии
+54 Вася Шевченко #371210
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+41 Агамемнон
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+22 ukrop ukrop #435240
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в пекле пропагандонам отдельный котел... ну а этим (за помощь ВСУ) минус одно поленце ))))
https://www.youtube.com/watch?v=HfWOKOA_RGU https://www.youtube.com/watch?v=HfWOKOA_RGU
))
Цього бородатого пропагандона будемо 3,14здити не сильно...)))
Лопатою...
Они, что там в ********** все такие ******???
Теперь благодаря Гайдаю ВСУ лишились ценных корректировщиков.
https://medium.com/@x_TomCooper_x/ukraine-war-20-21-may-2022-9b21e72d911e И даже Том Купер его упоминал.
Феерическая победа!
Слава ЗСУ!!!