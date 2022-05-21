Российские пропагандисты скорректировали огонь НГУ по технике оккупантов на Луганщине, - Гайдай. ВИДЕО

На Луганщине российские пропагандисты помогли бойцам Национальной гвардии Украины уничтожили вражескую технику, которая разрушила Павлоградский мост и обстреливала Северодонецк.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Гвардейцы уничтожили вражескую технику, которая разрушила Павлоградский мост и обстреливала Северодонецк. Спасибо российским пропагандистам за наводку.

Хвастались, а теперь и в пакеты собрать нечего. Так будет с каждым!

Мост восстановим. Видео рашистов выкладывать не буду, хватит двух скриншотов, и то только из благодарности, что скорректировали нам огонь.

Выходит, фотки посмертные", - написал Гайдай в фейсбуке.

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