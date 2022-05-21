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Российские пропагандисты скорректировали огонь НГУ по технике оккупантов на Луганщине, - Гайдай. ВИДЕО

На Луганщине российские пропагандисты помогли бойцам Национальной гвардии Украины уничтожили вражескую технику, которая разрушила Павлоградский мост и обстреливала Северодонецк.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Гвардейцы уничтожили вражескую технику, которая разрушила Павлоградский мост и обстреливала Северодонецк. Спасибо российским пропагандистам за наводку.

Хвастались, а теперь и в пакеты собрать нечего. Так будет с каждым!

Российские пропагандисты скорректировали огонь НГУ по технике оккупантов на Луганщине, - Гайдай 01

Мост восстановим. Видео рашистов выкладывать не буду, хватит двух скриншотов, и то только из благодарности, что скорректировали нам огонь.

Российские пропагандисты скорректировали огонь НГУ по технике оккупантов на Луганщине, - Гайдай 02

Российские пропагандисты скорректировали огонь НГУ по технике оккупантов на Луганщине, - Гайдай 03

Выходит, фотки посмертные", - написал Гайдай в фейсбуке.

Смотрите также: Рашисты разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском, - Гайдай. ФОТО

Автор: 

Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+54
браво!
в пекле пропагандонам отдельный котел... ну а этим (за помощь ВСУ) минус одно поленце ))))
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21.05.2022 20:13
+41
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21.05.2022 20:25
+22
Слава Україні !!! Героям слава, слава нації !!! Смерть ворогам !!!
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21.05.2022 20:28
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браво!
в пекле пропагандонам отдельный котел... ну а этим (за помощь ВСУ) минус одно поленце ))))
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21.05.2022 20:13 Ответить
а дело было так -
https://www.youtube.com/watch?v=HfWOKOA_RGU https://www.youtube.com/watch?v=HfWOKOA_RGU

))
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21.05.2022 23:17 Ответить
відео не доступне
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22.05.2022 01:06 Ответить
ТОР или ВПН в помощь .Чтоб ИП был не украинский .Там пропагандонский канал КП
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22.05.2022 09:16 Ответить
Ну шо - "прогіб" защитаний!
Цього бородатого пропагандона будемо 3,14здити не сильно...)))
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21.05.2022 20:17 Ответить
не сильно, а дуже сильно
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21.05.2022 20:18 Ответить
Нене, раза два-три...
Лопатою...
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22.05.2022 00:14 Ответить
калічити
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22.05.2022 05:39 Ответить
Так, не сильно, але боляче
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21.05.2022 21:31 Ответить
Видати грамоту від ЗСУ і цьом від Гайдая!
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21.05.2022 20:18 Ответить
Им уже грамоты не надо - им КАБЗОН лично "на бис" споет.
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21.05.2022 20:44 Ответить
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21.05.2022 20:25 Ответить
у меня впечатление что вокруг Киева уже давно пэтриоты "дежурят" - сирены слышу а вражеских ракет (тьху тьху тьху) нет
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21.05.2022 23:06 Ответить
Слава Україні !!! Героям слава, слава нації !!! Смерть ворогам !!!
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21.05.2022 20:28 Ответить
полезные идиоты
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21.05.2022 20:32 Ответить
нет это "наши" сукины дети
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21.05.2022 23:08 Ответить
Я завжди боюся, що кацапи в один момент почруть мене рлжчаровувати. Але ні, пройшли вже три місяці - жодного розчарування! 😁 Може і надалі так буде? Хоча чого б і ні?
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21.05.2022 20:34 Ответить
Этот КОЗЛОРОГИЙ вырядился как Кадыровский ПЕТУХ.
Они, что там в ********** все такие ******???
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21.05.2022 20:42 Ответить
прикінь
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22.05.2022 08:13 Ответить
Це 2С4 «Тюльпан»?
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21.05.2022 20:45 Ответить
так, саме воно
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21.05.2022 20:53 Ответить
Это глупо показывать ошибки РФ.
Теперь благодаря Гайдаю ВСУ лишились ценных корректировщиков.
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21.05.2022 20:47 Ответить
Свинособаки в принципе необучаемы . И неспособны делать выводы из своих ошибок . Доказательства ? Чернобаевка , о.Змеиный и т.п.
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21.05.2022 20:56 Ответить
а наши накрытые в казармах обучаемы ?
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21.05.2022 23:09 Ответить
Та вистачить їх таких. Те ж саме було в Бердянську.
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21.05.2022 21:12 Ответить
В Бердянске точно так же благодаря пропагандону из РФ были подбиты два корабля ЧФ РФ. Это чему-нибудь свинособак научило?
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21.05.2022 21:50 Ответить
Не лише в наших ЗМІ працюють довбні. Що не може не радувати.
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21.05.2022 21:26 Ответить
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21.05.2022 22:01 Ответить
Это не тот чел что в Бердянске вещал?))
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21.05.2022 22:26 Ответить
нет. там был валентин гвоздев, а здесь александр коц, хотя эти сорта тамошнего говна не сильно различаются )
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21.05.2022 23:21 Ответить
Потрібно запросити на даунбас пропагандистських курв скабеєву, соловйова, симонян, кисельова, щоб бігали, знімали показували і коригували ...
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21.05.2022 22:28 Ответить
240 миллиметровый миномет Tюльпан накрылся медным тазом, хорошая работа
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21.05.2022 22:33 Ответить
Тот самый "знаменитый" тюльпан, который разбил мост и был распиарен по всем каналам рф.
https://medium.com/@x_TomCooper_x/ukraine-war-20-21-may-2022-9b21e72d911e И даже Том Купер его упоминал.
Феерическая победа!
Слава ЗСУ!!!

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21.05.2022 22:52 Ответить
Лаври арачмоні подляка обдристовича не даютьспокою кацапопропогандонам."Дурной прімєр заразітельний "- чи не так орки?
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21.05.2022 23:00 Ответить
Вот если бы еще его разбили ДО того как он успел разрушить мост
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21.05.2022 23:07 Ответить
Все так, але здається зовсім не так. Цей пропагандон Александр Коц схоже таки живий, про що і пише на своїй телеграм сторінці.
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22.05.2022 01:29 Ответить
а орки і тюлюпан ні, а йому ще інші позиції і техніку показувати
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22.05.2022 08:18 Ответить
воно ж не онлайн все було, гандон показав де, а наші вистежили, і коли вчергове прибуло на позицію накрили, ніхто ж не пише що й той гандон здох, чи накрили під час його відлоса.
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22.05.2022 08:21 Ответить
В который раз уже. Утопленный БДК "Саратов" они даже с коптера засняли. Правильно сказано: "Услужливый дурак опаснее врага". Если только эти журналюги не тайные агенты ГУР.
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22.05.2022 09:37 Ответить
 
 