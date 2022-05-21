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Воины 30-й ОМБр разгромили оккупантов при попытке форсировать реку Северский Донец близ Серебрянки. ВИДЕО

Вооруженные силы Украины уничтожили батальонную тактическую группу российских оккупантов при попытке форсирования реки Северский Донец вблизи Серебрянки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Россияне планировали осуществить передислокацию личного состава и тяжелой бронетехники через понтонную переправу на реке Северский Донец близ Серебрянки. Но форсирование россиянами реки Северский Донец - миссия невыполнимая благодаря воинам 30-й ОМБр и другим силовым структурам.

Подразделения нанесли значительный удар по оккупантам. В результате этого россияне потеряли значительные силы - по меньшей мере, одну батальонную тактическую группу, понтонное мостовое оборудование было выведено из строя во время форсирования реки, уничтожено несколько единиц техники и несколько десятков личного состава", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также: Уничтожена техника оккупантов, которые пытались форсировать Северский Донец 5-12 мая. ВИДЕО

Автор: 

Северский Донец (41) 30 отдельная механизированная бригада (153)


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Топ комментарии
+10
Дякую, дуже добре.
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21.05.2022 23:29
+4
Так одну БТГ чи кілька десятків особового складу?
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21.05.2022 23:33
+3
Я вже навіть не знаю: чи плакати, чи сміятися з цих ********* бурятів...
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21.05.2022 23:32
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Дякую, дуже добре.
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21.05.2022 23:29 Ответить
Я вже навіть не знаю: чи плакати, чи сміятися з цих ********* бурятів...
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21.05.2022 23:32 Ответить
Так одну БТГ чи кілька десятків особового складу?
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21.05.2022 23:33 Ответить
Лезут и лезут, свинота поганая. Тактика простая и тупая, но когда у тебя есть мясо, бесконечное топливо и снаряды, накопленные десятилетиями, то и такая тактика рано или поздно принесет успех.
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21.05.2022 23:35 Ответить
Не принесёт , не надейтесь .
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21.05.2022 23:40 Ответить
Миші і кактус.
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21.05.2022 23:37 Ответить
Как говорится откинули ласты ихтиандры куевы.
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21.05.2022 23:38 Ответить
щури плакали, кололися, здихали, але вперто продовжували лізти на кактус.
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21.05.2022 23:38 Ответить
Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда…

Кому память, кому слава,
Кому темная вода, -
Ни приметы, ни следа. (с)
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21.05.2022 23:39 Ответить
Фигню какую то написали :сперва ,что уничтожили одну бтг потом ,что несколько десятков человек .Как это понимать одну бтг или несколько десятков оккупантов всё таки
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21.05.2022 23:39 Ответить
на видео скорее запечатлен разйоб попытки наведения понтонного моста, чем уничтожение БТГр ... разве что это не какие-то лугандонские бичи без техники были
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21.05.2022 23:41 Ответить
В Белогоровке наводили переправу, в Дроновке снова пытались, теперь в Серебрянке. Потом можно в Закотном пробовать. Еще в Пискуновке удобно - там в меловых горах много можно наскладывать, потому что местные вряд ли разрешать на кладбище закапывать.
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21.05.2022 23:45 Ответить
?
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21.05.2022 23:46 Ответить
Очередная серия остросюжетного ВСУшного сериала "Приключения орков на речке "Северский ******".
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22.05.2022 00:24 Ответить
 
 