Воины 30-й ОМБр разгромили оккупантов при попытке форсировать реку Северский Донец близ Серебрянки. ВИДЕО
Вооруженные силы Украины уничтожили батальонную тактическую группу российских оккупантов при попытке форсирования реки Северский Донец вблизи Серебрянки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
"Россияне планировали осуществить передислокацию личного состава и тяжелой бронетехники через понтонную переправу на реке Северский Донец близ Серебрянки. Но форсирование россиянами реки Северский Донец - миссия невыполнимая благодаря воинам 30-й ОМБр и другим силовым структурам.
Подразделения нанесли значительный удар по оккупантам. В результате этого россияне потеряли значительные силы - по меньшей мере, одну батальонную тактическую группу, понтонное мостовое оборудование было выведено из строя во время форсирования реки, уничтожено несколько единиц техники и несколько десятков личного состава", - говорится в комментарии к видео.
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