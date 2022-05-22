Хотел бы посвятить Путину песню "Мы никогда больше не будем вместе", - Блинкен. ВИДЕО
Держсекретар США натякнув, що нинішня влада Штатів не планує налагоджувати відносини із керівництвом РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время выступления перед выпускниками Джорджтаунского университета.
Он напомнил, что певица Тейлор Свифт на этой неделе разговаривала с выпускниками Нью-Йоркского университета.
"Да, у Нью-Йоркского университета на церемонии вручения дипломов выступала Тейлор Свифт. Но мой аппарат не позволил мне принести сюда мою гитару, чтобы посвятить We Are Never Ever Getting Back Together (песня Тейлор Свифт "Мы никогда больше не будем вместе") президенту Путину", – заявил госсекретарь США.
По его словам, такая речь была бы "недипломатической и кринжевой".
Delivering a commencement address for Georgetown University, Sec. Blinken jokes about NYU getting Taylor Swift: "My staff did not let me bring my guitar up here to dedicate a performance of 'We Are Never Ever Getting Back Together,' to President Putin." https://t.co/1yNOqWkEVA pic.twitter.com/LTbsieuMcl— ABC News (@ABC) May 21, 2022
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Скорее "Нас не собрать больше вместе никогда", ИМХО.
Це обложка до твоєї пісні.
Ну, да, это же другое.
-Гаагський централ
-Вітер з заходу..
Досі не зрозуміло для чого Китай допомагає москалю. В Росії братній, комуністичний режим? Здається ні... Росіяни однієї раси, культури, мови, релігії з китайцями? Теж ні...то якого милого?
В їх інтересах навпаки, долучитися до санкцій тиску....щоб потім задарма одержати території ДС та Сибіру....
Трепатися там завжди вміли.