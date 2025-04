Хотел бы посвятить Путину песню "Мы никогда больше не будем вместе", - Блинкен. ВИДЕО

Держсекретар США натякнув, що нинішня влада Штатів не планує налагоджувати відносини із керівництвом РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время выступления перед выпускниками Джорджтаунского университета.

Он напомнил, что певица Тейлор Свифт на этой неделе разговаривала с выпускниками Нью-Йоркского университета.

"Да, у Нью-Йоркского университета на церемонии вручения дипломов выступала Тейлор Свифт. Но мой аппарат не позволил мне принести сюда мою гитару, чтобы посвятить We Are Never Ever Getting Back Together (песня Тейлор Свифт "Мы никогда больше не будем вместе") президенту Путину", – заявил госсекретарь США.

По его словам, такая речь была бы "недипломатической и кринжевой".

