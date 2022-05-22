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Хотел бы посвятить Путину песню "Мы никогда больше не будем вместе", - Блинкен. ВИДЕО

Держсекретар США натякнув, що нинішня влада Штатів не планує налагоджувати відносини із керівництвом РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время выступления перед выпускниками Джорджтаунского университета.

Он напомнил, что певица Тейлор Свифт на этой неделе разговаривала с выпускниками Нью-Йоркского университета.

"Да, у Нью-Йоркского университета на церемонии вручения дипломов выступала Тейлор Свифт. Но мой аппарат не позволил мне принести сюда мою гитару, чтобы посвятить We Are Never Ever Getting Back Together (песня Тейлор Свифт "Мы никогда больше не будем вместе") президенту Путину", – заявил госсекретарь США.

По его словам, такая речь была бы "недипломатической и кринжевой".

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Delivering a commencement address for Georgetown University, Sec. Blinken jokes about NYU getting Taylor Swift: "My staff did not let me bring my guitar up here to dedicate a performance of 'We Are Never Ever Getting Back Together,' to President Putin." https://t.co/1yNOqWkEVA pic.twitter.com/LTbsieuMcl

— ABC News (@ABC) May 21, 2022

США (26637) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+33
Блінкену-респект...
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22.05.2022 08:13
+15
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22.05.2022 09:21
+10
У кого що в голові...
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22.05.2022 08:36
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Блінкену-респект...
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22.05.2022 08:13 Ответить
Свіфт теж
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22.05.2022 08:15 Ответить
А наш артист співає: "ти отказала мнє два раза", з надією зазирнути в очі.
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22.05.2022 11:50 Ответить
Путин на пороге. Будет симбиоз Ротенбергов с Медведевым.
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22.05.2022 08:17 Ответить
Там вони всі вротенберг))
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22.05.2022 09:35 Ответить
Можна подумати,що у Блінкіна,щось не так з орієнтацією.
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22.05.2022 08:32 Ответить
У кого що в голові...
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22.05.2022 08:36 Ответить
и шо именно натолкнуло мсье на такой вывод? Мне чисто с научной точки зрения интересно.
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22.05.2022 13:47 Ответить
прошу прощения, мадам, не знаю вашей гендерной самоидентификации.
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22.05.2022 13:49 Ответить
Було б кому присвячувати!
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22.05.2022 08:34 Ответить
Слегка вольный перевод названия песни.
Скорее "Нас не собрать больше вместе никогда", ИМХО.
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22.05.2022 08:39 Ответить
Головне це НІКОЛИ.
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22.05.2022 09:16 Ответить
я бы тоже хотел посвятить ему песню.чтоб ты сдох в страшных мучениях и иди в ад,хуйло поганое!
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22.05.2022 09:13 Ответить
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22.05.2022 09:21 Ответить
svetozar
Це обложка до твоєї пісні.
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22.05.2022 09:24 Ответить
never say never!
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22.05.2022 09:25 Ответить
Неужели удобрения, которые специально вывели из под санкций, перестанут покупать у москалей ?!
Ну, да, это же другое.
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22.05.2022 09:28 Ответить
москалів приручають і будуть годувати з лопати а потім присплять як старого облізлого ведмедя.А ти тримай курс за коритом лапотним ржавим !
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22.05.2022 10:09 Ответить
фуйлу вже треба вивчати пісню
-Гаагський централ
-Вітер з заходу..
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22.05.2022 09:37 Ответить
У нас є краща пісня - "Никогда мы не будем братьями!"
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22.05.2022 09:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1P8C-oFQVOA ця краща
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22.05.2022 10:23 Ответить
Ну в принципі, якщо ще й китайців переконати, що не варта рахам допомагати...То Рахастан перетвориться на територію відсталого розвитку, а самі москалі - в здичавілих індєйців ТАЙГИ І ТУНДРИ...

Досі не зрозуміло для чого Китай допомагає москалю. В Росії братній, комуністичний режим? Здається ні... Росіяни однієї раси, культури, мови, релігії з китайцями? Теж ні...то якого милого?

В їх інтересах навпаки, долучитися до санкцій тиску....щоб потім задарма одержати території ДС та Сибіру....
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22.05.2022 10:48 Ответить
Песня хорошая, припев только надо изменить - "Путин капут! Путин Капут! ***** на мыло!"
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22.05.2022 11:43 Ответить
Джоджтайн це університет Ордена Єзуїтів, колєг Арестовича, тому поживемо побачимо.
Трепатися там завжди вміли.
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22.05.2022 13:53 Ответить
God bless America!
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22.05.2022 14:30 Ответить
Мабуть, Блінкен має пару-трійку козацьких генів. Слава Україні!
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22.05.2022 18:43 Ответить
 
 