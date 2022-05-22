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Россияне угрожали оружием гражданскому иностранному судну в районе острова Змеиный, - ВМС ВСУ. АУДИО

Российские захватчики угрожали оружием гражданскому иностранному судну Britta K, совершавшему транзитный переход в территориальных водах Украины – в районе острова Змеиный.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-служба ВМС ВСУ.

"21 мая гражданское судно Britta K под флагом Республики Того, совершая транзитный проход (transit passage) по украинским территориальным водам вблизи острова Змеиный, получило сигнал от россиян с требованием покинуть территориальные воды РФ, иначе по нему будет применено оружие", – говорится в сообщении.

Как считают в ВМС, это подтверждает попытки РФ незаконно присвоить территорию Украины, уже даже без псевдореферендумов. В последний раз это делал Гитлер во время Второй мировой войны.

"Но мы свои территории не отдадим, захватчики обязательно последуют за их кораблем", - подытожили в ВМС ВС Украины.

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Автор: 

ВМС (1465) Змеиный (180) море (376)


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Топ комментарии
+22
Треба ******* по севастополю і одразу в українських териториальних водах буде діяти міжнародне право та настане спокій.
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22.05.2022 10:28
+15
ВСЕМ СТРАНАМ НЕОБХОДИМО ПОНЯТЬ, ЧТО РОССИЯН НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖИТЬ !!!
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22.05.2022 10:26
+14
пора там поплавать торговым судам из стран нато
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22.05.2022 10:19
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Що є бажаючи відвідати концерт Кобзона???)))
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22.05.2022 10:08 Ответить
Кацапы все подохнут
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22.05.2022 10:15 Ответить
пора там поплавать торговым судам из стран нато
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22.05.2022 10:19 Ответить
ну ось вже і Зміїний злили як і Херсон...
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22.05.2022 10:25 Ответить
ВСЕМ СТРАНАМ НЕОБХОДИМО ПОНЯТЬ, ЧТО РОССИЯН НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖИТЬ !!!
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22.05.2022 10:26 Ответить
Розплідник тероризма має бути знищен нанівець!!!))
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22.05.2022 10:37 Ответить
Всі країни це розуміють окрім Боневтіка.
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22.05.2022 13:02 Ответить
Треба ******* по севастополю і одразу в українських териториальних водах буде діяти міжнародне право та настане спокій.
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22.05.2022 10:28 Ответить
"Будет людям счастье,счастье на века.."!!)))
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22.05.2022 10:34 Ответить
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22.05.2022 10:35 Ответить
Путлер - це не людина , а плюгава потвора і жорстокий вбивця !
А щодо ведення воєнних дій , то це падло загрібуще , перещеголяло Гітлера !
Змііний був нашим і залишиться , тільки потрібен час 😠

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22.05.2022 10:32 Ответить
Я так розумію, о. Зміїний ми тимчасово втратили...
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22.05.2022 10:41 Ответить
ну якщо їх літаки вже цілять ракетами "воздух-земля" сортири в Затоці , то там і до коридора в пмр недалеко ...
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22.05.2022 12:40 Ответить
Пи*здеть можно откуда угодно, а не только сидя на острове Змеиный.
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22.05.2022 17:17 Ответить
Ми його втратили ще в перші дні війни.
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22.05.2022 18:55 Ответить
Зміїний під нашим вогневим контролем. А ці брудні балалаєшники в лаптях можуть собі що завгодно вигадувати. Їх доля однозначна - цвинтар або дно моря.
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22.05.2022 11:12 Ответить
Эрдоган и НАТО так и будут продолжать наблюдать за бандитскими действиями аналогавнетного флота или все таки наконец покажут кузькину мать ? Султан больше наверное озабочен как запустить самолеты в рашку для туристов несмотря на то что там денег скоро на хлеб и лекарства не будет не то что к нему в гости слетать.
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22.05.2022 13:17 Ответить
Ето удар не по какой то республике Того, а по НАТО. Турции и персонально по США. Ану какой будет ответ? А еще интересно как там ходят суда РумьІнии и Болгарии, которьІе являются членами НАТО.
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22.05.2022 13:51 Ответить
треба більше москальских кораблів потопити,
ох!їли підари
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22.05.2022 17:35 Ответить
 
 