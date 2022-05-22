Россияне угрожали оружием гражданскому иностранному судну в районе острова Змеиный, - ВМС ВСУ. АУДИО
Российские захватчики угрожали оружием гражданскому иностранному судну Britta K, совершавшему транзитный переход в территориальных водах Украины – в районе острова Змеиный.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-служба ВМС ВСУ.
"21 мая гражданское судно Britta K под флагом Республики Того, совершая транзитный проход (transit passage) по украинским территориальным водам вблизи острова Змеиный, получило сигнал от россиян с требованием покинуть территориальные воды РФ, иначе по нему будет применено оружие", – говорится в сообщении.
Как считают в ВМС, это подтверждает попытки РФ незаконно присвоить территорию Украины, уже даже без псевдореферендумов. В последний раз это делал Гитлер во время Второй мировой войны.
"Но мы свои территории не отдадим, захватчики обязательно последуют за их кораблем", - подытожили в ВМС ВС Украины.
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А щодо ведення воєнних дій , то це падло загрібуще , перещеголяло Гітлера !
Змііний був нашим і залишиться , тільки потрібен час 😠
ох!їли підари