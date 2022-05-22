"Цены, п#здец, как поднялись... Еще одно ранение и тогда на хату хватит", - разговор российских оккупантов. АУДИО
Из-за сильной девальвации 3 млн рублей выплаты за ранения не хватает даже на однокомнатную квартиру в российской глубинке.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом в телефонном разговоре рассказал один из оккупантов.
Внимание! Ненормативная лексика!
"У нас однокомнатная в Астрахани 4 ляма стоит. Купил себе машину, Volkswagen polo, двенадцатого года. Цены, п#здец, как поднялись…" – рассказывает оккупант, уже получивший средства за ранения.
Его собеседник шутит, что для последующей выплаты нужно получить еще одну порцию "люлей" от ВСУ – "…еще одно ранение, и как раз хватит".
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+26 Андрей Д #514941
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они так привыкли в таких жить
Не гальмуй, вперед на новий рівень!
Ага, а как же... Игра в "русскую рулетку", она такая, в следующий раз может и не пофартить.
В общем: "Скоро на тебя наденут деревянный макинтош, и в твоем доме будет играть музыка. Но ты ее не услышишь!.."