"Цены, п#здец, как поднялись... Еще одно ранение и тогда на хату хватит", - разговор российских оккупантов. АУДИО

Из-за сильной девальвации 3 млн рублей выплаты за ранения не хватает даже на однокомнатную квартиру в российской глубинке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом в телефонном разговоре рассказал один из оккупантов.

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"У нас однокомнатная в Астрахани 4 ляма стоит. Купил себе машину, Volkswagen polo, двенадцатого года. Цены, п#здец, как поднялись…" – рассказывает оккупант, уже получивший средства за ранения.



Его собеседник шутит, что для последующей выплаты нужно получить еще одну порцию "люлей" от ВСУ – "…еще одно ранение, и как раз хватит".

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