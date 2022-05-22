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"Цены, п#здец, как поднялись... Еще одно ранение и тогда на хату хватит", - разговор российских оккупантов. АУДИО

Из-за сильной девальвации 3 млн рублей выплаты за ранения не хватает даже на однокомнатную квартиру в российской глубинке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом в телефонном разговоре рассказал один из оккупантов.

Внимание! Ненормативная лексика!

"У нас однокомнатная в Астрахани 4 ляма стоит. Купил себе машину, Volkswagen polo, двенадцатого года. Цены, п#здец, как поднялись…" – рассказывает оккупант, уже получивший средства за ранения.

Его собеседник шутит, что для последующей выплаты нужно получить еще одну порцию "люлей" от ВСУ – "…еще одно ранение, и как раз хватит".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Попроси, чтоб он наркоту сюда привез": Российские командиры просят подчиненных доставать для них наркотики, - перехват СБУ. АУДИО

СБУ (19893) перехват (343)


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Топ комментарии
+50
Какое ранение. Давай на полные 7 лямов уже отработай. Жена с хахолем тебе спасибо скажут
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22.05.2022 10:23
+34
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22.05.2022 10:33
+26
За поранення вже отримав. Побажаємо кар'єрного росту, щоб наступна виплата вже була за смерть. Тоді точно на квартиру в Астрахані вистачить.
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22.05.2022 10:29
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Через дурість вашого недофюррера.
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22.05.2022 10:22 Ответить
Плесень человеческая.
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22.05.2022 10:23 Ответить
Какое ранение. Давай на полные 7 лямов уже отработай. Жена с хахолем тебе спасибо скажут
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22.05.2022 10:23 Ответить
самоваром - саме те
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22.05.2022 11:51 Ответить
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22.05.2022 13:24 Ответить
Скоро кацапы своими ******* стены вместо обоев будут обклеивать
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22.05.2022 10:27 Ответить
гавном
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22.05.2022 11:39 Ответить
Наверное, эта компенсация зависит от тяжести ранения. Не думаю, что за царапину на плече 3 лимона фублей отстегнут.
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22.05.2022 10:28 Ответить
а чего не скрепную ладу калину?
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22.05.2022 10:29 Ответить
За поранення вже отримав. Побажаємо кар'єрного росту, щоб наступна виплата вже була за смерть. Тоді точно на квартиру в Астрахані вистачить.
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22.05.2022 10:29 Ответить
Дуже искреннє бажаємо, щоб на квартиру в Астрахані точно вистачило)
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22.05.2022 10:36 Ответить
зато хоронят за счёт государства так что можно ехать и получить бесплатно!!!!!! гроб и 6 кубов земли в глубине РФ
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22.05.2022 10:38 Ответить
Многим из них даже эти 6 кубов не досталось, через мобильный крематорий утилизировали.
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22.05.2022 11:25 Ответить
ему на такую хватит
они так привыкли в таких жить
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22.05.2022 11:45 Ответить
«Ещё одно ранение и тогда на гроб хватит».
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22.05.2022 10:31 Ответить
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22.05.2022 10:33 Ответить
вольфыч ща навер перевернулся
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22.05.2022 10:51 Ответить
Вольфшанцевич
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22.05.2022 12:59 Ответить
они как были *****@сами так и останутся
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22.05.2022 11:29 Ответить
Козлопідор назавжди залишається козлопідаром.
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22.05.2022 14:19 Ответить
ещё одно ранение и на золотой *** гроб те хватит
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22.05.2022 10:40 Ответить
Пореходь на новий рівень - "пропав бєз вєсті". От тоді на твому фольксі буде кадировець з твоєю хвойдою рохсікати.
Не гальмуй, вперед на новий рівень!
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22.05.2022 10:41 Ответить
Таки от этой новости про то как там у кацапов мне должно стать радостней и не замечать о подорожании в два три раза здесь
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22.05.2022 10:45 Ответить
Фолькс поло 12 року повний фарш...., як телега з клімаконтролем, з народження бюджетний автомобіль.
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22.05.2022 10:55 Ответить
а у нас мабудь навпаки гривня укріпилась??? Вчора Нацбанк відпустив у "вільне плавання", ціни також вслід.. Бензин по 52 став і того немає. І по 100 не буде. Для чого ця стаття??? Ніби у нас все тут "в шоколаді"...
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22.05.2022 10:56 Ответить
У нас війна ....)
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22.05.2022 11:09 Ответить
Я далеко не фанат нынешней власти. Уверен что во время войны Порох на жабу менять не нужно было. Но цены реально не могли не вырости во время активных боевых действий на нашей территории. Инфраструктуре пи%дец, логистике пи%дец и что вы хотите? А у кацапов нет боевых действий на ихней земле, но благодаря мировой поддержке ихние фубли стоят дешевле бумаги
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22.05.2022 11:15 Ответить
і на хату і на место на Новодєвічьєм тоже надо будєт ...почті как на хату
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22.05.2022 11:15 Ответить
А в Україні ціни стабільні, так? На продукти харчування, бензин і тд?
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22.05.2022 11:25 Ответить
инвалидку с переключением передач членом и управлением с помощью зубов пусть купит
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22.05.2022 11:27 Ответить
Асвабадители... Ворье кремлевское рабсейское общество построило так, что для жития бытия надо грабить и убивать. Банда сообщников с вертикалью власти.
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22.05.2022 11:37 Ответить
Уже задолбали подобные новости, какая нам разница как раненые кацапы обустраивают свою жизнь. Гораздо важней ответ на вопрос как возможо что у нас 700 тысяч штыков и после тотального разгрома кацапов на севере Украины при огромной помоши Запада, враг умудряется снова захватывать новые территории на Юге и Востоке?
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22.05.2022 11:44 Ответить
Не на часі
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22.05.2022 12:30 Ответить
Его собеседник шутит, что для последующей выплаты нужно получить еще одну порцию "люлей" от ВСУ - "…еще одно ранение, и как раз хватит".

Ага, а как же... Игра в "русскую рулетку", она такая, в следующий раз может и не пофартить.
В общем: "Скоро на тебя наденут деревянный макинтош, и в твоем доме будет играть музыка. Но ты ее не услышишь!.."
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22.05.2022 12:21 Ответить
О, вылезло кацапье с переводом стрелок "А в Украине...". Этим идиотам идиотам, не дано понять, что разница между экономикой разбомбленной Украины и спокойно живущей паРашей глобальная? Не дано понять, что если уже у такого жирного монстра, как паРаша, начались проблемы в экономике, то значит - санкции таки начинают действовать?
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22.05.2022 13:14 Ответить
Ещё одно ранение в голову и точно на хату хватит.
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22.05.2022 15:26 Ответить
 
 