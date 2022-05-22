"Путин - черт! Свободу Украине!" - школьница из Дагестана во время последнего звонка высказалась против войны РФ в Украине. ВИДЕО

Выпускница одной из школ Дагестана во время последнего звонка публично высказалась против войны в Украине.

Выпускница одной из школ Дагестана во время последнего звонка публично высказалась против войны в Украине. Видео обнародовали в сети, передает Цензор.НЕТ..

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