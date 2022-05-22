"Путин - черт! Свободу Украине!" - школьница из Дагестана во время последнего звонка высказалась против войны РФ в Украине. ВИДЕО
Выпускница одной из школ Дагестана во время последнего звонка публично высказалась против войны в Украине.
Выпускница одной из школ Дагестана во время последнего звонка публично высказалась против войны в Украине. Видео обнародовали в сети, передает Цензор.НЕТ..
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+94 Garry Grant
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Телеграм-канал «Северодонецк Восток» поширив відео про переміщення ворожих військ по Новопскову та звернувся до своїх підписників із закликом надсилати інформацію до анонімного чат-боту @R13message_bot.
Перемога залежить від кожного з нас!
Не дамо ворогу жодного шансу!
🇺🇦Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)
https://t.me/operativnoZSU/25337
Прямо, по-стариковски (Голый король)https://www.youtube.com/watch?v=WecadHD7Tug
Дагестанці, ледь не єдині, хто масово відмовляються їхати воювати проти України
Дагестан буде вільним, Ічкерія буде вільною
Шкода лише, ще єдине, на що вплине її вислів, це її власнемайбутнє…
Браво, дівчинка!
А наше нарідно-обране чмо:
Після закінчення прес-конференції президента України Володимира Зеленського запитали, чи може він назвати президента РФ Володимира Путіна вбивцею.
«Так або ні?» - запитала Зеленського журналістка телеканалу «Прямий»
Президент не дав прямої відповіді:
«Через ваше питання завтра 100 людей можуть вбити на Донбасі. Що б ви робили?... До побачення».
До цього під час прес-конференції, https://www.unian.ua/politics/zelenskiy-vidpoviv-shcho-dumaye-pro-putina-pislya-ostannoji-z-nim-zustrichi-novini-ukrajina-11426758.html говорячи про Путіна, Зеленський заявив, що «дуже обережно ставиться до характеристик, які можуть призвести до загострення».
https://www.unian.ua/politics/zelenskiy-ne-nazvav-putina-vbivceyu-100-lyudey-mozhut-vbiti-video-novini-ukrajina-11427286.html