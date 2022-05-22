"Мне надоело жить с детьми в подвале", - россиянка требует от Путина "закрыть" небо над российской деревней Теткино вблизи границы с Украиной. ВИДЕО
Жительница российского села Теткино вблизи украинской границы записала видеообращение к Путину с просьбой "закрыть" небо.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свое обращение она обнародовала в соцсетях.
"Обращаюсь к нашему президенту Владимиру Путину. Я прошу предоставить "закрытое" небо и безопастность проживания на приграничных территориях. Мне надоело жить с детьми в подвале или куда-то уезжать", - говорит россиянка.
Топ комментарии
+81 botoks
показать весь комментарий22.05.2022 15:01
+75 Русня Хуйня
показать весь комментарий22.05.2022 15:00
+56 Ivan Ivanov #432727
показать весь комментарий22.05.2022 15:02
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мати президентом 3,14дараса - це дороге "задоволення"...
к іпенєй матері
на булому руському катері
Тварюка ви не тільки бігати будете зі своїми вилупками а і повзати за все те що винакоїли.
На підвал її!
Так буде пока ви всі не здохнете в Україні!