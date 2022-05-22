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"Мне надоело жить с детьми в подвале", - россиянка требует от Путина "закрыть" небо над российской деревней Теткино вблизи границы с Украиной. ВИДЕО

Жительница российского села Теткино вблизи украинской границы записала видеообращение к Путину с просьбой "закрыть" небо.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое обращение она обнародовала в соцсетях.

"Обращаюсь к нашему президенту Владимиру Путину. Я прошу предоставить "закрытое" небо и безопастность проживания на приграничных территориях.  Мне надоело жить с детьми в подвале или куда-то уезжать", - говорит россиянка.

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обстрел (27129) путин владимир (31260) россия (95515)


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Топ комментарии
+81
тетка из теткино нравица не нравица
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22.05.2022 15:01
+75
Та ты шо??? А шо ж такое???
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22.05.2022 15:00
+56
Все тільки починається, нешановна житєльніца тьоткіно...
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22.05.2022 15:02
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Страница 2 из 2
Пусть навсегда схлопнется небо над московией !
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22.05.2022 17:12 Ответить
Это еще Томагавки не поставили.
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22.05.2022 17:23 Ответить
Да...
Мати президентом 3,14дараса - це дороге "задоволення"...
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22.05.2022 17:25 Ответить
до речі, ну а чо, мячты сбываются
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22.05.2022 17:31 Ответить
хреново её в кацапской школе учили просить, не будет ей исполнения желания - надо было на коленях на битом стекле с шваброй в жёппе и распятием в зубах
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22.05.2022 17:48 Ответить
Як би її саму та її дітей згвалтували неодноразово (дітей до смерті на її очах) так як це робили та роблять кацапські армійські виродки в Україні, то тоді її виття було би напевно доречне. А так, ні про що.
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23.05.2022 14:54 Ответить
Мені одному здається що "владімвладіміравічу" якось до спини (або навіть трохи нижче) відеозвернення тьоткі з тьоткіно?)))
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22.05.2022 17:51 Ответить
Ніт
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22.05.2022 19:41 Ответить
Наглеют холопы. "Как челобитную царю подаёшь?!" (с)
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22.05.2022 17:53 Ответить
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22.05.2022 23:04 Ответить
спробуй уїхати
к іпенєй матері
на булому руському катері
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22.05.2022 17:56 Ответить
Тварь, это тебе Бог наказание такое преподнёс, чтоб сволочь, на своей шкуре всё испытала, каково украинцам живётся, от твоего проклятого всем миром ху#ла!!!
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22.05.2022 18:13 Ответить
І це ж іще нічого і не починалось! Шо ж ти, падлюка, заниїш, коли підвалять твої ж орки, котрих випруть з України?! Нічого, отримаїш по-повній, від "своїх" же.
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22.05.2022 18:22 Ответить
Вы рашистские черти совсем оборзели… отвечу вашими же словами - а кто 8 лет дамбил бамбас??? Небо закрыть она хочет… а может тебе ещё Луну спрятать, день с ночью запретить и реки вспять повернуть? Тетка а ты куда-нибудь в ваше Забайкалье эвакуироваться не пробовала? А чего там не стреляют и вообще центр мировой цивилизации. Прав был лавруха - ох и дебилы….
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22.05.2022 18:35 Ответить
Дійсно, немає вам чого з личинками робити у підвалі. Вам треба терміново перебиратись на кладовище.
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22.05.2022 18:38 Ответить
Тобі **** ще жити і жити ...як що доживеш.
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22.05.2022 18:40 Ответить
Санітари санітари у вас конченє втекло.
Тварюка ви не тільки бігати будете зі своїми вилупками а і повзати за все те що винакоїли.
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22.05.2022 18:40 Ответить
"Прошу ПРЕДОСТАВИТЬ закрытое небо"! Блин, да это еще более лучше чем более лучше! Где они таких дур берут? А может, там других и нету?
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22.05.2022 18:53 Ответить
А шо, Тітькіно бомбят?
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22.05.2022 19:10 Ответить
Маю надію що прикордонню РФ і не тільки скоро буде п.зда
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22.05.2022 19:27 Ответить
Не хочеш жити в підвалі і любиш свій мордор - іди обслуговувати своїх захисників навіть поротно.
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22.05.2022 19:39 Ответить
Жаба рептилоїдна з тьоткіно...В підвалі їй надоїло сидіти...
На підвал її!
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22.05.2022 19:44 Ответить
Не всем в России понравилась путинская спецоперация.
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22.05.2022 19:59 Ответить
Слишком ******** внешность у данной мадам для жительницы села. Не верю.
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22.05.2022 20:08 Ответить
А хто з них не *****?
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23.05.2022 09:58 Ответить
Так вона шість років на МКАДІ відпахала, потім повернулася.
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23.05.2022 14:44 Ответить
А шо ти курка хотіла! Чого просиш свого гандона не на колінах? Челобітну фюреру ботоксному.
Так буде пока ви всі не здохнете в Україні!
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22.05.2022 20:44 Ответить
От американских гаубиц небо не закроешь, крепись тетка!😂
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22.05.2022 21:19 Ответить
Путін теж в бункері, тому потрібно Вам звикати
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22.05.2022 21:37 Ответить
При поганій грі актриси Станіславський казав: --Не вірю.
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22.05.2022 21:50 Ответить
Що, знову бавовна?
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22.05.2022 21:52 Ответить
шо? искандеры не смиюцца???
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22.05.2022 22:21 Ответить
А шо такоє? Біндерафци вже Тітькіно взяли?
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22.05.2022 22:26 Ответить
Подумал,что это Канистра.
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22.05.2022 22:34 Ответить
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22.05.2022 22:37 Ответить
сижу смотрю в стену, слюни текут и нога дергается....у них там че, война?
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22.05.2022 22:54 Ответить
Тебя сам же путин и обстреливает, какое нахрен небо тебе ещё закрыть, тварь безмозглая?!
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22.05.2022 23:33 Ответить
Скоріше тобі рота закриють ніж ***** зможе закрити це небо. Рий підвал.
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23.05.2022 00:11 Ответить
Скоріше тобі рота закриють ніж ***** зможе закрити це небо. Рий підвал.
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23.05.2022 00:17 Ответить
Тьотка шо, вуха не прочистила? Царь сказав - спецоперація йде за планом, хай бігом шурує в підвал і не ниє! Чи їй нагадать, який зараз госборг США? Ото кому дійсно тяжко, а в неї практично рай на землі...
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23.05.2022 06:22 Ответить
Думаю, що закриють не небо, а її саму 🤣
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23.05.2022 09:27 Ответить
Потрібно вимагати виведення рашистських військ з території України!!!
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23.05.2022 10:05 Ответить
Ихуйло без продления метнулся выполнять пожелание этой кухарки.
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23.05.2022 10:14 Ответить
повісьте її

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23.05.2022 10:42 Ответить
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23.05.2022 10:45 Ответить
То шо тепер Путіну Тьоткіно не обстрілювати, то їй там шось надоїло...
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23.05.2022 10:42 Ответить
Это только начало, дура! Одно можно гарантировать - украинцы вас насиловать не будут. Не так воспитаны да и брезгуют...
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23.05.2022 14:50 Ответить
хлебало тебе надо закрыть.привыкай псятина это только начало.дальше больше.побегаешь по подвалам и погребам.узнаешь как это.
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23.05.2022 15:29 Ответить
А мозгов, как у многих росиян, не хватает, чтобы обвинить пуйло в агресии.
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02.10.2022 11:08 Ответить
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