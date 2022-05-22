"Мне надоело жить с детьми в подвале", - россиянка требует от Путина "закрыть" небо над российской деревней Теткино вблизи границы с Украиной. ВИДЕО

Жительница российского села Теткино вблизи украинской границы записала видеообращение к Путину с просьбой "закрыть" небо.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое обращение она обнародовала в соцсетях.

"Обращаюсь к нашему президенту Владимиру Путину. Я прошу предоставить "закрытое" небо и безопастность проживания на приграничных территориях. Мне надоело жить с детьми в подвале или куда-то уезжать", - говорит россиянка.

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