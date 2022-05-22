"Тактика в РФ тупорылая, мы этот курятник разгоним быстро": Интервью с капитаном Нацгвардии Кузыком под грохот прилетов 152 мм. ВИДЕО
Капитан Нацгвардии, "свободовец" Петр Кузык находится в Северодонецке, где продолжаются бои с российскими оккупантами.
Об этом он рассказал в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.
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Тільки з запізненням більше ніж в три роки - і ця втрата часу вже стала смертельною для десятків тисяч українців.
......................
Щоби відновити справедливість, Володимиру Олександровичу необхідно усвідомити для себе - хто і навіщо забрав у нього і у нас цей час.
Очевидно, що цей "хтось" - Коломойський, який на вкрадені мільярди системно дискредитував державницькі сили за допомогою машини телевізійної і мережевої пропаганди;
- користуючись доступом до влади, відновив вплив Портнова на виконавчі, правоохоронні та судові органи - що призвело до переслідувань військових та постійного тиску на всю оборонну сферу з боку "ДБР".
(а про "списки для репресій " і "табори" заговорили вперше не гебісти, а канал Портнова)
- через своє лоббі в Уряді та Раді відновив економічну взаємодію з рф, зокрема в енергетиці, чим підірвав довіру Заходу до реформ в Україні;
- ротами своїх протеже на посадах постійно ставив під сумнів євроатлантичний напрямок руху країни, а медійними диверсіями зачищав політичне поле на користь швондеровщіни тощо.
і крав, крав, крав мільярдами - які мали йти на ЗСУ, ППО, нову зброю і безпеку.
......................
Підсумком стала неготовність переважної більшості народа та оборонної інфраструктури до 24.02., втрата територй та загибель тисяч людей.
І хоча результат, на який розраховували архитектори нападу і зрадники, не був досягнутий, треба усвідомлювати - без тотального усунення спрута впливів Коломойського перемога України не може бути повноцінною.
Нам знову підсунуть "простиє рєшєнія", "на хлєб нє намажеш", "договоріться посрєдінє", "убіл брата", "конєц епохі" і все те малоросійське скотство, за яким приховають злягання з ворогом та тотальне крадівництво держави.
Зараз у президента найкращі можливості припинити це раз і назавжди, позбавивши суспільство зрадницької гангрени мені Коломойського, щоби виправдати всі ті порівняння з великими державними діячами - інакше слова так і залишаться тільки словами.
Якщо за штурвал літака замість пілота сідає аніматор, який сподобався пасажирам у залі очікування, і який не бачить різниці між тріпером і трімером - то це аж ніяк не знімає з нього відповідальності у всіх сенсах цього слова.
а вот боевой настрой, вера и уверенность в своих силах и своих побратимах и нашей Победе, добытой в смертельном бою, а не "прекратитьстрилять и отвестивайска" и из последнего - пабедой будет уже, если расия отведет вайска до границ 24 феувраля).... вот это пафос бороды в футболке хаки
это что не пафос ? при том что тысяча народа в плену или убито и територия окупирована - что за понты ?
хоть один ,, слуга наріду ?" , що дехто критикує свободівців І депутатів інших партій ?
Його викручувало , щось варнякало про те, що йому соромно , а потім
побіг до Бенядіктовоі і пожалівся на наших воінів !
Бидло воно кончене !
Перед тем, как х...ню пороть, хоть бы поинтересовался, где, кроме Мариуполя, "Азов" воевал и воюет прямо сейчас.
Задолбали уже подобные "знатоки" диванные, к тому же "грамотеи",
в следующий раз молча проходи мимо - за умного сойдешь.
А это значить, что ни первое, ни второе село ими не взято...
Кроме того, надо понимать, что захват Владимировки стал максимальным их вчерашним результатом на Бахмутском направлении. Вчерашняя же попытка наступать от Владимировки на Яковлевку - не увенчалась успехом.
Информация о прорыве противника во Врубовку тоже, судя по всему, оказалась... мягко говоря, "несколько преувеличенной". Передовые подразделения Попаснянской группировки противника, действовавшие в направлении на север, застряли на рубеже Комишуваха - Викторово - Липовое.
А это значить, что Врубовку они не взяли, или взЯли, но были вынуждены из неё отойти...
Интересно получить данные: сколько членов каких партий на фронтах?
Увидим, кто достойный и кто должен быть у власти.