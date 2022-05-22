"Кацапы – это главный мотиватор того, чтобы взять в руки оружие": Интервью с командиром пехотного взвода Владимиром Ращуком во время артобстрела. ВИДЕО
Командир пехотного взвода Владимир Ращук (Артист) в настоящее время находится в Северодонецке.
Об этом он рассказал в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову..
Два года он играл в Мариупольском драмтеатре (том, что оккупанты уничтожили авиаударом), 17 лет отдал театру им. Леси Украинки в Киеве, снимался в разных сериалах и кино. Но теперь Владимир Ращук (Артист) командует пехотным взводом на самых горячих направлениях театра военных действий в Украине.
"Кацапы – это главный мотиватор того, чтобы взять в руки оружие. Сначала моя мотивация была такая, что моя жена с дочерью в первый день ночевали в подвале. Для меня это было уже over. А потом – это осознание того, что восемь лет тянется какая-то такая гангрена, которая никак не может закончиться. И наконец этот гнойник должен прорвать. И сейчас это - полномасштабная война, которая должна закончиться победой Украины, других вариантов просто нет", - подчеркнул боец.
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Вони усі - гнилі консерви. Зовні блищать, а відкоркуєш - смердять.
Чому тим нитикам дали бтр, хаммери, танки, протитанкове озброєння, а вони втікають, підставляючи інших і записують відоси зі скаргами на відсутність зброї ?
За 8 років було безліч сюжетів про наших "героїв", які кинули позиції, бо "ну не було можливості оборонятись", хоча навіть з їхніх розповідей там було все ясно - просто драпанули... І це подавалось під таким соусом, мовляв "дивіться, які герої, вони воювали, втратили кілька поранених і змушені були втекти; ну позиція та і так нам неважлива, нічого страшного".
Треба речі називати своїми іменами і не стимулювати боягузство інших. Таких сюжетів Бутусова не покажуть по телебаченню, а будуть брехати, що місто (наприклад Кремінна, розмірами 4х4 км, ще й поділена пополам річкою) було вщент зруйноване і тому його кацапи захопили за 1 день, а наші відійшли на кращі позиції