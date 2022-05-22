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Новости Видео Война
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"Кацапы – это главный мотиватор того, чтобы взять в руки оружие": Интервью с командиром пехотного взвода Владимиром Ращуком во время артобстрела. ВИДЕО

Командир пехотного взвода Владимир Ращук (Артист) в настоящее время находится в Северодонецке.

Об этом он рассказал в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову..

Два года он играл в Мариупольском драмтеатре (том, что оккупанты уничтожили авиаударом), 17 лет отдал театру им. Леси Украинки в Киеве, снимался в разных сериалах и кино. Но теперь Владимир Ращук (Артист) командует пехотным взводом на самых горячих направлениях театра военных действий в Украине.

"Кацапы – это главный мотиватор того, чтобы взять в руки оружие. Сначала моя мотивация была такая, что моя жена с дочерью в первый день ночевали в подвале. Для меня это было уже over. А потом – это осознание того, что восемь лет тянется какая-то такая гангрена, которая никак не может закончиться. И наконец этот гнойник должен прорвать. И сейчас это - полномасштабная война, которая должна закончиться победой Украины, других вариантов просто нет", - подчеркнул боец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Тактика в РФ тупорила, мы этот курятник разгоним": Интервью с капитаном Нацгвардии Кузиком под грохот прилетов 152 мм снарядов рашистов. ВИДЕО

Северодонецк (605) интервью (230) Бутусов Юрий (4358)


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Топ комментарии
+13
Володимир Ращук - справжній воін і Патріот нашої країни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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22.05.2022 20:33
+11
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22.05.2022 20:31
+11
on jebanulsa ? shto eto ?
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22.05.2022 20:46
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кацап то насправді їб#ний імперець і поки ми будемо шукати серед них хороших - доти буде нам лихо.
Вони усі - гнилі консерви. Зовні блищать, а відкоркуєш - смердять.
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22.05.2022 20:20 Ответить
on jebanulsa ? shto eto ?
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22.05.2022 20:46 Ответить
Готується до переодягання ? Невже такі аванси видає нам - "когда туда придет Украина"?Наче раніше в опозиції до х..й..л..а був , а тут ось вам...
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22.05.2022 20:55 Ответить
деза
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22.05.2022 21:04 Ответить
это фейк или вырвано из контекста
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22.05.2022 21:38 Ответить
Не поленилась и пересмотрела речь Гарри. Это фейк!!!! Господин Каспаров никогда не опустится до такой низости. В youtube есть полное видео конференции. Не поленитесь, посмотрите его. У рашистана, понятно что нет майбутне, но давайте уважать тех, кто помогает правильному развитию истории
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23.05.2022 01:39 Ответить
Що ж то за підрозділ такий, який всі ********* ?
Чому тим нитикам дали бтр, хаммери, танки, протитанкове озброєння, а вони втікають, підставляючи інших і записують відоси зі скаргами на відсутність зброї ?
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22.05.2022 20:21 Ответить
Уже два дні в різних відео про них говорять. Я думаю, що частина успіхів кацапів в тому районі пов'язана саме з такими "героями", які "рублять бабло". Скажу прямо, таких випадків за 8 років війни було безліч - люди тупо не виконували накази. Брат розповідав, що йому і таким як він доводилось виконувати роботу, за всяких хитрови...них. Саме так він з простого зв'язківця буквально за кілька днів став навідником рапіри, потім находу освоїв метелебу, щоб возити ********** за Савур-Могилу, а всю зиму 14-го - весну 14-го уже був командиром рапіри.
За 8 років було безліч сюжетів про наших "героїв", які кинули позиції, бо "ну не було можливості оборонятись", хоча навіть з їхніх розповідей там було все ясно - просто драпанули... І це подавалось під таким соусом, мовляв "дивіться, які герої, вони воювали, втратили кілька поранених і змушені були втекти; ну позиція та і так нам неважлива, нічого страшного".
Треба речі називати своїми іменами і не стимулювати боягузство інших. Таких сюжетів Бутусова не покажуть по телебаченню, а будуть брехати, що місто (наприклад Кремінна, розмірами 4х4 км, ще й поділена пополам річкою) було вщент зруйноване і тому його кацапи захопили за 1 день, а наші відійшли на кращі позиції
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22.05.2022 20:45 Ответить
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22.05.2022 22:02 Ответить
Не пробачимо , не забудемо і помстимося 😠
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23.05.2022 12:09 Ответить
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22.05.2022 20:31 Ответить
Володимир Ращук - справжній воін і Патріот нашої країни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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22.05.2022 20:33 Ответить
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22.05.2022 20:34 Ответить
Общался вчера с украинцами в рулетке...спрашивал за что украинцы должны сказать спасибо *****...две вещи..ваши варианты?
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22.05.2022 20:40 Ответить
тупой вопрос - за что евреи должны сказать спасибо гитлеру? за то что он их сжигал? или за то что он сдох? не пиши больше бред ты же не украинец
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22.05.2022 21:41 Ответить
Дякуем Вам 🙏❤️💙💛, наши Герои ‼️БережиВас ,Боже🙏
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22.05.2022 20:44 Ответить
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22.05.2022 20:48 Ответить
Значить, Бутусов на Донбасі. Отже, його посту і прогнозу "" можна двіряти...
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22.05.2022 22:09 Ответить
насколько он прав.
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23.05.2022 10:50 Ответить
 
 