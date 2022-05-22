"Кацапы – это главный мотиватор того, чтобы взять в руки оружие": Интервью с командиром пехотного взвода Владимиром Ращуком во время артобстрела. ВИДЕО

Командир пехотного взвода Владимир Ращук (Артист) в настоящее время находится в Северодонецке.

Об этом он рассказал в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову..

Два года он играл в Мариупольском драмтеатре (том, что оккупанты уничтожили авиаударом), 17 лет отдал театру им. Леси Украинки в Киеве, снимался в разных сериалах и кино. Но теперь Владимир Ращук (Артист) командует пехотным взводом на самых горячих направлениях театра военных действий в Украине.

"Кацапы – это главный мотиватор того, чтобы взять в руки оружие. Сначала моя мотивация была такая, что моя жена с дочерью в первый день ночевали в подвале. Для меня это было уже over. А потом – это осознание того, что восемь лет тянется какая-то такая гангрена, которая никак не может закончиться. И наконец этот гнойник должен прорвать. И сейчас это - полномасштабная война, которая должна закончиться победой Украины, других вариантов просто нет", - подчеркнул боец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Тактика в РФ тупорила, мы этот курятник разгоним": Интервью с капитаном Нацгвардии Кузиком под грохот прилетов 152 мм снарядов рашистов. ВИДЕО