У нас есть историческое достижение - искреннее братство между украинцами и поляками, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным ежедневным обращением к украинцам 22 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео размещено в президентском телеграме.
"Рад отметить, что украинско-польские отношения наконец-то – на абсолютно чистой и искренней основе, без каких-либо дрязг и старого конфликтного наследия. Это историческое достижение. И я желаю, чтобы братство между украинцами и поляками сохранялось всегда. Как я сказал об этом сегодня перед депутатами: чтобы наше единство, единство украинцев и поляков, было постоянной величиной, которую никому не нарушить", - подчеркнул Зеленский.
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Ігор Лапін отримав поранення...
Kozak Taras:
Пам'ятаю його фразу з квітня 2019 року : «Ви тут зараз наголосуєте, а нам потім бігати по різним @бєням з автоматами...»
Так і вийшло ...
Одужання Вам скорішого , Ігоре , Ви маєте бути нам самим здоровим !
***
Абсолютна більшість депутатів всіх рівнів, які зараз на фронті - це депутати партії "Європейська Солідарність".
Це при тому , що майже у всіх облрадах і райрадах вони в меншості. Далі депутати від "Голосу" та "Свободи".
Натомість депутатів партії влади "слуги народу" одиниці і вони переважно в місцевих тероборонах.
Але на об"єднаному телебаченні показують тільки їх. Ось така вона , «квартальна»справедливість , і наша ******* реальність...
Проте епоха «неначасі» поступово наближається до свого фіналу і Україна буде дедалі більше дізнаватись про імена тих захисників, хто реально проливав кров за Україну незалежно від партійної принадлежності ...
Дебілізація Бєня-марафоном на марші
Мурзік Васильович:
"Доброго дня, в ефірі всеукраїнський телемарафон. Шановні глядачі, ви ж розумієте, що нам заборонили говорити про м'ясорубку в районі Сєвєродонецька, Попасної і Бахмута, про зраду захисників Азовсталі президентом, про розмінований перешийок і економічну кризу. Опозиційних політиків нам навіть згадувати заборонено, не те, що показати. Тому ось вам інтерв'ю з російським зоофілом, хворим на шизофренію недоакторм паніним. Насолоджуйтесь…"
КиївМіськБудда:
У майбутньому вороги народу називатимуть себе його слугами.
таке собі як би виправдання )))
І що це бубочка Має спільного з Польщею?
Вірити потрібно лише ЗСУ.
Как вообще можно такое допускать и кому-то верить?
А Полякам шана і дяка. Нажаль, була б біда в іншій країні, дуже сумніваюся що ми б пішли на такі жертви для інших, що Чечня, що Грузія, українці спокійно качали російський газ і цілувалися в дєсна з рускім міром
В результаті нав'язування українцям католицизму, Україна-Русь попала в кабалу до московитів. Це дуже зашкодило не тільки українцям, але й полякам. Та й усьму світу. Коли б не це, то московія не стала б сатанінським монстром.
ДИКАРИ ТАЙГИ И ТУНДРЫ негодуют, вой стоит на всю их Тундру и Тайгу.... Что говорит про правильность решения украинцев...движения в сторону Европы, Запада и НАТО