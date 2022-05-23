У нас есть историческое достижение - искреннее братство между украинцами и поляками, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным ежедневным обращением к украинцам 22 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео размещено в президентском телеграме.

"Рад отметить, что украинско-польские отношения наконец-то – на абсолютно чистой и искренней основе, без каких-либо дрязг и старого конфликтного наследия. Это историческое достижение. И я желаю, чтобы братство между украинцами и поляками сохранялось всегда. Как я сказал об этом сегодня перед депутатами: чтобы наше единство, единство украинцев и поляков, было постоянной величиной, которую никому не нарушить", - подчеркнул Зеленский.

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