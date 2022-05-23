Россияне обстреляли село Новояковлевка. Под огнем оказался детский сад и десятки местных домов, - Запорожская ОВА. ВИДЕО
Россияне продолжают цинично обстреливать населенные пункты Запорожской области.
Об этом сообщают в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
22 мая было обстреляно село Новояковлевка. В результате вооруженной атаки значительные повреждения получили десятки частных домов местных жителей и дошкольное учебное заведение "Калинка".
Представитель областной военной администрации Иван Арефьев отметил, что враг не прекращает обстреливать школы, детские сады, больницы в населенных пунктах Запорожского края.
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По словам местных жителей, обстрелы враг проводит регулярно, и им ежедневно подолгу приходится сидеть в подвалах.
"Я первые дни сидела в подвале, потому что вариантов не было. Пытаюсь раньше прибежать к соседке. Пробежать нужно только три двора, но пытаюсь сделать это раньше, так как с людьми легче", - отметила жительница Новояковлевки.
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