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Россияне обстреляли село Новояковлевка. Под огнем оказался детский сад и десятки местных домов, - Запорожская ОВА. ВИДЕО

Россияне продолжают цинично обстреливать населенные пункты Запорожской области.

Об этом сообщают в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

22 мая было обстреляно село Новояковлевка. В результате вооруженной атаки значительные повреждения получили десятки частных домов местных жителей и дошкольное учебное заведение "Калинка".

Представитель областной военной администрации Иван Арефьев отметил, что враг не прекращает обстреливать школы, детские сады, больницы в населенных пунктах Запорожского края.

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По словам местных жителей, обстрелы враг проводит регулярно, и им ежедневно подолгу приходится сидеть в подвалах.

"Я первые дни сидела в подвале, потому что вариантов не было. Пытаюсь раньше прибежать к соседке. Пробежать нужно только три двора, но пытаюсь сделать это раньше, так как с людьми легче", - отметила жительница Новояковлевки.

армия РФ (19210) обстрел (27129) Запорожская область (3079)


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