Медведчук рассказал подробности по делам о выводе из госсобственности нефтепровода и закупке угля в "Л/ДНР". Обвинил Порошенко. ВИДЕО

Задержанный Службой безопасности Украины Виктор Медведчук, которому выдвинуто подозрение в государственной измене и содействии терроризму, рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Описывая суть схемы, как отмечают в СБУ, Медведчук якобы детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. По его словам, тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

"Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий… Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества – все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко", – сообщил Медведчук.

Таким образом, задержанный уверяет, что вопросами трубопровода он занимался по просьбе экс-президента. И, наконец, за год работы трубопровод заработал для его владельцев вдвое больше средств, чем было вложено в его выкуп – до 42 млн долларов США. А с мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась.

Кроме того, Медведчук рассказал детали отладки в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины на временно оккупированных территориях -так называемых "Л/ДНР", практически - у главарей боевиков.

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"В этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами, стражами порядка и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему", – пояснил задержанный.

В СБУ отмечают, что Медведчук назвал конкретные фамилии высокопоставленных чиновников, причастных к нанесению ущерба интересам нашего государства – бывшие чиновники, экс-руководство Нацбанка, народные депутаты и представители правоохранительных структур.

Служба безопасности продолжает следственные действия с задержанным, чтобы установить все факты, обстоятельства, организаторов и участников совершенных преступлений.

Также напоминается, что в апреле СБУ задержала Медведчука после бегства из-под домашнего ареста в начале полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

В 2021 году спецслужба объявила несколько подозрений Медведчуку. Он подозревается в совершении государственной измены, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

Одно из дел касается организации незаконных схем поставки угля с временно оккупированных территорий. Топливо покупалось за наличные, и таким образом пророссийских террористов в общей сложности профинансировали на сумму более 200 млн гривен.

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Другое – незаконное завладение ООО "Прикарпатзападтранс" участком государственного нефтепровода стоимостью свыше 200 млн грн. В феврале 2021 года СНБО вернул трубопровод в государственную собственность.