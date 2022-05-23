Медведчук рассказал подробности по делам о выводе из госсобственности нефтепровода и закупке угля в "Л/ДНР". Обвинил Порошенко. ВИДЕО
Задержанный Службой безопасности Украины Виктор Медведчук, которому выдвинуто подозрение в государственной измене и содействии терроризму, рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Описывая суть схемы, как отмечают в СБУ, Медведчук якобы детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. По его словам, тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.
"Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий… Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества – все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко", – сообщил Медведчук.
Таким образом, задержанный уверяет, что вопросами трубопровода он занимался по просьбе экс-президента. И, наконец, за год работы трубопровод заработал для его владельцев вдвое больше средств, чем было вложено в его выкуп – до 42 млн долларов США. А с мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась.
Кроме того, Медведчук рассказал детали отладки в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины на временно оккупированных территориях -так называемых "Л/ДНР", практически - у главарей боевиков.
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"В этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами, стражами порядка и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему", – пояснил задержанный.
В СБУ отмечают, что Медведчук назвал конкретные фамилии высокопоставленных чиновников, причастных к нанесению ущерба интересам нашего государства – бывшие чиновники, экс-руководство Нацбанка, народные депутаты и представители правоохранительных структур.
Служба безопасности продолжает следственные действия с задержанным, чтобы установить все факты, обстоятельства, организаторов и участников совершенных преступлений.
Также напоминается, что в апреле СБУ задержала Медведчука после бегства из-под домашнего ареста в начале полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.
В 2021 году спецслужба объявила несколько подозрений Медведчуку. Он подозревается в совершении государственной измены, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.
Одно из дел касается организации незаконных схем поставки угля с временно оккупированных территорий. Топливо покупалось за наличные, и таким образом пророссийских террористов в общей сложности профинансировали на сумму более 200 млн гривен.
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Другое – незаконное завладение ООО "Прикарпатзападтранс" участком государственного нефтепровода стоимостью свыше 200 млн грн. В феврале 2021 года СНБО вернул трубопровод в государственную собственность.
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И Мудачук пригодился. Типа он убежал, а они его поймали.
И вместе с ним начали придумать как отмазаться от своих афер
ХТО СТОЇТЬ ЗА ПОСТАЧАННЯМ В УКРАЇНУ ВУГІЛЛЯ З ОРДЛО ТА РФ
Просто ЧУДОВЕ розслідування!!! Все зрозуміло хто є хто .
https://www.youtube.com/watch?v=ZEtIfYdSNGE
28.01.2022
28 января 2022
С октября 2019, уже после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, в Украину начались поставки угля из оккупированного Донбасса и России.
Этот бизнес возглавили украинский олигарх Игорь Коломойский и одиозный пророссийский политик Виктор Медведчук.
Именно для того, чтобы они получали сверхприбыли «Центрэнерго» был переведен из украинского угля марки «Т», на добываемый в ОРДЛО антрацит, а затем вместо угля был сожжен дешевый в то время природный газ. Именно эти действия при попустительстве действующей власти привели к энергетическому кризису в Украине и ее зависимости в сфере энергетики от враждебных Беларуси и России.
Так «зеленая» власть заглотила крючок энергозависимости от России.
В примерах импорта угля для «Центрэнерго», а также сотнях других поставок угля для государственной компании фигурируют преимущественно три фирмы.
Это «Нефть Форс», «Синтез Ойл» и «Рекорд Систем». Это фирмы олигарха Игоря Коломойского.
«Кузбасская фирма «Сибэнергоуголь», согласно таможенным документам, в 2020 году активно поставляла уголь в Украину.
Вместе с тем, в российских СМИ встречаем интересную новость, что, оказывается, в 2020 году эта фирма обанкротилась и остановила произведение угля. Откуда же тогда уголь для Украины?А импорт, кстати, шел весь 2020 год, и уголь не какой-нибудь, а антрацит. Здесь нет другого ответа, чем то, что этот антрацит из «ДНР» и «ЛНР». следов угля из ОРДЛО в «Центрэнерго» множество.
…………
https://prm.ua/ru/uhol-yz-ordlo-kolomoyskyy-s-medvedchukom-y-zelenskyy-kto-y-zachem-unychtozhyl-nerhetycheskuiu-bezopasnost-ukrayn/
А хто проїбав південь та північ України?
Хто зробив сухопутний коридор в Крим для Путіна?
Хто скоротив ракетні програми, хто перестав одягати, кормити та озброювати армію, скоротивши її бюджет?!
Ганьба СБУ , що дозволили сьогодні дати інтерв'ю ЗРАДНИКУ
і колаборанту Мертветчуку , від їх імені!!
Баканову ганьба і неповага !!
https://prm.ua/zelenskyy-vede-ukrainu-do-enerhetychnoi-okupatsii-rosiieiu-omelian/ За два года президентства Владимира Зеленского Украина оказалась на грани энергетического коллапса.
Действующие власти фактически уничтожили все достижения предшественников по стабилизации энергетической системы.
https://prm.ua/sud-skasuvav-kolomoyskomu-podatkovi-shtrafy-na-mayzhe-400-milyoniv-hryven/ Суд отменил Коломойскому налоговые штрафы на почти 400 миллионов гривен
ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ 2020, 09:53
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/21/7237952/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/21/7237952/
Перемога Володимира Зеленського на виборах президента дала змогу олігарху Ігорю Коломойському купувати в ОРДЛО вугілля для державного "Центренерго"
Перед пошуком вугілля з «ДНР» і «ЛНР» на «Центренерго» варто зауважити, що шукати сліди вугілля з ОРДЛО на теплостанціях в Україні часів Зеленського, насправді, немає великого сенсу. Оскільки вугілля з ОРДЛО - це антрацит, а Зеленський отримав в спадок від попередньої влади таке «Центренерго», де антрацит вже був не потрібен. А все тому, що попередня влада переобладнала всі необхідні для енергобалансу країни потужності «Центренерго» під українське вугілля, газової групи. І це був справжнісінький подарунок «зеленій» владі від «майданівської».
В першу ж осінь Зеленського, на «Центренерго» увімкнули замороженні «антрацитові» енергоблоки. Отже, «нова влада» встановила нову державну політику - купувати у Путіна «криваве вугілля»
Найбільше тут обурює, що для того, щоб імпортувати «вороже» вугілля нова влада перекреслила здобутки попередників. Найбільшим злочином є те, що в державному «Центренерго» запустили старі «антрацитові» енергоблоки і відмовилися від вугілля українського видобутку. Так «зелена» влада заковтнула гачок енергозалежності від Росії.
https://wz.lviv.ua/news/450947-rozsliduvannia-zavdiaky-zelenskomu-kolomoiskyi-zmih-kupuvaty-v-ordlo-vuhillia-dlia-derzhavnoho-tsentrenerho
Ведь и прокурор и все подобные органы под ними. А всех их курирует Татаров.
«Схеми» знайшли і безпосередній зв'язок кума Путіна з членами політсили Володимира Зеленського - зокрема, з народним депутатом Андрієм Холодовим- тоді кандидатом, а нині народним депутатом від «Слуги народу»
Справа в тому, що Оксана Марченко https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-sluga-narodu-kholodov/30037468.html хрестила дитину Андрія Холодова та його дружини Катерини Шаховської.
у тому, що Холодови і Медведчуки товаришують родинами, «Схеми» переконались восени 2020-го, коли Андрій Холодов з дружиною були присутніми на родинному святі - https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30905409.html гучному весіллі пасинка Віктора Медведчука Богдана Марченка.
У поданій у 2020 році декларації Віктор Медведчук засвідчив бізнес-партнерство своєї родини з Ігорем Коломойським у трьох телеканалах
Тоді «Схеми» встановили, що Віктор Медведчук отримував дозволи від кількох відомств, зокрема від Державіаслужби
ТА СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ, ЯКУ ОЧОЛЮЄ ІВАН БАКАНОВ.
Пороха уже много раз подталкивали уехать, но он этого принципиально не сделал не сделал и не собирается. Нужно будет, будет снова ходить в суд и отстаивать свою правоту, как он уже делал это неоднократно
Это вон братцы Суркисы, друзья Бакланова смылись и никакая СБУ их не задержала.
Сбежал и Слуга
Высокопоставленный «слуга народа» удрал в Россию накануне войны
Ср, 23/03/2022
Упоминание Вадима Слюсарева исчезло с официального сайта партии власти.
Член партии "Слуга народа" и ОДИН ИЗ КУРАТОРОВ ПАРТИИ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Вадим Слюсарев 18 февраля уехал из Украины в Российскую Федерацию,
сообщает https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/22/7333657/ Украинская правда со ссылкой на данные базы российской пограничной службы, оказавшиеся в распоряжении редакции.
Так, по данным базы 18 февраля, Слюсарев въехал в Россию на авто через КПП "Нехотеевка".
Ведь правда о ваших делишках уже прочно запечатлена в разных ресурсах.
И как говорится - рукописи не горят. Ну, по крайней мере, в наше время они точно не сгорят физически.
Будьте людьми и, может быть,вам удасться избежать наихудшего. Не сейчас, так папизже...
@saniolli
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https://twitter.com/saniolli/status/1528660445644697600 12 год
Скажіть хто-небудь зеленому довбойобу, що ленд-ліз і 40 мідьярдів США виділили на боротьбу з Путіним, а не Порошенком.
І давайте подумаємо, чому це оприлюднено саме зараз. Одна з версій - тому, що владі треба відвернути увагу від страшних наслідків удару по Десні ще 17 травня, який вже не можна приховати, де загинуло 87 солдатів. Це вже п'ятий подібний випадок. Чому солдатів в казармах не розосереджують? Можливо, «записами Медведчука» відвертають увагу громадськості від цього питання?
https://nv.ua/ukr/opinion/medvedchuk-poroshenko-shcho-prihovuye-vlada-udar-po-desni-novini-ukrajini-50244535.html https://nv.ua/ukr/opinion/medvedchuk-poroshenko-shcho-prihovuye-vlada-udar-po-desni-novini-ukrajini-50244535.html
«Це зараз не слова Медведчука, це слова тих, хто ці слова писав. Я повністю на 100% впевнений, що він читав з надрукованого тексту. І питання не в тому, чи ми віримо, чи не віримо Медведчуку - дивне було б питання. Питання в тому, чому саме зараз було прийняте таке рішення, щоб саме цей текст оголосити вустами Медведчука», - говорить Новіков. «Слова Медведчука це не сенсація, але дуже погана новина - це логіка, яка присутня в людей наприкінці третього місяця гарячої фази цієї війни. Те, що вони нехтують тим, як це вплине на ситуацію всередині суспільства, нашу єдність, якої ми дотримувалися весь цей час».
https://www.youtube.com/watch?v=u_-LDuDpvB0
Как Медведчук разоблачил воровство Порошенко.
На мысли не наводит?
-він потвора і заслуговує на багато поганих речей, але він "шипелявить" і розмовляє "в носа"- може це наслідки "тупорилих" катувань з вириванням зубів та засуваннями сторонніх предметів до горла...
-а сбу не спитали як він отримав домашній арешт за держзраду, як опинився на кордоні.. , якщо його як Чауса саме СБУ не крало...
-а питання чому опжопці масово підтримували рашку не ставили...?
-а чого до Зеленського (до'19) він боявся їхати з рашки до України і що змінилося у '19?
-а що він робив у 14му?
А звідки в нього такі статки, якщо в нього все забирав Порошенко?
А як він бізнес при Зеленському робив не спитали?
Ну то давайте не це лайно дивитись а конкретні докази цих слів вимагати!