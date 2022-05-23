"Изнасиловали 8-летнюю девочку и отжали заправку", - оккупанты обсуждают зверства армии РФ в Украине. АУДИО

Двое воинов из так называемой "ДНР" обсуждают разгул преступности в оккупационной армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват разговора оккупантов, опубликованный ГУР МО.

"Рассказывали за 125 полк. Вплоть до того, что изнасиловали восьмилетнюю девочку. Мародерство. "Отжали" у кого-то заправку. У людей забирали топливо, через эту заправку продавали. Командир полка, командиры батальонов. И помощники командиров батальонов", - говорит один из рашистов.

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