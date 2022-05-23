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"Изнасиловали 8-летнюю девочку и отжали заправку", - оккупанты обсуждают зверства армии РФ в Украине. АУДИО

Двое воинов из так называемой "ДНР" обсуждают разгул преступности в оккупационной армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват разговора оккупантов, опубликованный ГУР МО.

"Рассказывали за 125 полк. Вплоть до того, что изнасиловали восьмилетнюю девочку. Мародерство. "Отжали" у кого-то заправку. У людей забирали топливо, через эту заправку продавали. Командир полка, командиры батальонов. И помощники командиров батальонов", - говорит один из рашистов.

Также смотрите: Россияне за сутки убили 6 мирных жителей Донбасса, 11 ранили, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

изнасилование (917) разведка (4174) перехват (343)


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Топ комментарии
+26
Нелюди,ублюдки,а наш вован хоче побєду на кордонах 24 лютого!
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23.05.2022 11:25
+20
Смерть московским окупантам

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23.05.2022 11:27
+20
Та наш Вован ще куди не йшло... Німці, французи та італійці взагалі би хотіли кордон станом на зараз...
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23.05.2022 11:30
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Нелюди,ублюдки,а наш вован хоче побєду на кордонах 24 лютого!
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23.05.2022 11:25 Ответить
Та наш Вован ще куди не йшло... Німці, французи та італійці взагалі би хотіли кордон станом на зараз...
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23.05.2022 11:30 Ответить
Тому повинні хотіти кордон із демілітаризованою зоною на території рф в глибину десь так на 100 км мінімум, а краще більше. І тоді точно домовимось про звільнення всіх територій. Інакше якщо все заморозити, то через пару років буде війна. Тобто як тільки рф за доходи від ресурсів зніме із консервації та модернізує техніки (в обхід санкцій) на пару мільйонну армію. А це з такими доходами від імперської еліти в єс не довго.
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23.05.2022 12:55 Ответить
Смерть московским окупантам

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23.05.2022 11:27 Ответить
Довбойоб,тут за іншу новину коменти,зелебот ушатаний.
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23.05.2022 11:35 Ответить
Лантух, і ти теж захищаєш росіску трубу від Порошенка ?
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23.05.2022 11:35 Ответить
Ах вот чем занимается СБУ в военное время. Кум Путина ж не будет специально врать чтобы создать конфликт внутри Украины?
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23.05.2022 11:38 Ответить
Хто б сумнівався, що Зеленський використає війну, для знищення політичних опонентів.

Скоро кожен полонений росіянин буде свідчити, що це Порошенко його змусив воювати, а не Путін.
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23.05.2022 11:41 Ответить
этой что как всегда - холопы плохие, самодеятельность, приказы не исполняют, а фсб и Хйло - хорошие, вот как узнали, так сразу ...
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23.05.2022 12:15 Ответить
Армия кацапни настолько деградировала и оскотинилась, что уже фсбшники за ней бегают? ну-ну. "Вторая армия мира". И когда-то она вернется в паРашу. Там уже и фсбшники не помогут, когда начнется треш. Что посеяли, то и пожнете, твари рашисткие.
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23.05.2022 12:58 Ответить
Кацвпы, здохните все
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23.05.2022 14:40 Ответить
Чисто мрази ,слов нет , клубок чертей и нечисти катается по Украине .
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23.05.2022 17:33 Ответить
ТАК ****** ПО НИМ ВСЕМ МИРОМ ЯДЕРОМ !!!
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23.05.2022 17:48 Ответить
С чего бы вдруг ФСБшникам бегать по фронту, подставлять свои жопы и заводить дела, ещё и за пределами россии? Чёс какой-то.
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23.05.2022 19:57 Ответить
 
 