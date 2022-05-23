Пропагандисты Кремля выдают уничтожение 18 мая двух российских танков бойцами ВСУ за успех армии РФ: "Я им зазумил Z-точку на танчике". ВИДЕО
Пропагандисты Кремля выдают уничтожение 18 мая двух российских танков бойцами ВСУ за успех армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал один из украинских воинов, причастный к успешной атаке.
"Баллистика" выложил видео уничтожения российского танка. Еще один подбили. Российские пропагандоны начали шарить в телеграме это видео как вроде бы это наши украинские танки подбиты. Ну, и тогда он вырезал и зазумил Z-точку на танчике. Мы с "Балистикой" - это его позывной - служим вместе. И в некоторой степени причастны к этой операции. Так что вдвойне обидно...", - написал боец.
Российская свастика на борту танка отчетливо видна в начале второй минуты записи.
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пропагандонам русні важко))) тож брешуть і паляться на брехні постійно... говноїди !!!
Не в останню чергу тому що сама основна їхня скрепа це брехня.
Навіть ті хто загинуть за їхню фальшиву ідею - і ті будуть оббріхані їхніми ж сородичами.
А система (чи технічна чи політична) побудована на брехні завжди колапсує.