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Пропагандисты Кремля выдают уничтожение 18 мая двух российских танков бойцами ВСУ за успех армии РФ: "Я им зазумил Z-точку на танчике". ВИДЕО

Пропагандисты Кремля выдают уничтожение 18 мая двух российских танков бойцами ВСУ за успех армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал один из украинских воинов, причастный к успешной атаке.

"Баллистика" выложил видео уничтожения российского танка. Еще один подбили. Российские пропагандоны начали шарить в телеграме это видео как вроде бы это наши украинские танки подбиты. Ну, и тогда он вырезал и зазумил Z-точку на танчике. Мы с "Балистикой" - это его позывной - служим вместе. И в некоторой степени причастны к этой операции. Так что вдвойне обидно...", - написал боец.

Российская свастика на борту танка отчетливо видна в начале второй минуты записи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль распространяет фейк, что иностранные компании продолжают вести бизнес в РФ, - ЦПД

армия РФ (19210) уничтожение (6916) фейк (679)


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Топ комментарии
+27
ой як гарно горить залізяччя кацапське...
пропагандонам русні важко))) тож брешуть і паляться на брехні постійно... говноїди !!!
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23.05.2022 11:42
+11
Підари, паркан поламали.
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23.05.2022 12:04
+7
Ну выдали кацапы за свои успехи и что?! Почему украинские военные вообще следят за кацапской пропагандой? Мониторингом должны заниматься специально подготовленные люди. Военные вообще не должны заморачиваться, что там сказали или показали кацапы.
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23.05.2022 11:46
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ой як гарно горить залізяччя кацапське...
пропагандонам русні важко))) тож брешуть і паляться на брехні постійно... говноїди !!!
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23.05.2022 11:42 Ответить
Ну выдали кацапы за свои успехи и что?! Почему украинские военные вообще следят за кацапской пропагандой? Мониторингом должны заниматься специально подготовленные люди. Военные вообще не должны заморачиваться, что там сказали или показали кацапы.
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23.05.2022 11:46 Ответить
PROBASS ∆ HARDI feat. KHAYAT - ДО БОЮhttps://youtu.be/73xZMbbeU_o
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23.05.2022 11:59 Ответить
обычное явление как всегда врут
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23.05.2022 12:00 Ответить
Если кацап перестал врать, потыкай его палкой. Скорее всего, он подох.
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23.05.2022 18:17 Ответить
Підари, паркан поламали.
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23.05.2022 12:04 Ответить
Им по ходу, неважно что показывают. У них в мордови главное 1) отправиьт Ваню на войну (неважно куда, не важно зачем) главное за царя батюшку и устроить попойку Боярышиком на все село!!! 2) Дождаться возвращения воина (не важно как, хоть в гробу, хоть калекой) и опять устроить пьянку стекломоем на весь хутор, тол ли на поминках то ли на "радостях"!! Вот все идеология!!
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23.05.2022 12:09 Ответить
Не на село, а на всю деревню.
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23.05.2022 13:40 Ответить
усьо чотко
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23.05.2022 12:10 Ответить
Та москальская пиdоросня почти все наши новости переворачивают на свой лад
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23.05.2022 12:25 Ответить
украинских деревьев жалко...
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23.05.2022 12:41 Ответить
Я от ніколи якось не був поборником прав тварин, але зараз як бачу наших вбитих чи покалічених на мінах коров, чи того нещасного зайця з Маріуполя який заховався в щитовій базової станції - мене просто рве.
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23.05.2022 12:52 Ответить
Зайці жосско отомстять кацапам, - всєнєпрємєнно1

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23.05.2022 13:11 Ответить
От чому я думаю що кацапи рано чи пізно програють?
Не в останню чергу тому що сама основна їхня скрепа це брехня.
Навіть ті хто загинуть за їхню фальшиву ідею - і ті будуть оббріхані їхніми ж сородичами.
А система (чи технічна чи політична) побудована на брехні завжди колапсує.
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23.05.2022 12:47 Ответить
А головне, вибирають такий будинок ,шо там не бідний жив в ньому
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23.05.2022 12:48 Ответить
У свинособак зашквар за зашкваром. Не могут найти свои победы. Приходиться тырить в инете все, что плохо лежит...
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23.05.2022 13:08 Ответить
БІЛЬШ БРЕХЛИВОГО НАРОДА НІЖ МОСКОВИТИ - РОСІЯНЄ НЕМАЄ СЕРЕД ВСЬОГО СВІТУ.
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23.05.2022 13:57 Ответить
https://youtu.be/nwo7DklAMwo Мемне мародерство: як росіяни всрато мавпують українські тренди

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23.05.2022 18:43 Ответить
 
 