Пропагандисты Кремля выдают уничтожение 18 мая двух российских танков бойцами ВСУ за успех армии РФ: "Я им зазумил Z-точку на танчике". ВИДЕО

Пропагандисты Кремля выдают уничтожение 18 мая двух российских танков бойцами ВСУ за успех армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал один из украинских воинов, причастный к успешной атаке.

"Баллистика" выложил видео уничтожения российского танка. Еще один подбили. Российские пропагандоны начали шарить в телеграме это видео как вроде бы это наши украинские танки подбиты. Ну, и тогда он вырезал и зазумил Z-точку на танчике. Мы с "Балистикой" - это его позывной - служим вместе. И в некоторой степени причастны к этой операции. Так что вдвойне обидно...", - написал боец.

Российская свастика на борту танка отчетливо видна в начале второй минуты записи.

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