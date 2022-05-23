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Связист 115-й бригады Евгений обустроил для побратимов, держащих бой близ Северодонецка, полевую часовню. ВИДЕО

Связист 115-й бригады Евгений обустроил для побратимов, держащих бой близ Северодонецка, полевую часовню.

Как сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, для безопасности бойцов часовня обустроена глубоко под землей и позволяет воинам отдохнуть от боевых будней.

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религия (899) Северодонецк (605) Бутусов Юрий (4358)


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Топ комментарии
+5
Рідненькі, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
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23.05.2022 13:07
+3
У когось ще є питання - чому Перемога буде за українцями ?
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23.05.2022 12:50
+3
Там дуже гаряче. Складно хлопцям.
Що може вберегти у такій ситуації - лише побратими та Божа ласка.
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23.05.2022 12:57
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Та що капличка?

Ви подивіться, як наші Сонечки на бойових позициях облаштовуються!

https://www.facebook.com/Eugenivanovych/posts/5385333361497558
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23.05.2022 12:48 Ответить
Спитай у автора посту...

Але свині всеядні.
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23.05.2022 12:57 Ответить
подножним кормом
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23.05.2022 12:58 Ответить
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23.05.2022 13:02 Ответить
У когось ще є питання - чому Перемога буде за українцями ?
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23.05.2022 12:50 Ответить
Уклін і подяка за це.Атеїстів на війні не буває.
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23.05.2022 12:51 Ответить
Там дуже гаряче. Складно хлопцям.
Що може вберегти у такій ситуації - лише побратими та Божа ласка.
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23.05.2022 12:57 Ответить
О надувна церьковь, прям как у московитов, Вархамер фигли.
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23.05.2022 13:03 Ответить
Не може бути так, як у кацапів, по визначенню. В церкві загарбника немає Бога.
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23.05.2022 13:08 Ответить
Це кацап, з ним не треба розмовляти. Керування спамом - спам.
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23.05.2022 13:12 Ответить
Бога в загали нема.
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23.05.2022 13:16 Ответить
Расскажете Ему, в свое время.
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23.05.2022 19:27 Ответить
За усіма канонами бог у вас з свинособаками однаковий, отже праваславниє ідіоти тепер не відмажуться
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23.05.2022 14:36 Ответить
Рідненькі, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
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23.05.2022 13:07 Ответить
Це часом не та бригада, ролики бійців якої вся кацапня крутила?
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23.05.2022 15:08 Ответить
 
 