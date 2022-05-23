Связист 115-й бригады Евгений обустроил для побратимов, держащих бой близ Северодонецка, полевую часовню. ВИДЕО
Связист 115-й бригады Евгений обустроил для побратимов, держащих бой близ Северодонецка, полевую часовню.
Как сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, для безопасности бойцов часовня обустроена глубоко под землей и позволяет воинам отдохнуть от боевых будней.
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+5 Чайка Київ
показать весь комментарий23.05.2022 13:07
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показать весь комментарий23.05.2022 12:57
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Ви подивіться, як наші Сонечки на бойових позициях облаштовуються!
https://www.facebook.com/Eugenivanovych/posts/5385333361497558
Але свині всеядні.
Що може вберегти у такій ситуації - лише побратими та Божа ласка.