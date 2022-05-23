Связист 115-й бригады Евгений обустроил для побратимов, держащих бой близ Северодонецка, полевую часовню. ВИДЕО

Связист 115-й бригады Евгений обустроил для побратимов, держащих бой близ Северодонецка, полевую часовню.

Как сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, для безопасности бойцов часовня обустроена глубоко под землей и позволяет воинам отдохнуть от боевых будней.

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