"Вокруг все горит. 10 минут назад ничего этого не было", - волонтер под обстрелом выезжает из Лимана. ВИДЕО регистратора

Волонтер Александр Решетник попал под обстрел в Лимане Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, он должен был эвакуировать людей из города. Однако по приезде выяснилось, что место сбора обстреляно и туда никто не пришел. Свой выезд из обстреливаемого города Александр снял на камеру автомобильного регистратора.

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