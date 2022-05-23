"Вокруг все горит. 10 минут назад ничего этого не было", - волонтер под обстрелом выезжает из Лимана. ВИДЕО регистратора
Волонтер Александр Решетник попал под обстрел в Лимане Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, он должен был эвакуировать людей из города. Однако по приезде выяснилось, что место сбора обстреляно и туда никто не пришел. Свой выезд из обстреливаемого города Александр снял на камеру автомобильного регистратора.
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+16 Лысый коротышка
показать весь комментарий23.05.2022 13:28
+16 Jonathan Jones
показать весь комментарий23.05.2022 13:28
+15 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий23.05.2022 13:31
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Москалі звільняють території під себе - вони сюди хочуть прийти жити.
вернуть будет очень просто
ЭТО ТЫ САШ !!!
Їй-бо палити покину!!!