Артиллеристы "Закарпатского легиона" из гаубицы образца НАТО попали с расстояния 20 километров в российский командный пункт. ВИДЕО

"Закарпатский легион" с расстояния более 20 километров с первого выстрела поразил рашистскую цель из гаубицы образца НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в фейсбуке 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады - Закарпатский легион.

"Артиллеристы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады попали в пункт дислокации командного состава одного из подразделений росармии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что уничтожен военный внедорожник с пометкой "Z" и несколько находившихся рядом рашистов.

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Выстрел произведен из гаубицы, поступившей в Украину в рамках помощи от стран НАТО.

На замедленном видео из дрона виден прилет снаряда 155 калибра и момент мощного взрыва. Цель находилась на расстоянии более 20 километров, поэтому точный выстрел наглядно демонстрирует высокоточность новейшего оружия, поступившего и продолжающего поступать в Вооруженные Силы Украины.