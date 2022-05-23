Артиллеристы "Закарпатского легиона" из гаубицы образца НАТО попали с расстояния 20 километров в российский командный пункт. ВИДЕО
"Закарпатский легион" с расстояния более 20 километров с первого выстрела поразил рашистскую цель из гаубицы образца НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в фейсбуке 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады - Закарпатский легион.
"Артиллеристы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады попали в пункт дислокации командного состава одного из подразделений росармии", - сказано в сообщении.
Отмечается, что уничтожен военный внедорожник с пометкой "Z" и несколько находившихся рядом рашистов.
Выстрел произведен из гаубицы, поступившей в Украину в рамках помощи от стран НАТО.
На замедленном видео из дрона виден прилет снаряда 155 калибра и момент мощного взрыва. Цель находилась на расстоянии более 20 километров, поэтому точный выстрел наглядно демонстрирует высокоточность новейшего оружия, поступившего и продолжающего поступать в Вооруженные Силы Украины.
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Давненко енота не видел. Впрочем, просить его танцевать за каждого зажмуренного орка - так это больше 29000, сейчас примерно по 1-2 сотни в день. Пусть прибережет силы для серьезного повода к лехаиму.
Партизани..Мелитополь..Утром 23 мая местные жители видели черный клубок дыма вблизи мясокомбината.Утром в городе прогремел взрыв в районе мясокомбината, который повредил рельсы. На место взрыва российские захватчики отправили бронепоезд и группу автоматчиков, которые проводили зачистку территории.
И вручать кубки . Лучше меткость - больше 200 орков ‼️‼️‼️и меньше трат снарядов