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Артиллеристы "Закарпатского легиона" из гаубицы образца НАТО попали с расстояния 20 километров в российский командный пункт. ВИДЕО

"Закарпатский легион" с расстояния более 20 километров с первого выстрела поразил рашистскую цель из гаубицы образца НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в фейсбуке 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады - Закарпатский легион.

"Артиллеристы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады попали в пункт дислокации командного состава одного из подразделений росармии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что уничтожен военный внедорожник с пометкой "Z" и несколько находившихся рядом рашистов.

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Выстрел произведен из гаубицы, поступившей в Украину в рамках помощи от стран НАТО.

На замедленном видео из дрона виден прилет снаряда 155 калибра и момент мощного взрыва. Цель находилась на расстоянии более 20 километров, поэтому точный выстрел наглядно демонстрирует высокоточность новейшего оружия, поступившего и продолжающего поступать в Вооруженные Силы Украины.

НАТО (9980) артиллерия (635) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+45
навіть кури не постраждали
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23.05.2022 16:30
+23
Скоріше б став час, коли наші рознесуть головний командний пункт у кремлівському логові.
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23.05.2022 16:34
+14
Плюсую.
Давненко енота не видел. Впрочем, просить его танцевать за каждого зажмуренного орка - так это больше 29000, сейчас примерно по 1-2 сотни в день. Пусть прибережет силы для серьезного повода к лехаиму.
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23.05.2022 16:32
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навіть кури не постраждали
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23.05.2022 16:30 Ответить
на 0;15 сек..щось біле появляється з кущів і счезає..вище хати
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23.05.2022 16:35 Ответить
Наверное чья то седая голова))) Командиры все старенькие и явно седые
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23.05.2022 16:45 Ответить
То не з кущів, то снаряд над хатою пролітає. У сповільненому повторі усе видно.
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23.05.2022 16:50 Ответить
дякую...я неуважно дивився...бо спочатку .коли виложили відео,ще не було окреслено приліт снаряду
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23.05.2022 17:03 Ответить
гарно вразили..Навіть кокошнікі з лаптями не порозліталися.
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23.05.2022 18:23 Ответить
кури то святе))
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23.05.2022 22:11 Ответить
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23.05.2022 16:31 Ответить
Плюсую.
Давненко енота не видел. Впрочем, просить его танцевать за каждого зажмуренного орка - так это больше 29000, сейчас примерно по 1-2 сотни в день. Пусть прибережет силы для серьезного повода к лехаиму.
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23.05.2022 16:32 Ответить
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23.05.2022 16:48 Ответить
Спасибо!
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23.05.2022 17:02 Ответить
Помню этого енота еще с 14 года.)
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23.05.2022 17:35 Ответить
Прочитав у мережі, що єноти живуть до 12-16 років, однак переважно не більше 2-5. Проте цей єнот безсмертний.
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23.05.2022 22:21 Ответить
Скоріше б став час, коли наші рознесуть головний командний пункт у кремлівському логові.
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23.05.2022 16:34 Ответить
*****-тобто, поджарил русских петухов?
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23.05.2022 16:35 Ответить
Як на мене це екскалібуром
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23.05.2022 16:39 Ответить
С большой долей вероятности, координаты получены с дрона с лазерным дальномером.
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23.05.2022 17:04 Ответить
я думаю и обычным можна попасть ,и не только с М777,но и с советского Гиацинта или Пиона-у них кучность на такой дистанции не хуже ,чем у натовской гаубицы (если стволы не расстрелянные).
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23.05.2022 17:25 Ответить
На счет точности-да, правда если бы это Пион попал,то снесло бы все постройки.203 мм ОФ снаряд не стоит недооценивать).
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23.05.2022 17:58 Ответить
Став час, аби нарешті поцілити у головний командний кремлівський пункт з його руськім міром.
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23.05.2022 16:48 Ответить
Уніан..https://www.unian.net/editor/ivan-boyko Иван Бойко15:53, 23.05.22

Партизани..Мелитополь..Утром 23 мая местные жители видели черный клубок дыма вблизи мясокомбината.Утром в городе прогремел взрыв в районе мясокомбината, который повредил рельсы. На место взрыва российские захватчики отправили бронепоезд и группу автоматчиков, которые проводили зачистку территории.
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23.05.2022 16:52 Ответить
Ех. Трохи переліт.
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23.05.2022 16:53 Ответить
Ні, прошу вибачити. Гадав, що ціль то будинок. А ціль була в кущах. 100-відсоткове попадання.
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23.05.2022 17:06 Ответить
ВРАЖЕННЯ, ЩО СТРІЛЯЛИ ПРЯМОЮ НАВОДКОЮ
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23.05.2022 16:59 Ответить
Не можна ось так просто пройти повз дохлих орків і не поставити вподобайку.
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23.05.2022 17:00 Ответить
Может сделать соревнование по военной меткости , типа «Уимблдонский турнир»?

И вручать кубки . Лучше меткость - больше 200 орков ‼️‼️‼️и меньше трат снарядов
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23.05.2022 17:15 Ответить
ппц я єтот внедорожник даже с расстояния 30см от монитора не рассмотрел)) так что респектище
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23.05.2022 17:26 Ответить
А вокруг ни одной машины,ни одного орка.странный командный пункт.Судя по курам,это ихний командный пункт.
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23.05.2022 17:53 Ответить
Ну что сказать , эскалибурчик - любимчик.
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23.05.2022 19:08 Ответить
ну і хто там буде ще ******* що нам потрібно втричі більш сил щоб звільнити оккуповані территорії від орків? один до трьох це було у другій світовій, зараз інше озброєння маємо!
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23.05.2022 19:38 Ответить
А КОМАНДИРЫ ОРКОВ КУР ПАСУТ !?)
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24.05.2022 10:52 Ответить
 
 