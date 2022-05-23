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Толпа желающих купить новую марку с кораблем ворвалась в "Укрпочту" в Днепре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около тысячи днепрян выстроились у отделения, чтобы купить новую марку с кораблем. Они записывались в очередь с самого утра. Когда марки закончились, в отделении разразился скандал.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

В 15:30 закончились конверты с кораблем. Люди остались, надеясь приобрести марки.

В 16:00 в кассе объявили, что марки кончились. В тот момент, согласно списку очереди, марку успели приобрести около 170 человек. Люди возмутились, ворвались в отделение и устроили скандал.

Некоторые стоящие в очереди днепряне жалуются, что недобросовестные покупали марки во всех трех кассах по очереди, поэтому они так быстро закончились. Однако сотрудники "Укрпочты" утверждают, что марок просто было мало.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более 1200 украинцев стоят в очереди за маркой "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Продажу марок в Днепре обещают возобновить завтра, 24 мая, в шесть утра.

Фото и видео - с Facebook Карины Бондаренко

Толпа желающих купить новую марку с кораблем ворвалась в Укрпочту в Днепре 01
Толпа желающих купить новую марку с кораблем ворвалась в Укрпочту в Днепре 02
Толпа желающих купить новую марку с кораблем ворвалась в Укрпочту в Днепре 03
Толпа желающих купить новую марку с кораблем ворвалась в Укрпочту в Днепре 04
Толпа желающих купить новую марку с кораблем ворвалась в Укрпочту в Днепре 05
Толпа желающих купить новую марку с кораблем ворвалась в Укрпочту в Днепре 06

Днепр (4417) Укрпочта (310)


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Топ комментарии
+24
Звичайні бариги
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23.05.2022 17:52
+23
Реально бред дегенератів для бариг і дегенератів. Невже важкор наштампувати 40 мільйонів примірників для всіх бажаючих громадян? Навіщо люди перетворюються в бариг і тварин? Тому що в цьому натовпі нормальних людей немає.
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23.05.2022 18:00
+13
"Натовп охочих купити нову марку з кораблем увірвався до "Укрпошти""

филателисты, они такие.
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23.05.2022 17:54
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Звичайні бариги
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23.05.2022 17:52 Ответить
Реально бред дегенератів для бариг і дегенератів. Невже важкор наштампувати 40 мільйонів примірників для всіх бажаючих громадян? Навіщо люди перетворюються в бариг і тварин? Тому що в цьому натовпі нормальних людей немає.
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23.05.2022 18:00 Ответить
Такі марки треба продавати у військоматах, тодв й піпл не опуститьтся до такого дна.
І взагалі то по справжньому цінною марка стане лише в разі перемоги, а з таким ************** до неї ще довго.
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23.05.2022 18:40 Ответить
Щойно мій друг безкоштовно отримав ці марки у пересувному відділенні Укрпошти, у нашому райвійськкоматі... при цьому він сказав, що жодної черги не було.... причому сказав, що пересувне відділення Укрпошти працює в режимі 24/7...

особисто я ще не був там, але зараз обов'язково піду...
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23.05.2022 18:53 Ответить
просто ребята вернулись с ужгородских, мукачевских, коломыйских фронтов военкома нет в очереди одичалых?
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23.05.2022 19:23 Ответить
Повестки по случаю можно было вручить.
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23.05.2022 19:00 Ответить
"Натовп охочих купити нову марку з кораблем увірвався до "Укрпошти""

филателисты, они такие.
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23.05.2022 17:54 Ответить
Ага. Це ж скільки таки в нас філателістів.
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23.05.2022 17:59 Ответить
Багато з них не знає,що означає слово "філателіст")
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23.05.2022 18:06 Ответить
зато знают принципы работы ebay
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23.05.2022 18:17 Ответить
До військоматів так вдиралися б,козлота смердюча!
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23.05.2022 18:37 Ответить
не плутайте філателістів та кідарастів
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23.05.2022 19:11 Ответить
https://www.ebay.com/itm/154951266375?hash=item2413d0b047:g:WGIAAOSwMvVii3w1&amdata=enc%3AAQAHAAAA4PcNv3pKua6qQWV8YxboWDenrI%2B1YlI4EE4tn04SCCXOg%2F63wGF3hciQjKu1%2FaiHypXn0FYweveXJMrVjgV1zfqEaIHT%2BvJa05p5UtVsFktZwA4VO8xd%2Bq4%2FQ%2Fz3K7nugkJCab97qTUojiQpqcTFaxhJFkRnRrXSbvskXROdJuhy2Je0sRdQjtHVh94M7ayKOTaRJay7r5M1OXGI1Oy0qJk3UbtgndXGnksRZr3KbHTZ0vo%2FzP4zn5OX1eQxJ8R5mE84kFizEbRmmIpHMQq9iJMyMDDVji%2FJ%2FJ%2BOIiquaMNN%7Ctkp%3ABFBMuLHDlp5g На ebay - $100 за 2 штуки, плюс доставка.
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23.05.2022 17:56 Ответить
Угу, для русского это очень больно.
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23.05.2022 18:09 Ответить
Браво!
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23.05.2022 18:57 Ответить
Просить можно и 100$,покупают ли-вопрос. Их тираж такой что лет через 200 может и будут в цене.
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23.05.2022 18:10 Ответить
Продавец сообщает о 29 комплектах уже проданных. На ebay это дело регистрируется автоматически, так шо покупают, и неплохо.
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23.05.2022 18:15 Ответить
брехня!
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23.05.2022 19:06 Ответить
русский, ты, главное, верь своему бесноватому фюреру.
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23.05.2022 19:16 Ответить
уже 79 по ссылке
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24.05.2022 11:33 Ответить
А ворог вже не цілить у місця скупчення людей? Можна ж про це написати увечері, як натовп зникне?
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23.05.2022 17:56 Ответить
Та краще б туди вмандячили,ніж у деснянський навчальний центр...
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23.05.2022 18:43 Ответить
Го вы такое несёте...🤡 Что значит лучше? Контуженый ?
Я только не могу понять, по какой причине мы не херячим по их казармам на русне?
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23.05.2022 19:35 Ответить
справжні бариги, ще й мародери

В Бресте продают капусту из оккупированного россиянами Херсона.

По 3 рубля на Центральном рынке в Бресте продаётся капуста с припиской на табличке «Херсон». Как известно, этот областной город Украины оккупирован сейчас российскими войсками в результате войны в начале марта.

А рядом с херсонской капустой продаётся и свекла из Крыма - аннексированного Россией украинского полуострова. https://t.me/charter97_org/73725
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23.05.2022 17:57 Ответить
Спекулянты,продают на ebay
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23.05.2022 17:58 Ответить
Як же корона, де там той головний гандон. Що не можно було той продаж через інтернет зробити.
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23.05.2022 17:57 Ответить
Яка корона?
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23.05.2022 18:02 Ответить
В тебе є надія що ваксери залишать людей у спокої? Наївний оптиміст.
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23.05.2022 18:12 Ответить
Господи, та наштампуйте вдосталь цих марок і баригам одразу вони стануть нецікаві.
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23.05.2022 17:58 Ответить
5 миллионов, более чем достаточно
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24.05.2022 11:35 Ответить
треба бути конченими добвойомаби, щоб, бачачи чергу на вулиці, не сказати людям, що марок всього 200шт
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23.05.2022 17:59 Ответить
Корабль уничтожен - это супер,это главное. Марку сделали на эту тематику - ну прикольно. Стоять в очереди за ней? Да хрен там. Мая нипанимать.
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23.05.2022 18:00 Ответить
А что тут не понять? Гляньте почем их толкают на международных торговых площадках и станет ясна причина такого количества "филателистов" у отделения "Укрпочты".
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23.05.2022 18:04 Ответить
Вообще такие памятные и экслюзивные вещи должны продаваться очень и очень дорого и деньги на благотворительность(в нашем случае армию) уходить, за счет наших граждан. А не наоборот, где частники наживаются. Я припускаю что некоторые собирают марки или просто для себя хотят прикупить, но такой ажиотаж это перебор, нормальный человек там в очередях позорится не особо захочет.
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23.05.2022 18:25 Ответить
Шкода, що у ВЦА Дніпра не додумались відправити представників центру комплектування ВСУ та Нацгвардії. Тим дибілам ще марки в головах в час війни. А коли б хоча провізію на передову доставляли, коли не окопи рити. У них війни немає??? У державі якісь викривлені поняття, якийсь сюрреалізм.
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23.05.2022 18:11 Ответить
не можуть зза кордону притягти корито - ганяються за марками! а воєнкомати на вулицях тих , що хоч щось роблять виловлюють! тьху!
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23.05.2022 18:01 Ответить
да напечатайте уже єтих марок пусть подавятся, єто же какой то дурдом. Апофеоз барыжного безумия, оно же понятно, шо их покуупают только шобы продать. Эти твари и так уже продали всё шо могли твари никак не нажруца
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23.05.2022 18:02 Ответить
Ви б хоча б не публікували ці фото в той же день. Тому конченому нічого не варто вдарити по цим скупченням лбдей.
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23.05.2022 18:03 Ответить
тут за маркою товчуться, а там орки, ті самі орки, які вже видохлися і майже програли війну, вже захопили Лиман.
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23.05.2022 18:04 Ответить
а яка архітектура красива! помітили))))
гарненький Головпоштамт... будівля-садиба ще 1830-1835 року...
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23.05.2022 18:05 Ответить
стадо баранов
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23.05.2022 18:06 Ответить
Які огидні кишківники.
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23.05.2022 18:07 Ответить
Щоб вони так гарно голосували на виборах, а то іноді зрозуміти людину важко.
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23.05.2022 18:09 Ответить
забув головне - вже 6 сирен за сьогодні... і саме зараз тривога ...
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23.05.2022 18:10 Ответить
Litve takuju za 2030 evro prodali.
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23.05.2022 18:10 Ответить
Дніпро-красиве місто.але місто неляканих колаборантів.Як не прикро це писати
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23.05.2022 18:10 Ответить
я с Днепра, и уверяю вас что вы правы!
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23.05.2022 21:16 Ответить
Півкраїни бариг. Одні марки, другі єваробляхи...
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23.05.2022 18:11 Ответить
Невминяемые! Создали нездоровый ажиотаж вокруг этих марок!!! Нужна марка "Смелянский все!"
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23.05.2022 18:13 Ответить
Нам потрібні такі марки, як:

"Ну, хоть поржалі..."
"Сдєлалі сєбя вмєстє!"
"Война - *****. Главноє, шо нє Порошенко"
"А можна нє настолько хуже?"
"Я - ваш вирок! Це я вам, українці!"
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23.05.2022 18:25 Ответить
І чим це відрізняється від черги за гів...млинцями на лопаті?)
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23.05.2022 18:17 Ответить
пропоную марку "Боневтік" чи буде ажіотаж на придбання?
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23.05.2022 18:17 Ответить
когда уже будит на Цензоре новость .. толпа вооруженная ножами и вилами ворвалась в ОП и Верховну Раду .
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23.05.2022 18:18 Ответить
А може створити марку "Про...б Чонгару і мостів"?
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23.05.2022 18:18 Ответить
Конченые ДолбоЁбы!!!и УкрПочта загашник в такое время для отрывки денег!фу дерьмовый правитель!!!
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23.05.2022 18:19 Ответить
Що ще за "Вісті придністров'я" ???

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23.05.2022 18:21 Ответить
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23.05.2022 18:27 Ответить
тепер весь кацапстан буде сміятися з цих дурників
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23.05.2022 18:25 Ответить
филателисты.... вашумать!....
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23.05.2022 18:25 Ответить
Ватніки за ментальністю
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23.05.2022 18:26 Ответить
Десь так...

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23.05.2022 18:28 Ответить
Пир во время обезьянного гепатита.
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23.05.2022 18:28 Ответить
просто пуст поднимают цену в разы и вырученные деньги в поддержку ВСУ.
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23.05.2022 18:28 Ответить
Сара в гостях: - Мой муж - сифилитик и мудозвон!

- Сара сколько тебе говорить: не сифилитик и мудозвон, а филателист и нумизмат!
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23.05.2022 18:48 Ответить
Охлос розважається і заробляє!
*****, на фронтах гине цвіт України, а цим марки в головах, ********!
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23.05.2022 19:03 Ответить
лучше бы эта толпа с таким же энтузиазмом шла освобождать Азовсталь .. 👎👎👎
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23.05.2022 19:20 Ответить
вот и все что нужно знать про патриотов , среди ворвавшихся 100% из 75% нарида .
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23.05.2022 19:24 Ответить
нарід развлєкаєцца
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23.05.2022 19:28 Ответить
Надеюцца перепродать потом с наваром... Барыги
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23.05.2022 19:58 Ответить
Нещодавно на "Ізі" спостерігав таку картину: топ-об'ява з марками, знизу стара ціна 15000, зверху нова - 10000. Типу "Ми йдемо Вам на зустріч - робимо знижку".
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23.05.2022 20:17 Ответить
Стояти в черзі одна з головних совкових скрєп, яка є дуже показовою для ватників
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23.05.2022 20:16 Ответить
та напечатайте их триллион, в чем проблема? раз эти дебилы страждущие их так хотят, наполните бюджет, и насытите стадо, пусть несут бабки
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23.05.2022 21:13 Ответить
Я бы поленился нагнуться и подобрать эти марки, если бы они валялись на дороге. Для шизиков - отрисуйте макет, и отпечатайте в любой полиграфии в любом количестве.
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23.05.2022 21:18 Ответить
вчера был срач на ветке, что бедняги против военного положения, бо работы нет, а выехать не дают. Конечно, стоять день за маркой с 5 утра, какая работа... и у меня б работы не было, если б я за маркой день гонялся.
А вообще смилянский поц. Что не сделает, все через 1 место. Запусти наормально продажу через интернет. И все были бы счастливы. Но - нет. Развел коррупцию на ровном месте....
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23.05.2022 21:52 Ответить
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23.05.2022 23:46 Ответить
 
 