Толпа желающих купить новую марку с кораблем ворвалась в "Укрпочту" в Днепре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около тысячи днепрян выстроились у отделения, чтобы купить новую марку с кораблем. Они записывались в очередь с самого утра. Когда марки закончились, в отделении разразился скандал.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

В 15:30 закончились конверты с кораблем. Люди остались, надеясь приобрести марки.

В 16:00 в кассе объявили, что марки кончились. В тот момент, согласно списку очереди, марку успели приобрести около 170 человек. Люди возмутились, ворвались в отделение и устроили скандал.

Некоторые стоящие в очереди днепряне жалуются, что недобросовестные покупали марки во всех трех кассах по очереди, поэтому они так быстро закончились. Однако сотрудники "Укрпочты" утверждают, что марок просто было мало.

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Продажу марок в Днепре обещают возобновить завтра, 24 мая, в шесть утра.

Фото и видео - с Facebook Карины Бондаренко











