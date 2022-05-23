Толпа желающих купить новую марку с кораблем ворвалась в "Укрпочту" в Днепре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Около тысячи днепрян выстроились у отделения, чтобы купить новую марку с кораблем. Они записывались в очередь с самого утра. Когда марки закончились, в отделении разразился скандал.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
В 15:30 закончились конверты с кораблем. Люди остались, надеясь приобрести марки.
В 16:00 в кассе объявили, что марки кончились. В тот момент, согласно списку очереди, марку успели приобрести около 170 человек. Люди возмутились, ворвались в отделение и устроили скандал.
Некоторые стоящие в очереди днепряне жалуются, что недобросовестные покупали марки во всех трех кассах по очереди, поэтому они так быстро закончились. Однако сотрудники "Укрпочты" утверждают, что марок просто было мало.
Продажу марок в Днепре обещают возобновить завтра, 24 мая, в шесть утра.
Фото и видео - с Facebook Карины Бондаренко
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І взагалі то по справжньому цінною марка стане лише в разі перемоги, а з таким ************** до неї ще довго.
особисто я ще не був там, але зараз обов'язково піду...
филателисты, они такие.
Я только не могу понять, по какой причине мы не херячим по их казармам на русне?
В Бресте продают капусту из оккупированного россиянами Херсона.
По 3 рубля на Центральном рынке в Бресте продаётся капуста с припиской на табличке «Херсон». Как известно, этот областной город Украины оккупирован сейчас российскими войсками в результате войны в начале марта.
А рядом с херсонской капустой продаётся и свекла из Крыма - аннексированного Россией украинского полуострова. https://t.me/charter97_org/73725
гарненький Головпоштамт... будівля-садиба ще 1830-1835 року...
"Ну, хоть поржалі..."
"Сдєлалі сєбя вмєстє!"
"Война - *****. Главноє, шо нє Порошенко"
"А можна нє настолько хуже?"
"Я - ваш вирок! Це я вам, українці!"
- Сара сколько тебе говорить: не сифилитик и мудозвон, а филателист и нумизмат!
*****, на фронтах гине цвіт України, а цим марки в головах, ********!
15000, зверху нова - 10000. Типу "Ми йдемо Вам на зустріч - робимо знижку".
А вообще смилянский поц. Что не сделает, все через 1 место. Запусти наормально продажу через интернет. И все были бы счастливы. Но - нет. Развел коррупцию на ровном месте....