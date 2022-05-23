Этот "русский мир" придет в дом каждого европейца, если его не остановить, – глава правительства Ичкерии в изгнании Закаев. ВИДЕО

Ирпень посетила делегация Чеченской Республики Ичкерия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале ITV News. Ирпень. Буча. Белая Церковь.

В составе делегации Чеченской Республики Ичкерия был председатель Совета Старейшин чеченского народа в Европе, заместитель министра обороны, государственный министр и глава правительства Ичкерии в изгнании.

О впечатлениях от увиденного и об общей с Украиной боли – в прямой речи главы кабмина ЧРИ Ахмеда Закаева:

"Происходящее в Ирпене, Буче и других оккупированных российскими войсками городах, населенных пунктах, друг к другу повторяет ту трагедию, которую пережил чеченский народ еще лет 28 назад. И, конечно, для нас то, что происходит в Украине и то, что происходило здесь, не могло быть не нашей болью. Потому что мы знаем, что это такое, когда мир не сочувствует вашей трагедии. Мы это пережили. Весь мир сегодня, слава Всевышнему, солидализировался с Украиной, с украинским народом, но мы в свое время были оставлены один на один с этим монстром – с этим "русским миром", который начал возрождаться в Чечне и пришел в Украину. Надо сделать все, чтобы европейцы понимали, что этот русский мир придет в дом каждого европейца, если его сегодня не остановить".