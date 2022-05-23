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Этот "русский мир" придет в дом каждого европейца, если его не остановить, – глава правительства Ичкерии в изгнании Закаев. ВИДЕО

Ирпень посетила делегация Чеченской Республики Ичкерия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале ITV News. Ирпень. Буча. Белая Церковь.

В составе делегации Чеченской Республики Ичкерия был председатель Совета Старейшин чеченского народа в Европе, заместитель министра обороны, государственный министр и глава правительства Ичкерии в изгнании.

О впечатлениях от увиденного и об общей с Украиной боли – в прямой речи главы кабмина ЧРИ Ахмеда Закаева:

"Происходящее в Ирпене, Буче и других оккупированных российскими войсками городах, населенных пунктах, друг к другу повторяет ту трагедию, которую пережил чеченский народ еще лет 28 назад. И, конечно, для нас то, что происходит в Украине и то, что происходило здесь, не могло быть не нашей болью. Потому что мы знаем, что это такое, когда мир не сочувствует вашей трагедии. Мы это пережили. Весь мир сегодня, слава Всевышнему, солидализировался с Украиной, с украинским народом, но мы в свое время были оставлены один на один с этим монстром – с этим "русским миром", который начал возрождаться в Чечне и пришел в Украину. Надо сделать все, чтобы европейцы понимали, что этот русский мир придет в дом каждого европейца, если его сегодня не остановить".

Закаев Ахмед (14) Ирпень (370) военные преступления (1435)


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Топ комментарии
+7
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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23.05.2022 19:21
+5
УКРАИНА ПОБЕДИТ! Ичкерия станет свободной.
Смерть рашистским оккупантам!
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23.05.2022 20:38
+4
Так пусть и Ичкерия подаёт в Гаагу на зверства и насилие кацапов .
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23.05.2022 19:06
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Він все ближче і ближче.
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23.05.2022 19:01 Ответить
Так пусть и Ичкерия подаёт в Гаагу на зверства и насилие кацапов .
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23.05.2022 19:06 Ответить
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23.05.2022 19:13 Ответить
Ну хватит уже , тебе не стыдно? Вспомни как ты себя вел перед 23 февраоя?
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23.05.2022 19:10 Ответить
Не прийде , не треба ******* там в мирній і ситій Європі!

якщо маленька відносно Україна тримається вже 4й місяць -то колективне НАТО просто сжере ******** за цей термін і все, ***** може і соціопат і диктатор але не дурень , тому зупиниться в Україні , він вже і так майже дві словакії відтяпав і без ядерної зброї
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23.05.2022 19:20 Ответить
Вiн соціопат ,диктатор і дурень.А ще він боягуз.
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23.05.2022 22:31 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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23.05.2022 19:21 Ответить
В Європі є багато унітазів і пральних машин, кацапи в курсі
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23.05.2022 19:50 Ответить
За Європу--не факт, але нам боротьба на кілька років не підходить в любому випадку..
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23.05.2022 20:20 Ответить
УКРАИНА ПОБЕДИТ! Ичкерия станет свободной.
Смерть рашистским оккупантам!
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23.05.2022 20:38 Ответить
Россия это сотни тысячь замучанных до смерти,сотни тысячь растрелянных,сотни тысячь осужденных по доносам и т,д. погибших в тютмах и лагерях ,сотни тысячь погибших в голодоморах,сотни тысячь депортированных .Истребление народов . Это происходило на протяжение их кровавой историе.Просходит это и сейчас ЭТО ЦЕНА ваших духовных скреп ???Это ваша загадочная русская душа???Это объединяет ваше """великодержавное общество""" крепостных шевенистов и неонацистов""???
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23.05.2022 22:17 Ответить
Перемога України - це коли РФ розпадеться на купу національних країн,всі окуповані РФ території повернуться власникам,а Гаага винесе останній приговор останньому рашисту. Інакше не буде ніякої слави нам( бо буде нова війна) і звісно не буде свободи у Ічкерії!
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23.05.2022 22:41 Ответить
 
 