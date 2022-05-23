Я россиянин. Хочу жить в Украине, - житель оккупированного Херсона общается с российскими пропагандистами. ВИДЕО
Во время "пресстура" российских пропагандистов житель оккупированного Херсона заявил, что хотя сам по национальности россиянин, но хочет жить в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщает МОСТ ХЕРСОН.
"Россияне привезли в Херсон своих пропагандистов и "международных журналистов". Дед им говорит, что хочет жить в Украине", - говорится в сообщении.
Росіяни привезли в Херсон своїх пропагандистів і "міжнародних журналістів"— МОСТ ХЕРСОН (це поряд із Чорнобаївкою) (@most_ks_ua) May 23, 2022
Дід їм каже, що хоче жити в Україні pic.twitter.com/34PAItq0us
Топ комментарии
+35 Перехватчик
показать весь комментарий23.05.2022 19:46
+28 Muron
показать весь комментарий23.05.2022 19:47
+28 ibimatic
показать весь комментарий23.05.2022 19:50
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Коротко о ситуации с курсом срубля в срашке (видео))))))))))
https://t.me/ukraine_ukrainy/3116
Номис М. - Українські приказки, прислів'я і таке інше (1864)
Возможно ошибка переводчика.
росiя - росiйська мова-росiянин.
нiяких руських на ерефii не iснує.
Це звісно не покажуть на ********* кацапам.
Дуже жаль місто , там стільки патріотів
Вас сюди не кликали 😡