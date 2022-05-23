"Шольц на коленях должен молить прощение", - пропагандист Соловьев угрожает канцлеру Германии "культурной миссией" России в Берлине. ВИДЕО
Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев угрожает "культурной миссией" России в Берлине, чтобы заставить канцлера Германии Олафа Шольца принести извинения за его высказывания о российско-украинской войне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пропагандист заявил, что Шольц "на коленях должен молить прощение".
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+58 Юрий Шмалько #511275
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+34 Dmytro Mulyar
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+31 Вячеслав Галушка
показать весь комментарий23.05.2022 22:22
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"Мы только бровь поднимем,и Украина все поймет!"
Украина ВСЕ поняла.
После этого на расее подняли вторую бровь и вопросили:"А нас за что?!!!"
Будьте ви прокляті , кляті орки 😡
Будет ездить на Москвиче "Князь Владимир".
Потому что за такую пургу как минимум нужно кого-то из посольства орды на ковёр вызывать.
Младенец...
Переведите и отправьте в посольство Германии!