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"Шольц на коленях должен молить прощение", - пропагандист Соловьев угрожает канцлеру Германии "культурной миссией" России в Берлине. ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев угрожает "культурной миссией" России в Берлине, чтобы заставить канцлера Германии Олафа Шольца принести извинения за его высказывания о российско-украинской войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пропагандист заявил, что Шольц "на коленях должен молить прощение".

Читайте также: Продиктованного Россией мира не будет. Украина должна выстоять, - Шольц

Автор: 

пропаганда (3675) Соловьев Владимир (139) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+58
Які вони всі мерзенні...
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23.05.2022 22:19
+34
Буде вам Нюрнберг, обов'язково буде! Головне щоб пропагандонів не забули притягнути до відповідальності.
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23.05.2022 22:29
+31
Надо Шольцу это показать.
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23.05.2022 22:22
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Які вони всі мерзенні...
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23.05.2022 22:19 Ответить
Російські фашистські шовіністи просять Нюрберг, буде їм міжнародний суд за злочини проти людства!Імперія Зла і поки вона існує у Світі буде Зло і біда!
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28.05.2022 04:25 Ответить
Навіщо це лайно публікувати?
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23.05.2022 22:21 Ответить
А поржать с дебилов.
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23.05.2022 22:36 Ответить
дебилизм, это заболевание. Эти не дебилы, они русско-нацистская хунта.
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24.05.2022 01:18 Ответить
щоб не забували, що величезна заслуга цих сракойобів-пропагандонів в тому, зараз відбувається
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23.05.2022 22:39 Ответить
в тому, що зараз відбувається
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23.05.2022 22:41 Ответить
щоб шольц подивився
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23.05.2022 23:01 Ответить
так а смысл ? шольц пуйлом купленный на все 100.
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24.05.2022 00:22 Ответить
Ну так русру заборонили, яка ще там культура.
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23.05.2022 22:21 Ответить
*******, *******.... А далі що?
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23.05.2022 22:21 Ответить
Надо Шольцу это показать.
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23.05.2022 22:22 Ответить
Ну, ради "добрых, партнёрских бизнес-отношений" можно и не такое потерпеть.
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23.05.2022 23:06 Ответить
соловйиный помет чем далее истерит все истошнее от бессильной злобы )))
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23.05.2022 22:22 Ответить
От безнаказанности это. Когда ему галстук из веревки завяжут, тогда он по другому заговорит. А сейчас у них банки разблокированы, через какую-то Onecard. Им пока ничего не угрожает. По крайней мере их дети далеко, максимум только его повесят а то и кормить будут пожизненно в тюрьме.
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23.05.2022 22:38 Ответить
Це не на Цензорів треба публікувати а цілодобово на німецьких каналах....може хоч так би до них дійшло
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23.05.2022 22:23 Ответить
Але ж... Німцям дуже смачна ціна на кацапський газ, який вони хтіли перепродавати всій Європі і бути монополістами на цьому ринку. Стара ***** мєркєль про це мріяла...
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23.05.2022 22:33 Ответить
і що цікаво, то ні разу не корупція.
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24.05.2022 00:27 Ответить
Nurnberg tochna nuzhen - tolko vot oni tam budut v kachestve podsudimih
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23.05.2022 22:24 Ответить
Якісь ці півні дуже галасливі.
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23.05.2022 22:24 Ответить
rusnju machitj , delo svjatoje , ibi haroshij ruskij -kazhdij 200 ij !!! Ptica solovei , polnij duralei 🤣
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23.05.2022 22:24 Ответить
даже не хочется комментировать этот репортаж из больницы людей с психическими расстройствами, которым нужно лечение, а они возомнили себя вершителями судеб мира
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23.05.2022 22:25 Ответить
Какой грозный соловьиный помет.
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23.05.2022 22:26 Ответить
Буде вам Нюрнберг, обов'язково буде! Головне щоб пропагандонів не забули притягнути до відповідальності.
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23.05.2022 22:29 Ответить
На жаль, вони готують "нюрнберг" для полонених з "Азовсталі" після унікальної операції нашої довбаної влади по "виведенню в полон".
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23.05.2022 22:46 Ответить
Там целая свора писькавых и лаврухиных личинак, есть на каво минять.
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23.05.2022 23:23 Ответить
ще одна знайшлася супервумна мужебаба. Де вас так багато береться стратєгів сраних?
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24.05.2022 00:08 Ответить
в тій операції була задіяна не тільки наша влада
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24.05.2022 00:31 Ответить
Вони готують юридично нікчемний спектакль, тому взагалі по барабану, потім обміняють.
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24.05.2022 01:19 Ответить
Нада типерь утачнить, шо у нюрберхе типерь не вешать будут, а будут чиринок в мардовскае ашко засовувать по самые хланды.
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23.05.2022 23:21 Ответить
так вони будуть цапами-відбувайлами. Як в Руанді, кого покарали? пропагандонов. але ж їм хтось платив.
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24.05.2022 00:29 Ответить
Напомнило.
"Мы только бровь поднимем,и Украина все поймет!"
Украина ВСЕ поняла.
После этого на расее подняли вторую бровь и вопросили:"А нас за что?!!!"
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23.05.2022 22:32 Ответить
Кацапи , скоро ви стоятимите на колінах перед всім цивілізованим світом , так як ви мерзенні вбивці і мародери !
Будьте ви прокляті , кляті орки 😡
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23.05.2022 22:38 Ответить
Да кому уже интересны кацапские высеры? Интересно только, сколько кацапов издохнет и все.
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23.05.2022 22:39 Ответить
срочно направить "соловья" в Берлин с миссией! и пусть токо откажется - расстрел! сам лично поднимает массы, гад!
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23.05.2022 22:40 Ответить
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23.05.2022 22:40 Ответить
Е..бнута.я лишнехромосомная недонация. Уничтожать до последнего орка,не зависимо от пола и возраста.
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23.05.2022 22:41 Ответить
Забавно, но если бы они реально напали не на нас, а на Германию - то Берлин давно бы пал, и сейчас американцы как в 45-м его бы отбивали.
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23.05.2022 22:43 Ответить
Про тупость и цинизм пропаганды рашистов говорят все западные лидеры, но извинения он хочет от Шольца, потому что Шольц - свой человек)
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23.05.2022 22:53 Ответить
Відповів би я послиду солов'я, хто має стояти на колінях та смоктати цюцюрку і у кого! Але воно зайвехромосомне! Да і цюцюрку сувати у гівно, мало хто наважиться...
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23.05.2022 22:57 Ответить
🤮
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23.05.2022 22:58 Ответить
Он допписдится, что немцы запретят продавать запчасти к его Мерседесу.
Будет ездить на Москвиче "Князь Владимир".
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23.05.2022 23:00 Ответить
на телеге с лошадью он будет ездить.
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24.05.2022 09:16 Ответить
А та тётка в студии права "Нюрнберг" обязательно будет, но есть ньюанс ))))
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23.05.2022 23:01 Ответить
Я не знаю напевно, але мені здаєця, що саме так живуть оті пресловуті "бактеріі пад абадком унітаза", до того як на них "туалетним утьонком" пирскнуть...
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23.05.2022 23:05 Ответить
Вот мне просто интересно, в аппарате секретариата Шольца есть люди, которые мониторят бред из мокшаленда?
Потому что за такую пургу как минимум нужно кого-то из посольства орды на ковёр вызывать.
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23.05.2022 23:11 Ответить
Мельника викликають.
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23.05.2022 23:15 Ответить
так там на коленях надо просить что был прав -я ливер
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23.05.2022 23:17 Ответить
Придет время когда Соловьев на коленях будет от*асывать у Шольца.
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23.05.2022 23:14 Ответить
спасибо проблевался
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23.05.2022 23:16 Ответить
Сруль шапира уже долшон запастицца вазелинью, патаму шо лапата в иго ашко это больна.
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23.05.2022 23:17 Ответить
Нюрнберг непременно будет...в т.ч. и для таких гуандонов как сей Шапиро.
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23.05.2022 23:36 Ответить
шольцу плевать- он в Сенегале за газ договаривается.В Катар тоже смотался. И ,видимо, успешно раз соловей так мечет кал.
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23.05.2022 23:37 Ответить
шольц русским так сосет, технику жмет как может до осени, а тут такая неблагодарность....
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24.05.2022 00:21 Ответить
Ну да, ну да. Стукнутые. Великорусским шовинизмом стукнутые!
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24.05.2022 00:45 Ответить
Интересно, подонка Соловьева повесят в парике или без?)
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24.05.2022 00:49 Ответить
шось би з цим підаром сталось, як він вже за!бав
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24.05.2022 02:09 Ответить
Соловьёв старается из последних сил. Чует, что его ждёт. Что, для него уже давно, семь бед - один ответ
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24.05.2022 03:07 Ответить
Крысам Шалавьевым и ********** и прочим пропагандонам хмырь мавзолейный увеличил жалованье в 2 раза...а значит говна будут лить на столько больше...что доктор Геббельс..
Младенец...
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24.05.2022 04:46 Ответить
какие отвратительные рожи
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24.05.2022 06:01 Ответить
після слів про Нюрнберг соловьйов погрустнєл
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24.05.2022 06:22 Ответить
будет тебе **** фашистская---- ГААГА А НЕ НЮРНБЕРГ--- вместе с ****** . лавровым . шуйгой и всей остальной ****** по списку --- поедете туда выродки с ..культурной.. миссией . только при жизни одного поколения куча диктаторов получили свои ..награды.. чаушеску . хусейн . каддафи . милошевич --- очередь за вами твари
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24.05.2022 06:27 Ответить
Судовий вирок ГААГи модна вічність чекати, років так з 20-ть
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24.05.2022 09:32 Ответить
А де ділося оце бабоподібне чудо, яке постійно товклося в солов'ївському курятнику?

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24.05.2022 09:31 Ответить
В декрете
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24.05.2022 11:59 Ответить
Їблани позбирались, що скажеш......
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24.05.2022 09:48 Ответить
Кто знает немецкий?
Переведите и отправьте в посольство Германии!
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24.05.2022 10:02 Ответить
будет вам нюренберг и вы все мрази кацапские болтаться в петлях будете!
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24.05.2022 12:36 Ответить
Чому ніхто не оголосив сезон полювання на пропагандонів?!
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24.05.2022 20:49 Ответить
Поц *********!
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25.05.2022 06:09 Ответить
суд конечно будит но только над вами ****** а лутше расстрел
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27.05.2022 14:46 Ответить
 
 