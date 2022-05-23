"Шольц на коленях должен молить прощение", - пропагандист Соловьев угрожает канцлеру Германии "культурной миссией" России в Берлине. ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев угрожает "культурной миссией" России в Берлине, чтобы заставить канцлера Германии Олафа Шольца принести извинения за его высказывания о российско-украинской войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пропагандист заявил, что Шольц "на коленях должен молить прощение".

Читайте также: Продиктованного Россией мира не будет. Украина должна выстоять, - Шольц