Украинские военные выбили россиян из Тошковки. РФ стянула на Луганщину 12,5 тыс. солдат. Северодонецк уничтожается, - Гайдай. ВИДЕО

Вооруженные силы Украины выбили военных РФ из Тошковки в Луганской области и закрепили свои позиции.

Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне стянули на Луганщину 25 батальонных тактических групп. Арифметика проста: 25 БТГр по, ориентировочно, 500 убийц каждый = 12 500 рашистов собираются захватывать Луганщину. Ситуация в области – сверхсложная. Обстреливается вся территория. Северодонецк уничтожается.

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В Тошковке ВСУ россиян выбили и закрепили свои позиции

Эвакуация осложнена. Рискованная. Если решитесь - посетите гумштаб и сообщите о себе, также там и в больницах можно позвонить родным и зарядить телефон.

Сегодня в Северодонецк завезены средства индивидуальной безопасности, павербанки, зарядные устройства на солнечных батареях.

Ожидаем фильтры для воды.

Больницы работают.

Раненая женщина, которую сегодня обнаружили полицейские в старых районах, к сожалению, скончалась.

Находитесь постоянно в укрытиях!

У ВСУ есть все необходимое, чтобы гнать россиян!" - рассказал он.