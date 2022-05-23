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Украинские военные выбили россиян из Тошковки. РФ стянула на Луганщину 12,5 тыс. солдат. Северодонецк уничтожается, - Гайдай. ВИДЕО

Вооруженные силы Украины выбили военных РФ из Тошковки в Луганской области и закрепили свои позиции.

Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне стянули на Луганщину 25 батальонных тактических групп. Арифметика проста: 25 БТГр по, ориентировочно, 500 убийц каждый = 12 500 рашистов собираются захватывать Луганщину. Ситуация в области – сверхсложная. Обстреливается вся территория. Северодонецк уничтожается.

Читайте: Пока Луганщина сдерживает наступление врага, украинские войска в Харьковской области имеют возможность оттеснять противника к границам с РФ, - Гайдай

В Тошковке ВСУ россиян выбили и закрепили свои позиции

Эвакуация осложнена. Рискованная. Если решитесь - посетите гумштаб и сообщите о себе, также там и в больницах можно позвонить родным и зарядить телефон.

Сегодня в Северодонецк завезены средства индивидуальной безопасности, павербанки, зарядные устройства на солнечных батареях.

Ожидаем фильтры для воды.

Больницы работают.

Раненая женщина, которую сегодня обнаружили полицейские в старых районах, к сожалению, скончалась.

Находитесь постоянно в укрытиях!

У ВСУ есть все необходимое, чтобы гнать россиян!" - рассказал он.

армия РФ (19224) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+17
ЗСУ мають все необхідне, щоб гнати росіян! - Дуже надіюсь на це, тримайтеся, хай та вся кацапська погань горить.
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23.05.2022 22:28
+16
Бакланов зі своєю сраною зграєю довбойобів дуже зайнятий - кошмарить Пороха.
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23.05.2022 22:40
+12
где сбу ?алло баканов ты чем **** занят?
Ось такий коментар написала лікар клініки "ДоброДія" на призов врятувати наших військови
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23.05.2022 22:31
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Да заткнитесь, сволочи. Да есть ли у вас совесть, падлы?
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23.05.2022 23:11 Ответить
У нас є совість, тому я 25 лютого поїхав у військкомат. А 27 лютого вже бачив орків у приціл без оптіки.

Совісті немає у тих, хто з квітня 2021 хіхікав, хахакав, збирався на шашличкі, "не надо нагнетать", "вы отпугиваете инвесторов", "угрозы вторжения нет". І так - до 24 лютого. А 24 лютого усі вони всрались...

Так що, мадам, не треба тут істерик.

Модератор! Я не зрозумів, чому мої попередні коменти видалили?
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23.05.2022 23:34 Ответить
И заметьте, мадам: Жодна! Жодна з цих падлюк, що ******..ли напад москалів, не подала у відставку. Ані данілов, ані ці баканов з будановим...
Взагалі ніхто. Все нормально. Ну ******..ли.
А вы говорите "совесть"!!!
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23.05.2022 23:44 Ответить
Они не ПРОЕ......АЛИ,а их ****....АЛИ.
Так будет правильнее ,судя по всему договорились о малом в Омане,Фюрер захотел ВСЁ.
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24.05.2022 00:00 Ответить
ЗСУ мають все необхідне, щоб гнати росіян! - Дуже надіюсь на це, тримайтеся, хай та вся кацапська погань горить.
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23.05.2022 22:28 Ответить
Що таке 12тис. В порівнянні сил ЗСУ. Нищать місто,також нічого нового. Ви ж до цього готовились, так пане Гайдай, ваші слова.
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23.05.2022 22:30 Ответить
Гайдай -Головнокомандувач? Та і крім Северодонецька можна ворога чекати по всьому периметру. Плюс десанти. Щось по Дніпропетровщині сьогодні посилено пуляють...
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23.05.2022 22:39 Ответить
12 тривог. Одна за одною, пілюать... 🤬
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23.05.2022 22:45 Ответить
Тоді нехай читає Марченко і не лізе керувати операцією. Хотя вийшла корисна інформація. Значить в Маріуполі сили були майже рівні,якщо брати 20 бригад по розрахунку Гайдая. В полоні декілька тисяч зі слів Зеленського. Була інфа про 7,5 тис.Азов. Брехня закриває великі втрати захисників міста
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23.05.2022 23:04 Ответить
батальон-около 500 человек,откуда инфа про 7500 батальона Азов?
Так же 56 бригада морпехов -1600 человек явочного состава из 2400 списочного ,дислокация Николаев -т.е. в Мариуполе была какая то часть.
Реальнее весь гарнизон -около 6000 человек,сдалось около 4000 в несколько заходов
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24.05.2022 00:04 Ответить
Вы бригады с батальонами путаете. В Мариуполе было соотношение 1:6 - 1:10. Но не в живой силе проблема. А в боеприпасах и отсутствии артподдержки. Плюс воздух был полностью почти за русней.
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24.05.2022 00:14 Ответить
так воно і було. Нагі захисники мали автомати, кулемети, а ворог їх накривав артою, бомбами, смерчами, та крилатими ракетами з моря. СБУ не знайшли винних у здачі півдня і морів?
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24.05.2022 10:44 Ответить
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23.05.2022 22:30 Ответить
где сбу ?алло баканов ты чем **** занят?
Ось такий коментар написала лікар клініки "ДоброДія" на призов врятувати наших військови
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23.05.2022 22:31 Ответить
Бакланов зі своєю сраною зграєю довбойобів дуже зайнятий - кошмарить Пороха.
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23.05.2022 22:40 Ответить
Якби в нас було СБУ, то першою справою булоб притягнення до відповідальності тих, хто замість будування ракет і укріплення армії всі гроші витратив на дороги під час війни. То ж їм залишається заліплювати очі ніби показами ворога, який знищив Стуса, який є кумом Пуйла і який діє на користь ворога - рлосії. То виходить, що Порошенко ворог медведчувка, зеленського, пуйла і СБУ? То виходить, що вони єдині в цілях? Заважає злити Україну?
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24.05.2022 10:48 Ответить
странно, что эта вата в Киеве, а не в *********
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23.05.2022 22:46 Ответить
Слово "трибунал" самка тупая не смогла написать правильно, а рассуждать про "нациков" лезет.
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24.05.2022 07:28 Ответить
12 500 vs 700 000? Что скажет Зе?
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23.05.2022 22:30 Ответить
легко. там проста арифметика: 12500 орків проти них виставляємо усі 700000, нє 70000, нє 7000... Е, багатувато, треба залишити 4000, решту в тил.
Чудово - всьо сходітса, у кацапів 3-х кратна перевага для наступу, нам неможливо оборонятись, насакружаютвсьопропало. Всьо - нужнадагаваріваца.
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23.05.2022 22:43 Ответить
БТГ кацапское около 700-1000 человек полного состава,минимум 12-16 танков и штук 50 другой бронетехники .
Так что реально их тысяч 20-25 плюс вспомогательные войска из моббиков луггандона.
Плюс куча артиллерии и тысячи тонн боеприпасов.
Вот и вся арифметика .
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24.05.2022 00:10 Ответить
Нє, дагаваріваца ще рано, спочатку віддамо весь Донбас (кидаючи на вірну загибель сотні пацанів), а потім під приводом загрози Дніпропетровщині будемо "дагаваріваца"
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24.05.2022 00:29 Ответить
не плутайте суммарну кількість по всій території України, з локальною концентрацією ворога на сході. Суммарно кацапів на півдні значно більше
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23.05.2022 22:52 Ответить
Так зробіть сумарно більше де важче. Скільки областей в окупації, кордони України, Донбас, то як не крути а мінімум 30 тис. якщо навіть розділити на весь Донбас. Київ же має 70 000 зі слів чиновника
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23.05.2022 23:09 Ответить
в том то и дело что в куче тыловых городов зачем-то разгуливает куча военных! что они делают в тылу в таком кол-ве?!
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24.05.2022 00:11 Ответить
Про логистику, что нибудь слышала? Можно туда и миллион согнать, каждому дать по 2 патрона и сухпай на 2 дня. Наполеоны, бл...дь, доморощенные.
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24.05.2022 03:42 Ответить
Да каких 12500. БТГр минимум по 800-1000 рыл. Это ж не стрелковый батальон.
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24.05.2022 00:15 Ответить
30 військовослужбовців Сил оборони Нової Зеландії вилітають до Великої Британії, де вони навчатимуть українських військовослужбовців користуватися легкими польовими гаубицями L119 калібру 105 мм,https://ukrainian.voanews.com/a/%D1%82%D1%89%D0%BC%D1%84-%D1%8F%D1%83%D0%B4%D1%84%D1%%2082%D0%B2%D1%83%D1%84-/6585363.html повідомляє "Голос Америки" з посиланням на прем'єр-міністра Нової Зеландії Джасінду Ардерн (Jacinda Kate Laurell Ardern).
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23.05.2022 22:37 Ответить
Якраз коли орки підійдуть до Кривого рогу і Дніпра, навчать.
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24.05.2022 00:30 Ответить
Тошківка це на правому березі Сів.Дінця лише у 5 км від Лисичанська

рашисти переправились на західний берег Дінця ?
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23.05.2022 22:38 Ответить
то ж вибили звідти
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23.05.2022 22:44 Ответить
Карту давно дивились? ))) пів Луганщини зайнятою рашиками на правому березі Донця
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23.05.2022 22:45 Ответить
Это значит, шо на юх мардву погнали.
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23.05.2022 23:05 Ответить
https://twitter.com/i/status/1528754270409003008 Северодонецк сегодня
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23.05.2022 22:50 Ответить
ВСЯ армия рф теперь будет три месяца брать один Северодонецк.
Печально, что украинцы гибнут.
Позитив - на сегодня - это ВСЕ на что способна ВСЯ армия рф - штурмовать городишко несколько месяцев.
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23.05.2022 23:07 Ответить
Вопрос, на сколько у них хватит ударной мощи. И куда зайдут в финале.
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24.05.2022 00:17 Ответить
 
 