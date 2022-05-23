Украинские военные выбили россиян из Тошковки. РФ стянула на Луганщину 12,5 тыс. солдат. Северодонецк уничтожается, - Гайдай. ВИДЕО
Вооруженные силы Украины выбили военных РФ из Тошковки в Луганской области и закрепили свои позиции.
Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне стянули на Луганщину 25 батальонных тактических групп. Арифметика проста: 25 БТГр по, ориентировочно, 500 убийц каждый = 12 500 рашистов собираются захватывать Луганщину. Ситуация в области – сверхсложная. Обстреливается вся территория. Северодонецк уничтожается.
В Тошковке ВСУ россиян выбили и закрепили свои позиции
Эвакуация осложнена. Рискованная. Если решитесь - посетите гумштаб и сообщите о себе, также там и в больницах можно позвонить родным и зарядить телефон.
Сегодня в Северодонецк завезены средства индивидуальной безопасности, павербанки, зарядные устройства на солнечных батареях.
Ожидаем фильтры для воды.
Больницы работают.
Раненая женщина, которую сегодня обнаружили полицейские в старых районах, к сожалению, скончалась.
Находитесь постоянно в укрытиях!
У ВСУ есть все необходимое, чтобы гнать россиян!" - рассказал он.
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Совісті немає у тих, хто з квітня 2021 хіхікав, хахакав, збирався на шашличкі, "не надо нагнетать", "вы отпугиваете инвесторов", "угрозы вторжения нет". І так - до 24 лютого. А 24 лютого усі вони всрались...
Так що, мадам, не треба тут істерик.
Модератор! Я не зрозумів, чому мої попередні коменти видалили?
Взагалі ніхто. Все нормально. Ну ******..ли.
А вы говорите "совесть"!!!
Так будет правильнее ,судя по всему договорились о малом в Омане,Фюрер захотел ВСЁ.
Так же 56 бригада морпехов -1600 человек явочного состава из 2400 списочного ,дислокация Николаев -т.е. в Мариуполе была какая то часть.
Реальнее весь гарнизон -около 6000 человек,сдалось около 4000 в несколько заходов
Ось такий коментар написала лікар клініки "ДоброДія" на призов врятувати наших військови
700000, нє 70000, нє 7000... Е, багатувато, треба залишити 4000, решту в тил.
Чудово - всьо сходітса, у кацапів 3-х кратна перевага для наступу, нам неможливо оборонятись, насакружаютвсьопропало. Всьо - нужнадагаваріваца.
Так что реально их тысяч 20-25 плюс вспомогательные войска из моббиков луггандона.
Плюс куча артиллерии и тысячи тонн боеприпасов.
Вот и вся арифметика .
рашисти переправились на західний берег Дінця ?
Печально, что украинцы гибнут.
Позитив - на сегодня - это ВСЕ на что способна ВСЯ армия рф - штурмовать городишко несколько месяцев.