"Ближайшие недели войны будут сложными, но у нас нет никакой альтернативы, кроме как бороться", - Зеленский. ВИДЕО
Борьба Украины в войне против России – это защита общих ценностей всех стран свободного мира. Поэтому наша страна вправе рассчитывать на полную и неотложную помощь оружием.
Об этом президент заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Все наши партнеры соглашаются с тем, что борьба Украины в войне против России – это защита общих ценностей всех стран свободного мира. Нашей общей свободы. А если да, то мы имеем право рассчитывать на полную и неотложную помощь, прежде всего, оружием".
Каждые мои международные переговоры, каждое обращение в парламенты или другие иностранные аудитории обязательно касается этой тематики. И я благодарен всем партнерам, которые помогают и предоставляют нам необходимое вооружение и боеприпасы, чтобы преодолевать то преимущество, прежде всего в количестве техники и вооружений, которое имеет российская армия", - отметил Зеленский.
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ННе дають патріоти війну закінчити, альтернативи лишають.
боротисяперемогти!
Головне що героїчна, а то шо здача Маріуполя і тисяч 50 людей загибло і інщі викрадені у паРашу разом з дітьми то фігня і маньоври, то не враховується.
Боюся, що у зеленої влади все накрилося волохатою 3,14здою з визволенням полонених азовців.
Тому вони й за Порошенка взялися.
Коррупционное дно - это "спільнi цінностi"?
Кумовство - "спільнi цінностi"?
Дебилы в правительстве - "спільнi цінностi"?
Забивание *** на Армию и обороноспособность страны - "спільнi цінностi"?
Предательство интересов страны (вагнергейт) - "спільнi цінностi"?
Вражеские консервы во власти - "спільнi цінностi"?
И т.д. и т.п.
Очень наивно полагать, что Запад всего этого не знает и не понимает. Нет Зеля, это не "спільнi цінностi". Это твои "цінностi". И примазать Запад к этому дерьму не получится.
теж нелегка участь. Може дЄрмака на поміч покликає, з друзями все ж легше
знищувати ворожу їжу бо далі нелегка боротьба у бункері з ворогом буде
нещадно продовжуватися 🏆
Пороха він у свій час довго задовбував Іловайськом 🤔