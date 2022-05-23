"Ближайшие недели войны будут сложными, но у нас нет никакой альтернативы, кроме как бороться", - Зеленский. ВИДЕО

Борьба Украины в войне против России – это защита общих ценностей всех стран свободного мира. Поэтому наша страна вправе рассчитывать на полную и неотложную помощь оружием.

Об этом президент заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Все наши партнеры соглашаются с тем, что борьба Украины в войне против России – это защита общих ценностей всех стран свободного мира. Нашей общей свободы. А если да, то мы имеем право рассчитывать на полную и неотложную помощь, прежде всего, оружием".

Каждые мои международные переговоры, каждое обращение в парламенты или другие иностранные аудитории обязательно касается этой тематики. И я благодарен всем партнерам, которые помогают и предоставляют нам необходимое вооружение и боеприпасы, чтобы преодолевать то преимущество, прежде всего в количестве техники и вооружений, которое имеет российская армия", - отметил Зеленский.

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