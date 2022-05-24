Бойцы ВСУ с помощью ПТРК "Стугна-П" уничтожили бронеобъект оккупантов на расстоянии 4 км: "П#зда вам, товарищи". ВИДЕО

Бойцы ВСУ с помощью ПТРК "Стугна-П" ("Скиф") уничтожили подвижный бронеобъект оккупантов на расстоянии 4 км.

Об этом сообщило КБ "Луч", передает Цензор.НЕТ.

"Наш любимый комментатор по расчету ПТРК "Стугна-П" ("Скиф") радует нас уничтожением движущейся цели на дальности примерно 4 км! При этом вражеский бронеобъект был виден лишь частично", – говорится в сообщении.

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