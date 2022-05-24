РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8164 посетителя онлайн
Новости Видео Война
22 662 14

Бойцы ВСУ с помощью ПТРК "Стугна-П" уничтожили бронеобъект оккупантов на расстоянии 4 км: "П#зда вам, товарищи". ВИДЕО

Бойцы ВСУ с помощью ПТРК "Стугна-П" ("Скиф") уничтожили подвижный бронеобъект оккупантов на расстоянии 4 км.

Об этом сообщило КБ "Луч", передает Цензор.НЕТ.

"Наш любимый комментатор по расчету ПТРК "Стугна-П" ("Скиф") радует нас уничтожением движущейся цели на дальности примерно 4 км! При этом вражеский бронеобъект был виден лишь частично", – говорится в сообщении.

Смотрите: Украинские воины из ПТРК "Стугна-П" уничтожили МТЛБ оккупантов вместе с личным составом. ВИДЕО

Стугна (79) КБ Луч (19) ПТРК (91)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+39
Слава ЗСУ !
показать весь комментарий
24.05.2022 00:16
+30
Хотел за кривизну земли спрятаться, но не тут то было.
показать весь комментарий
24.05.2022 00:20
+23
Стугномобільний розрахунок, честь вам і хвала. Пропоную зарахувати Стугну до лику святих, так як вже зачислили Джавеліну. ))
показать весь комментарий
24.05.2022 00:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ !
показать весь комментарий
24.05.2022 00:16 Ответить
джавелин так далеко не бьет
показать весь комментарий
24.05.2022 08:57 Ответить
Хотел за кривизну земли спрятаться, но не тут то было.
показать весь комментарий
24.05.2022 00:20 Ответить
Молодці наші воіни 👍🏼👍🏼👍🏼💪✊
показать весь комментарий
24.05.2022 00:24 Ответить
https://youtu.be/aLxIp_83Tjc
показать весь комментарий
24.05.2022 00:27 Ответить
Стугномобільний розрахунок, честь вам і хвала. Пропоную зарахувати Стугну до лику святих, так як вже зачислили Джавеліну. ))
показать весь комментарий
24.05.2022 00:36 Ответить
І ще, трохи не забув, робіть трошечки більший приціл вперед, особливо на максимальних відстанях-- по голові буде відчутніше, ніж по сраці.
показать весь комментарий
24.05.2022 00:55 Ответить
Навіть у найдешевшому китайському телефоні є алгоритм програмної стабілізації зображення.
показать весь комментарий
24.05.2022 09:47 Ответить
Так тому він і дешевий, бо кацапів не палить.
показать весь комментарий
24.05.2022 17:22 Ответить
ЗСУ молодцы - "по братски" поделились!
показать весь комментарий
24.05.2022 10:11 Ответить
ЗСУ молодцы - "по братски" поделились!
показать весь комментарий
24.05.2022 10:12 Ответить
ТАК В СРАКУ ДАЛИ, ЧТО ТОТ АЖ ТУРБИРОВАЛСЯ !)
показать весь комментарий
24.05.2022 11:00 Ответить
что то тут все дергается у него
ранее вроде спокойно было движение при целеуказании
показать весь комментарий
24.05.2022 20:08 Ответить
 
 