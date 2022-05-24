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Оккупанты сорвали Герб Украины с монумента на Аллее Героев в Херсоне. ВИДЕО

Российские захватчики в Херсоне сорвали Государственный герб с монумента на Аллее Героев Независимой Украины.

Видео опубликовал в Фейсбуке исполнительный директор общественной организации "Ассоциация украинской миротворческой школы" Александр Кобец, передает Цензор.НЕТ.

Он пояснил, что на видео – стена, которая является частью монумента "Аллея Героев Независимой Украины".

"Там были размещены изображения с защитниками Украины, но эти изображения содрали еще в марте", - написал Кобец.

Смотрите: Я россиянин. Хочу жить в Украине, - житель оккупированного Херсона общается с российскими пропагандистами. ВИДЕО

армия РФ (19224) герб (117) Херсон (2817)


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Топ комментарии
+28
вовчик смотри- это все про тебя. ничего не забудем и не простим. ни кацапам ни тебе
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24.05.2022 07:31
+13
Спокійно. Звільнення півдня "неначасі". Дєрьмак зуб дає.
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24.05.2022 07:33
+11
а ес c5e83b5a , Ага , а вы уверены, что после войны, долбоебы, опять не проголосуют за Зеленского ????
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24.05.2022 07:36
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вовчик смотри- это все про тебя. ничего не забудем и не простим. ни кацапам ни тебе
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24.05.2022 07:31 Ответить
вони зараз там пам'ятників наставлять, калініну поставлять., Щорсу, леніну, кому там ще жукову і медальок наклепають своїх і зірочок радянських. Йолопи дурнi.
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24.05.2022 07:32 Ответить
ага, да, засрали пол-мира - ну тупые... это наоборот мир тупой шо эту заразу не задавил еще при Ване Грязном.
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24.05.2022 07:36 Ответить
Спокійно. Звільнення півдня "неначасі". Дєрьмак зуб дає.
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24.05.2022 07:33 Ответить
но Европе надо сохранить все совковые уродства, ой, "памятники", так как "это история".

это как изнасилованная должна хранить вонючие сапоги насильника ибо: "ну ты же жила с ним год"(и это ниче что кости не все целы остались, а хорошие сны без собственных воплей по ночам теперь - редкость)

Шольц, на, жри. и прочие берлускосракози. особенно кнайсль смешна - ни разу не палевно после танца с пусиным - проследовала к Шредеру
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24.05.2022 07:35 Ответить
еще ******** Запорожье не нужно освобождать ни Херсон не Донбас себе забирайте так как могут погибнут наши солдаты а вообще армия для чего нужна?

орки улучшили тактическое положение в районе Васильевки на Запорожье (Бахмутское направление), оккупанты готовятся возобновить наступление в направлении Васильевка - Каменское.

Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/323858359927249 Генштаб ВСУ

Дословно: "На Бахмутском направлении враг улучшил тактическое положение в районе населенного пункта Васильевка.
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24.05.2022 07:36 Ответить
а ты готов? вчера читал что на Сонме за первый день только англичане просрали 21000 солдиков. это вроде только убитые/пропавшие. всего потери 51 дивизии в среднем 80%(это все потери, не только убитые)
готов, а? и да, англичане же жабоедов защищали, это типо напр. наша армия бы защищала ... не Литву, а скажем Венгрию, или, прости пан Яхве, Польшу.
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24.05.2022 07:46 Ответить
Ну ты- то не готов судя по всему. Езжай в Херсон,там тебе подыщут место в оккупационной администрации..слесарем.
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24.05.2022 07:51 Ответить
я не за то, а за крики написал, за крики типо - фсефпиредпатерьнесчетать.
хотя ты наверное жёппой читаешь.
и да, я х.з. почему Марик не деблокировали, говорили что надо 4 бригады.... в принципе Сралина охраняло больше, а у ВСУ бригад в десятки раз больше. так что тут двояко получается.
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24.05.2022 08:44 Ответить
Шта???
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24.05.2022 14:07 Ответить
а ес c5e83b5a , Ага , а вы уверены, что после войны, долбоебы, опять не проголосуют за Зеленского ????
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24.05.2022 07:36 Ответить
після війни і англійці не проголосували за Черчилля
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24.05.2022 07:55 Ответить
сколько мона? да после любой войны любой голосует не за условного Цезаря, тем более не за жирную свинью, а за того кто умеет не визжать - фсефпиредЪ, а за экономиста или что то такое.
тебе лет 60, раз мыслишь так тупо - уууу, пабидил, значит нада иво дектатором сделать, ну, хотя бы голосовать за него фсигда
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24.05.2022 08:46 Ответить
Черчиль лох, у него не было единого марафона.
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24.05.2022 16:39 Ответить
Україні потрібно пропонувати кацапам гарантії створення їм "рассейской республики" в межах Нечерноземя
Хоть будуть знати де їх "историческая родина"
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24.05.2022 07:42 Ответить
ТРИЗУБ - это не только герб Украины, но и герб Владимира, князя КИЕВСКОЙ РУСИ, одного из почитаемых святых в РУССКОМ ПРАВОСЛАВИИ (наряду с Ольгой, Невским и Сергием Радонежским).

Какие они СЛАВЯНЕ? Походу это ЧУРКИ УГРОФИНСКИЕ... Потомки ТОХТАМЫША и КНЯЗЯ ПУРГАСА.
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24.05.2022 08:48 Ответить
святоша из него так себе, прямо как бурят какой-то. насиловал дочерей на глазах у родителей... зато христоедство привнес, УРА!!
правдажил бы ты тогда, славил себе Сварога, а тут князек тебе приказывает: Славь Яхве. ну типо еще мелочи - построй капище, дай бабла, а если не нравится - см. выше.
святой, ага. еще ольга, или кто там что доблестно "мстила" за муженька-гопника - просто аж доблесть плещет через край села, ага
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24.05.2022 09:24 Ответить
Чим тобі Християнство не подобається, хтось змушує стоячи на колінах на пшоні псалми читати ?
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24.05.2022 12:15 Ответить
Всім не подобається! Як і будь яка релігія - це ідеологія і пропаганда! Промиває людям мізки і робить їх упоротими ідіотами і тупорилими шизофрениками.
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24.05.2022 16:45 Ответить
І цьому гвалтівнику виродку садисту величезний пам'ятник посеред Києва і інших міст, вулиці його ім'ям названі, рожа на гривні маячить і собор стоїть....а ми ще щось там про рашистів кажемо.
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24.05.2022 16:49 Ответить
Мда...слава президенту.
Отак здавати цілі міста і області.
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24.05.2022 09:00 Ответить
в два раза больше чем группировка вторжения? ну да, не хватало. если бы миллион орков напал, то тогда да, а так, как Лещенко высрал - Мы готовились(кривляясь и обзываясь?) и кстати логично говорили что типо не нападут бо нас больше и мы готовы.
готовы дороги строить или как?
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24.05.2022 09:28 Ответить
А у нас зато вся Украина в советских гербах и звёздах 30 лет. Неначаси.
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24.05.2022 09:43 Ответить
Кацапи облаштовують Новохозарію.
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24.05.2022 09:52 Ответить
Ничего кацапы сранные дождётесь фашисты! Когда-нибудь унижтожители русского фашизма свалят кацапского двухголового бройллера с пика Кремля!
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24.05.2022 10:22 Ответить
вова,хто здав Південь України!?
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24.05.2022 11:30 Ответить
Эй, "всёпропало"!
Надо сообщать не когда сорвали герб, а когда восстановили.
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24.05.2022 11:32 Ответить
А от гарне питання, що робити у Військовий Стан з Головнокомандуючим який здав
(по іншому зняття мин на Чонгарі і Перекопі не назвеш) частину території своєї країни ?
Там десь чув про зміщення з посади і розтріл на місці, чи то все вигадки.
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24.05.2022 12:11 Ответить
Як же ж мене накриває від таких кадрів.

ПіііііііііііііП
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24.05.2022 12:20 Ответить
КАЗЯТСЯ ЧЕРТИ !!! НО ЭТО ИМ НЕ ПОМОЖЕТ !!! СДЕЛАЕМ ГЕРБЫ ИЗ ИХ МЕТАЛЛА !)
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24.05.2022 13:07 Ответить
Окупанти у Херсоні змусили підлітків нищити меморіал героїв Небесної сотні. Потім це використали як «картинки». Компромат на майбутнє...

Юний херсонець Владислав Бала розповів Центру стратегічних комунікацій про новий підступ окупантів.

Він з друзями став випадковим свідком нищення портретів героїв Небесної сотні в окупованому місті. Погрозами викрадення і фізичної розправи вандали змусили хлопців допомагати собі у цій справі, а сам процес відзняли на відео, яке потім з'явилося в мережі.

«Нас перестрів білий мікроавтобус з символікою, звідти вийшли озброєні люди, позабирали телефони, вишикували нас під стінкою. Мене і мого товариша били по нозі, ставили питання стосовно нашої позиції і поставили перед вибором: «Або ми вас пакуємо зараз і вивозимо так, що вас не знайдуть, або ви йдете і допомагаєте нам зривати ці плакати», - розповів Владислав.

Хлопець також розповів, що його товариша змусили зрізати прапор Євросоюзу на камеру, проговорюючи потрібні фрази. https://t.me/spravdi/8994
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24.05.2022 14:53 Ответить
Зато катька в Одесі ціла і неушкоджена і різний совковий мотлох
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24.05.2022 16:52 Ответить
піду шашликі поїм, а цє не на часі.
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24.05.2022 19:10 Ответить
 
 