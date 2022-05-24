Оккупанты сорвали Герб Украины с монумента на Аллее Героев в Херсоне. ВИДЕО

Российские захватчики в Херсоне сорвали Государственный герб с монумента на Аллее Героев Независимой Украины.

Видео опубликовал в Фейсбуке исполнительный директор общественной организации "Ассоциация украинской миротворческой школы" Александр Кобец, передает Цензор.НЕТ.

Он пояснил, что на видео – стена, которая является частью монумента "Аллея Героев Независимой Украины".

"Там были размещены изображения с защитниками Украины, но эти изображения содрали еще в марте", - написал Кобец.

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