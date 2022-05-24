Оккупанты сорвали Герб Украины с монумента на Аллее Героев в Херсоне. ВИДЕО
Российские захватчики в Херсоне сорвали Государственный герб с монумента на Аллее Героев Независимой Украины.
Видео опубликовал в Фейсбуке исполнительный директор общественной организации "Ассоциация украинской миротворческой школы" Александр Кобец, передает Цензор.НЕТ.
Он пояснил, что на видео – стена, которая является частью монумента "Аллея Героев Независимой Украины".
"Там были размещены изображения с защитниками Украины, но эти изображения содрали еще в марте", - написал Кобец.
Топ комментарии
+28 а ес #372967
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+13 Garry Grant
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+11 Yakov Nemo
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это как изнасилованная должна хранить вонючие сапоги насильника ибо: "ну ты же жила с ним год"(и это ниче что кости не все целы остались, а хорошие сны без собственных воплей по ночам теперь - редкость)
Шольц, на, жри. и прочие берлускосракози. особенно кнайсль смешна - ни разу не палевно после танца с пусиным - проследовала к Шредеру
орки улучшили тактическое положение в районе Васильевки на Запорожье (Бахмутское направление), оккупанты готовятся возобновить наступление в направлении Васильевка - Каменское.
Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/323858359927249 Генштаб ВСУ
Дословно: "На Бахмутском направлении враг улучшил тактическое положение в районе населенного пункта Васильевка.
готов, а? и да, англичане же жабоедов защищали, это типо напр. наша армия бы защищала ... не Литву, а скажем Венгрию, или, прости пан Яхве, Польшу.
хотя ты наверное жёппой читаешь.
и да, я х.з. почему Марик не деблокировали, говорили что надо 4 бригады.... в принципе Сралина охраняло больше, а у ВСУ бригад в десятки раз больше. так что тут двояко получается.
тебе лет 60, раз мыслишь так тупо - уууу, пабидил, значит нада иво дектатором сделать, ну, хотя бы голосовать за него фсигда
Хоть будуть знати де їх "историческая родина"
Какие они СЛАВЯНЕ? Походу это ЧУРКИ УГРОФИНСКИЕ... Потомки ТОХТАМЫША и КНЯЗЯ ПУРГАСА.
правдажил бы ты тогда, славил себе Сварога, а тут князек тебе приказывает: Славь Яхве. ну типо еще мелочи - построй капище, дай бабла, а если не нравится - см. выше.
святой, ага. еще ольга, или кто там что доблестно "мстила" за муженька-гопника - просто аж доблесть плещет через край села, ага
Отак здавати цілі міста і області.
готовы дороги строить или как?
Надо сообщать не когда сорвали герб, а когда восстановили.
(по іншому зняття мин на Чонгарі і Перекопі не назвеш) частину території своєї країни ?
Там десь чув про зміщення з посади і розтріл на місці, чи то все вигадки.
ПіііііііііііііП
Юний херсонець Владислав Бала розповів Центру стратегічних комунікацій про новий підступ окупантів.
Він з друзями став випадковим свідком нищення портретів героїв Небесної сотні в окупованому місті. Погрозами викрадення і фізичної розправи вандали змусили хлопців допомагати собі у цій справі, а сам процес відзняли на відео, яке потім з'явилося в мережі.
«Нас перестрів білий мікроавтобус з символікою, звідти вийшли озброєні люди, позабирали телефони, вишикували нас під стінкою. Мене і мого товариша били по нозі, ставили питання стосовно нашої позиції і поставили перед вибором: «Або ми вас пакуємо зараз і вивозимо так, що вас не знайдуть, або ви йдете і допомагаєте нам зривати ці плакати», - розповів Владислав.
Хлопець також розповів, що його товариша змусили зрізати прапор Євросоюзу на камеру, проговорюючи потрібні фрази. https://t.me/spravdi/8994