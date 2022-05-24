Через три месяца после начала войны в Харькове возобновил работу метрополитен. ВИДЕО

Ровно через три месяца после начала войны возобновил работу харьковский метрополитен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне.Харків", 89 дней метро служило харьковчанам как бомбоубежище. Поезда двигаются с интервалом 30 минут.

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