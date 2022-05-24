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Через три месяца после начала войны в Харькове возобновил работу метрополитен. ВИДЕО

Ровно через три месяца после начала войны возобновил работу харьковский метрополитен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне.Харків", 89 дней метро служило харьковчанам как бомбоубежище. Поезда двигаются с интервалом 30 минут.

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Метрополитен (1014) Харьков (7479)


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А у Асфальтового Генералісімуса є гарантії що кацапи не будуть обстрілювати місто Харків ?
Таке враження що таки є. Тоді хай Тєрєхов вже відкриває Барабашова, 70 % ринка це краще
ніж нічого.
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24.05.2022 10:47 Ответить
поверь, если бы лаптеногие кинули в первый день хотя бы 3 тыс на Харьков, его бы захватили уже 24! но мясо погнали через Волчанск сразу на Изюм. какая то рота росгвардии приехала и пару взводов пехоты, через день. смотрю на карту и странное чувство. кацапье прошло везде там где отводили войска с 2019 и разминировали в 2021. в Харькове вообще небыло войск, только НГ. очень очень подозрительно. что то Порошенко видимо подстроил, больше некому!
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24.05.2022 13:51 Ответить
Ого! Є карта по размінованим полям? Покаж!
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24.05.2022 15:10 Ответить
Слухаю Ми Сильні і дикторша говорить про школу і Надію,що ЗСУ повернуть життя і цінності, мир і волю Не оп з зе,а ЗСУ. Дякую за віру в Настоящих.
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24.05.2022 10:49 Ответить
А де ті хто там переховувався?
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24.05.2022 10:57 Ответить
в Англіі син Порошенка -- артилерист -- леитенант
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24.05.2022 11:23 Ответить
Терехов обіцяв по готелях розподілити.
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24.05.2022 18:41 Ответить
В Харькове настоящий ажиотаж мирного города.Рано ,конечно.Никто не обращает внимания на сирены.Интервал метро -30 минут.в десять раз больше прежнего.Но работяги с утра спешат на работу ,а остальные -на рынках.Есть все,особенно много мяса любых видов.Деловая активность реанимируется.Пробок пока нет.Мы живем и работает на зло врагу..
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24.05.2022 12:53 Ответить
 
 