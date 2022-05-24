"Тут уже реальный бунт начался, 80% даже в бой не идут": Оккупант рассказывает об обмане командованием РФ, - перехват ГУР МО. АУДИО

Оккупант жалуется жене на ужасы войны и обман со стороны своего командования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в перехвате разговора военного РФ, опубликованном ГУР МО.

По словам оккупанта, командование их обмануло с выплатами за войну против Украины.

Также он рассказывает об огромных потерях во многих подразделениях рашистов.

Оккупант подчеркнул, что на этой войне никому нельзя доверять: "Здесь все враги. Нет такого, чтобы "ЛНР", "ДНР" были за Россию. Них…(ничего) подобного. Все враги".

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