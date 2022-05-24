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"Звания эти - майоры, полковники, это здесь не работает: или ты нормальный тип и с тобой работать приятно, или ты - дебил и зачем ты мне здесь нужен", - боец Чех. ВИДЕО

Боец Нацгвардии сержант Чех признался, что спустя всего несколько недель совместной успешной боевой работы узнал об офицерском звании своего побратима старшего лейтенанта Ройса.

Об этой истории он рассказал главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

"Я не знал, что он офицер. Просто знал, что он старший и позывной Ройс. Звания эти - майоры, полковники, это здесь не работает. Здесь работает одно: или ты нормальный тип и с тобой работать приятно - я уверен в тебе, я знаю, что твои команды не отправят меня на суицидальную смерть или ты – дебил и зачем ты мне здесь нужен. Звание ничего не решает. В некоторых случаях сержанты руководят офицерами или солдаты принимают решения более логичные, чем майор", - говорит Чех о особенности организации боевых подразделений на передовой

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Связист 115-й бригады Евгений обустроил для побратимов, держащих бой близ Северодонецка, полевую часовню. ВИДЕО

офицер (146) Бутусов Юрий (4358) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+20
шоб лани широкополі і Дніпро і кручі
стало вам попек горла! москалі їб*чі !!!
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24.05.2022 14:47
+19
САме в цій "ініціативності" і полягає основа стійкості українців - їх "характер" Коли командування бере на себе не "старший за званням", а "найбільш тямущий" ! "Атаманщина у низовій ланці, з якої завжди реготали "кацапи" - ось що рятувало українців, навіть тоді, коли тимчасові "гетьмани" не бачили можливості спротиву
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24.05.2022 14:40
+11
С другой стороны очень плохо что у нас столько бестолковых и некомпетентных полковников-майоров( генералы - это особая тема ), званий себе понарешали, а соображения и способностей к реальному бою никаких. Это нам на будущее, для понимания, кто такой Офицер
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24.05.2022 15:03
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У березні місяці на Луганщині сніг лежав, а не зелені дерева... дурня якась...
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24.05.2022 14:39 Ответить
Переплутав Бутусов, чи хто там відео монтував, травень з березнем. Март чи май - какая разніца
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24.05.2022 14:50 Ответить
100%.
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24.05.2022 14:39 Ответить
это дааа... чувак со "Взвода" за рулем похож!), возвращайтесь и вынесете всю наволочь тут!!!
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24.05.2022 14:40 Ответить
САме в цій "ініціативності" і полягає основа стійкості українців - їх "характер" Коли командування бере на себе не "старший за званням", а "найбільш тямущий" ! "Атаманщина у низовій ланці, з якої завжди реготали "кацапи" - ось що рятувало українців, навіть тоді, коли тимчасові "гетьмани" не бачили можливості спротиву
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24.05.2022 14:40 Ответить
С другой стороны очень плохо что у нас столько бестолковых и некомпетентных полковников-майоров( генералы - это особая тема ), званий себе понарешали, а соображения и способностей к реальному бою никаких. Это нам на будущее, для понимания, кто такой Офицер
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24.05.2022 15:03 Ответить
шоб лани широкополі і Дніпро і кручі
стало вам попек горла! москалі їб*чі !!!
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24.05.2022 14:47 Ответить
Если не примут закон Безуглой и не будут старшие расстреливает младших по званию...
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24.05.2022 14:48 Ответить
Вони на хунту таки напрошуються. Може настати така мить, коли варіантів не буде.
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24.05.2022 14:59 Ответить
ЗЄлі це відео покажіть
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24.05.2022 14:58 Ответить
Воно неодмінно витрактує його з несподіваного буку. Як істинний наркоман з нестабільною психікою.
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24.05.2022 15:00 Ответить
Здравый смысл выше любых званий.
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24.05.2022 15:11 Ответить
кароче переаттестация полковников аферистовичей уже на часи..
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24.05.2022 15:14 Ответить
З одної сторони правільно. Командир, при прийнятті рішень повинен опиратися на особовий склад, вислухувати їх пропозиції. Але без дисципліни не існує ні одна армія. Якщо накази будуть виконуватися в стилі "хочу-нехочу", то нам буде дуже важко.
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24.05.2022 15:19 Ответить
Так точно! Сказали військові і почали разбирати оборонні загородження біля Чонгара і пішли с займаних позицій. Дисципліна.
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24.05.2022 15:41 Ответить
Це збройні сили держави чи приватна компанія ?? До речі, сумніваюся, що у французьському легіоні панібратство.
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24.05.2022 15:52 Ответить
Це все може канути у минуле, бо слуги вже ************ закон про вбивство підлеглих за непокору начальству.
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24.05.2022 16:18 Ответить
Це начальство дуже скоро зрозуміє, що бикувати зі озброєним військовим дуже небезпечно
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24.05.2022 17:12 Ответить
Грамотный майор или полковник дорогого стоит, потому что он может все тоже, что и рядовой или сержант + гораздо больше
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24.05.2022 16:42 Ответить
 
 