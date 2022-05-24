"Звания эти - майоры, полковники, это здесь не работает: или ты нормальный тип и с тобой работать приятно, или ты - дебил и зачем ты мне здесь нужен", - боец Чех. ВИДЕО

Боец Нацгвардии сержант Чех признался, что спустя всего несколько недель совместной успешной боевой работы узнал об офицерском звании своего побратима старшего лейтенанта Ройса.

Об этой истории он рассказал главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

"Я не знал, что он офицер. Просто знал, что он старший и позывной Ройс. Звания эти - майоры, полковники, это здесь не работает. Здесь работает одно: или ты нормальный тип и с тобой работать приятно - я уверен в тебе, я знаю, что твои команды не отправят меня на суицидальную смерть или ты – дебил и зачем ты мне здесь нужен. Звание ничего не решает. В некоторых случаях сержанты руководят офицерами или солдаты принимают решения более логичные, чем майор", - говорит Чех о особенности организации боевых подразделений на передовой

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Связист 115-й бригады Евгений обустроил для побратимов, держащих бой близ Северодонецка, полевую часовню. ВИДЕО