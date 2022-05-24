Девятилетняя жительница Чернигова обрезала косы, чтобы отдать вырученные средства ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Девочка всю жизнь отращивала длинные волосы. Но когда на ее родной город начали падать вражеские бомбы - решила, что должна хоть что-нибудь сделать для спасения его и страны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Идея обрезать косы, продать волосы и отдать вырученные средства для армии пришла к Кире в убежище, где она скрывалась от обстрелов.

"В Интернете я увидела, что девушки обрезают волосы под каре и за это вообще можно получать деньги. Я же раньше этого не знала. Я решила поехать в парикмахерскую, обрезать волосы, продать и отдать деньги для ВСУ", - рассказывает девочка.

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Семья Губиных живет в окрестностях Чернигова, в районе, который интенсивно обстреливали российские войска. Дом нуждается в ремонте. Но средства, вырученные от продажи волос, Кира решила потратить не на ремонт, а на армию.

"Потому что им не нужны какие-то подсветки в комнату. Им нужны, например, хлеб, еда, вода. Возможно, на рации какие-то там они собирают. Поэтому я им должна добавить. Я так думаю, что должна прямо. Просто я хочу хоть что-нибудь сделать для ВСУ", - пояснила она.

За свои косы Кира получила 3,5 тысяч гривен. Деньги родители Киры перечислят своим друзьям-военным, которые сейчас находятся на передовой под Луганском.

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Школьница надеется, что ее пример вдохновит и других. "Маленькая 9-летняя девочка отрезала волосы и отдала деньги на ВСУ. Почему у меня есть много денег и ничем не помогаю?" И, возможно, они что-нибудь дадут", - говорит Кира.







