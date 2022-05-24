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Девятилетняя жительница Чернигова обрезала косы, чтобы отдать вырученные средства ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Девочка всю жизнь отращивала длинные волосы. Но когда на ее родной город начали падать вражеские бомбы - решила, что должна хоть что-нибудь сделать для спасения его и страны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Идея обрезать косы, продать волосы и отдать вырученные средства для армии пришла к Кире в убежище, где она скрывалась от обстрелов.

"В Интернете я увидела, что девушки обрезают волосы под каре и за это вообще можно получать деньги. Я же раньше этого не знала. Я решила поехать в парикмахерскую, обрезать волосы, продать и отдать деньги для ВСУ", - рассказывает девочка.

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Семья Губиных живет в окрестностях Чернигова, в районе, который интенсивно обстреливали российские войска. Дом нуждается в ремонте. Но средства, вырученные от продажи волос, Кира решила потратить не на ремонт, а на армию.

"Потому что им не нужны какие-то подсветки в комнату. Им нужны, например, хлеб, еда, вода. Возможно, на рации какие-то там они собирают. Поэтому я им должна добавить. Я так думаю, что должна прямо. Просто я хочу хоть что-нибудь сделать для ВСУ", - пояснила она.

За свои косы Кира получила 3,5 тысяч гривен. Деньги родители Киры перечислят своим друзьям-военным, которые сейчас находятся на передовой под Луганском.

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Школьница надеется, что ее пример вдохновит и других. "Маленькая 9-летняя девочка отрезала волосы и отдала деньги на ВСУ. Почему у меня есть много денег и ничем не помогаю?" И, возможно, они что-нибудь дадут", - говорит Кира.

Девятилетняя жительница Чернигова обрезала косы, чтобы отдать вырученные средства ВСУ 01

Девятилетняя жительница Чернигова обрезала косы, чтобы отдать вырученные средства ВСУ 02
Девятилетняя жительница Чернигова обрезала косы, чтобы отдать вырученные средства ВСУ 03
Девятилетняя жительница Чернигова обрезала косы, чтобы отдать вырученные средства ВСУ 04
Девятилетняя жительница Чернигова обрезала косы, чтобы отдать вырученные средства ВСУ 05

дети (6492) Чернигов (884) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+27
От такого поступка девочки слезы наворачиваются на глаза. А кто-то в это время покупал в Европе люксовые авто и перегонял без пошлин.
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24.05.2022 17:33
+25
Колись грецькі жінки обрізали своє волосся, щоб сплести канати для катапульт, які кидали каміння на ворогів!
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24.05.2022 17:28
+23
Ця дівчинка-майбутнє української незламної нації...
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24.05.2022 17:26
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Ця дівчинка-майбутнє української незламної нації...
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24.05.2022 17:26 Ответить
Але й батьки молоді досить й тому ніколи не жили в софкоїді - це великий плюс .
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24.05.2022 17:42 Ответить
Колись грецькі жінки обрізали своє волосся, щоб сплести канати для катапульт, які кидали каміння на ворогів!
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24.05.2022 17:28 Ответить
molodets 120 dollar dlya VSU
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24.05.2022 17:29 Ответить
Ото знайте, ппрокляті на віки москалі, у нас навіть діти воюють. Здоров'я тобі донечко. Мій дідусь, як був живий, казав, волосся , то така мода, що відросте.
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24.05.2022 17:32 Ответить
От такого поступка девочки слезы наворачиваются на глаза. А кто-то в это время покупал в Европе люксовые авто и перегонял без пошлин.
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24.05.2022 17:33 Ответить
Яка розвинута (розумово) дівчинка !
Як вона логічно обгрунтовує свої думки й рішення .
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24.05.2022 17:40 Ответить
Ось наше майбутнє, але нарід після війни забуде жахи війни і такі благородні поступки маленької дівчинки-патріотки і знову вибере якогось "какая разніца" на якій мові буде написано назву Маріуполь.
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24.05.2022 17:44 Ответить
Яке ж воно гарне і розумне дівча ! Руде сонечко.
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24.05.2022 17:56 Ответить
Ну воно так і мало би бути, "Все для фронту, все для перемоги". Але є багато " здравомислящіх" рассуждающих навіщо вони платять військовий збір, що користі від стримування агресора менше заподіяноі ним шкоди, а тому треба якось домовлятись щоб москалі перестали бомбити.
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24.05.2022 18:06 Ответить
На очі сльози навертаються від таких новин
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24.05.2022 18:09 Ответить
Может, потрусить Ермака - вытрусится больше денег ?
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24.05.2022 20:13 Ответить
 
 