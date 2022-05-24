"У него в роте ни одного человека живого нет": ВСУ продолжают уничтожать элитные подразделения РФ, - перехват СБУ. АУДИО
На юге Украины была разбита 58-я армия оккупантов, которую сами рашисты называли одной из передовых в России.
Об этом свидетельствуют перехваты разговоров военных РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ..
Отмечается, что в 2018 году 58-ю армию переоснастили новейшими вооружениями и техникой, "аналогов которым нет".
"А сейчас ВСУ сделали так, что "нет" самой 58-й армии Южного военного округа РФ", - подчеркнули в СБУ.
"От 58-й армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. По итогу, вот от нее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58-й армии служил. . У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось 3 человека, 4 человека", - рассказывает своей жене российский захватчик.
Также смотрите: "Тут уже реальный бунт начался, 80% даже в бой не идут": Оккупант рассказывает об обмане со стороны командования РФ, - перехват ГУР МО. АУДИО
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это тысяч 40-50 личного состава
к Чему такие новости ?
От 58-ой армии вообще ничего не осталось.
но не АРМИЯ (3 дивизии минимум + куча дополнительных частей и соединений)
Чому досі не чутно про звільнення Херсона, Маріуполя, Криму.
Усе це гарно але рашисстов багато нажаль.
Там исключительно кацапский биомусор.....
ні...уя ніасталась тільки ми чомусь відступаємо...навіть на місці не топчемось а відступаємо...
сумно то всьо!
Правильно говорить не в роте, а во рту
- не в роте, а во рту!" (С)
Іде накопичення резервів. Ніхто їх зараз кидати на передок не буде. Треба спочатку орків максимально вимотати, а потім вже...
десь промелькнуло в новинах на донбасі ,що сформована колона для наступу протяжністю 11 км.
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-23/