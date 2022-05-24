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"У него в роте ни одного человека живого нет": ВСУ продолжают уничтожать элитные подразделения РФ, - перехват СБУ. АУДИО

На юге Украины была разбита 58-я армия оккупантов, которую сами рашисты называли одной из передовых в России.

Об этом свидетельствуют перехваты разговоров военных РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ..

Отмечается, что в 2018 году 58-ю армию переоснастили новейшими вооружениями и техникой, "аналогов которым нет".

"А сейчас ВСУ сделали так, что "нет" самой 58-й армии Южного военного округа РФ", - подчеркнули в СБУ.

"От 58-й армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. По итогу, вот от нее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58-й армии служил. . У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось 3 человека, 4 человека", - рассказывает своей жене российский захватчик.

Также смотрите: "Тут уже реальный бунт начался, 80% даже в бой не идут": Оккупант рассказывает об обмане со стороны командования РФ, - перехват ГУР МО. АУДИО

СБУ (19898) перехват (343)


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Топ комментарии
+33
Дуже дратують ці перехоплення при поточній ситуації на фронті. "Армії нема", а наші населені пункти випалюють та захоплюють мабудь якісь гноміки.
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24.05.2022 18:13
+25
А чим же рашиссти наступ ведуть як постійно від ЗеСБУ викидають інформацію що "нікаво нє асталась" ???
Чому досі не чутно про звільнення Херсона, Маріуполя, Криму.
Усе це гарно але рашисстов багато нажаль.
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24.05.2022 18:14
+24
Це все добре, але поки що ми на жаль відступаємо.
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24.05.2022 18:10
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В роті не залишилось ротів.
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24.05.2022 18:07 Ответить
роті надавали в рота
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24.05.2022 18:12 Ответить
И пусть и дальше в каждой российской роте останется по 4 - 5 человек, нормально..
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24.05.2022 18:32 Ответить
забагато буде.
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24.05.2022 23:44 Ответить
Це все добре, але поки що ми на жаль відступаємо.
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24.05.2022 18:10 Ответить
так устроена война. Хочешь выжить в бою - держи врага на дистанции, пусть умирает он.
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24.05.2022 20:49 Ответить
Господа - АРМИЯ - ЭТО ОЧЕНЬ ДОХРЕНА
Это тысяч 40-50 личного состава
к Чему такие новости ?
От 58-ой армии вообще ничего не осталось.
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24.05.2022 18:11 Ответить
отдельные подразделения разбиты - ДА это замечательно
но не АРМИЯ (3 дивизии минимум + куча дополнительных частей и соединений)
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24.05.2022 18:14 Ответить
На бумаге да. Более того 58-я она еще и потому, что противник должен думать что есть еще 57 "армий". Танков у них на бумаге с учетом резервов тьісяч 30. Но что-то пошло не так....
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24.05.2022 18:46 Ответить
"По состоянию на 2021 год, в Сухопутных войсках России насчитывается в строю 2840 танков и 10200 танков на хранении, а также 330 танков в соединениях Береговых войск ВМФ и 160 танков в ВДВ" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#:~:text=%D0%9F%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BD%D0%B0%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4,V2%2FV3%20Abrams%20(%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8
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24.05.2022 19:54 Ответить
Дуже дратують ці перехоплення при поточній ситуації на фронті. "Армії нема", а наші населені пункти випалюють та захоплюють мабудь якісь гноміки.
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24.05.2022 18:13 Ответить
населенных пунктов много, гномиков тоже пока *****, так что надо запастись терпением. Перехваты не слушайте, через пару недель психика нормализуется.
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24.05.2022 20:53 Ответить
А чим же рашиссти наступ ведуть як постійно від ЗеСБУ викидають інформацію що "нікаво нє асталась" ???
Чому досі не чутно про звільнення Херсона, Маріуполя, Криму.
Усе це гарно але рашисстов багато нажаль.
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24.05.2022 18:14 Ответить
Ви мабуть не слухаєте люсю арестовича?
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24.05.2022 19:32 Ответить
На росии сплошной "Анало говнет"! Самое смешное, что они сами в это верят.
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24.05.2022 18:17 Ответить
Там изначально "человеков" не было !
Там исключительно кацапский биомусор.....
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24.05.2022 18:18 Ответить
У Бога ні хватіла гліни, і он сліпіл іх із гавна...
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24.05.2022 18:21 Ответить
плохо это... плохо что что-то осталось...
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24.05.2022 18:20 Ответить
Відмовилась від підписки на службу бита,так спокійно стало,боти з явно не українським напрямком більше не турбують. Не вірю ні одному слову, багато записів з тим самим голосом.
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24.05.2022 18:21 Ответить
згода!
ні...уя ніасталась тільки ми чомусь відступаємо...навіть на місці не топчемось а відступаємо...
сумно то всьо!
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24.05.2022 18:26 Ответить
Купа фальшивих коментарів, одні пруть на інших
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24.05.2022 18:30 Ответить
Купа лахтинської ботви.
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24.05.2022 18:32 Ответить
У него в роте ни одного человека живого нет Джерело:

Правильно говорить не в роте, а во рту
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24.05.2022 18:30 Ответить
знавал одного преподавателя русской словесности... ))
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24.05.2022 20:56 Ответить
Чудово. А хто зараз в Мелітополі? А хто в Херсоні? А в Маріуполі? А в Бердянську?
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24.05.2022 18:31 Ответить
"- остался у меня в роте один х@й
- не в роте, а во рту!" (С)
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24.05.2022 18:31 Ответить
Очередные сказки от сбу. По их "радиоперехватам" у армии рф все печально и все разбиты... А по факту наоборот, учитывая последние события
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24.05.2022 18:39 Ответить
Макаров, не впадай в депресняк! Ти ж завжди був оптимістом! Навіть, коли орки біля Горенки і Стоянки вже були!

Іде накопичення резервів. Ніхто їх зараз кидати на передок не буде. Треба спочатку орків максимально вимотати, а потім вже...
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24.05.2022 18:59 Ответить
Другими словами - у него ху..й в роте!
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24.05.2022 18:56 Ответить
так як і говорив ,недавно на ютюбі один сєпар.."мі ідьом в атаку,асвабаждать".
десь промелькнуло в новинах на донбасі ,що сформована колона для наступу протяжністю 11 км.
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24.05.2022 18:57 Ответить
ОЦІНКА РОСІЙСЬКОЇ НАСТУПАЛЬНОЇ КАМПАНІЇ, 23 ТРАВНЯ тут повний перегляд становища війни з картами
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-23/
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24.05.2022 19:08 Ответить
єслі сунуця значить мают чим -- для чого ці терки
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24.05.2022 19:53 Ответить
А КАК КОНСЕРВЫ И СЕПАРЫ ТИПА БЫВШИЕ ЛЮБЯТ УКРАИНУ !?)
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24.05.2022 21:33 Ответить
ниття орків - просто бальзам на душу!)))
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24.05.2022 22:44 Ответить
 
 