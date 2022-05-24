"У него в роте ни одного человека живого нет": ВСУ продолжают уничтожать элитные подразделения РФ, - перехват СБУ. АУДИО

На юге Украины была разбита 58-я армия оккупантов, которую сами рашисты называли одной из передовых в России.

Об этом свидетельствуют перехваты разговоров военных РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ..

Отмечается, что в 2018 году 58-ю армию переоснастили новейшими вооружениями и техникой, "аналогов которым нет".

"А сейчас ВСУ сделали так, что "нет" самой 58-й армии Южного военного округа РФ", - подчеркнули в СБУ.

"От 58-й армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. По итогу, вот от нее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58-й армии служил. . У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось 3 человека, 4 человека", - рассказывает своей жене российский захватчик.

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