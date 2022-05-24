Текущая ситуация на фронте. Что происходит? Три месяца Великой войны. День 90 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

90-й день Народной войны. На временно оккупированных территориях усиливается движение сопротивления. Например, движение сопротивления Запорожской области вызвало аварию бронепоезда российских оккупантов в Мелитополе. Вагоны, перевозившие личный состав и боеприпасы, опрокинулись, от чего боекомплект сдетонировал. Как еще украинцы уничтожают врагов на оккупированных территориях? Расскажут Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич в "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую".

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