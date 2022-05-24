Текущая ситуация на фронте. Что происходит? Три месяца Великой войны. День 90 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
90-й день Народной войны. На временно оккупированных территориях усиливается движение сопротивления. Например, движение сопротивления Запорожской области вызвало аварию бронепоезда российских оккупантов в Мелитополе. Вагоны, перевозившие личный состав и боеприпасы, опрокинулись, от чего боекомплект сдетонировал. Как еще украинцы уничтожают врагов на оккупированных территориях? Расскажут Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич в "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую".
Смотрите на Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Право
показать весь комментарий24.05.2022 21:27 Ответить Мне нравится 3
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль