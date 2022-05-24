"И спереди, и сзади! Это реально повезло!" - Юрий Бутусов попал под артобстрел на трассе Бахмут-Лисичанск. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов попал под артиллерийский обстрел на трассе Бахмут-Лисичанск.
Соответсвующее видео журналист опубликовал на своем канале в ютубе, передает Цензор.НЕТ.
Автомобиль с Бутусовым попал в артиллерийскую "вилку".
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Щодо тих йолопів про яких Ви спитали, то я їм нічого поганого поки що не зробив, але вони ненавидять не особисто мене, а всіх нас за те, що ми є на світі, за те, що прагнемо жити на власній землі, а це не підтримує жодна релігія, яка існує в світі. Ось тому вони й чорти.
Саме про це мій піст і є.
Давно пора ему занять должность министра обороны: человек достойнейший, широко мыслящий.
Може сам поїдь кудись, потанцюй на пілоні та й щось заробиш?
Якомусь реальному чоловікові на бронік чи шолом.
германия верна путину до последнего. А наши клоуны просто дауны и предатели.
германия, франция максимально тормозят помощь Украине. Так как боятся усиления союза Украина, Польша, Великобритания, страны Балтии. Это будет альтернатива ЕС, очень сильная альтернатива. А венгрия и нидерланды просто купленны путиным на корню, на уровне правительств.
«Танки вместо пушек»: как Германия действительно может помочь Украине?
Германия, одна из сильнейших в военном плане стран НАТО на европейском континенте, долгое время была сдержанной относительно помощи Украине. Примерно месяц назад сложилась весьма двусмысленная ситуация: поддерживая нашу страну на словах, немецкое руководство явно не спешило начинать поставки оружия, ограничившись https://www.dw.com/ru/germanija-postavit-ukraine-pjat-tysjach-*******-kasok/a-60563387 касками . В немецкой прессе появились даже https://www.welt.de/politik/ausland/plus238692459/Schwere-Waffen-fuer-Ukraine-Das-doppelte-Spiel-des-Olaf-Scholz.html подозрения , что федеральное правительство умышленно запутывает ситуацию, выжидает и затягивает время.
И вот теперь вроде ситуация прояснилась. «Главным блюдом» немецкой военной помощи станут самоходные зенитные артиллерийские установки «https://www.dw.com/uk/pershi-nimetski-hepardy-ukraina-otrymaie-u-lypni/a-61883092 Гепард ». Однако многие в Германии уверены: если страна хочет помочь Украине здесь и сейчас, то это, пожалуй, худший из возможных вариантов.
Собственный корреспондент «Думской» в Германии опросила немецких военных и политиков, чтобы выяснить ситуацию. Чем хорош и чем плох «Гепард»? Какие еще возможности имеет ФРГ для действенной помощи в Украине?
«В последние годы Германия тратила на оборону непозволительно мало, - рассказал нам отставной немецкий старший офицер. - Мы считали, что для безопасности страны достаточно иметь развитую экономику, сильных соседей и авторитет в мире. В последние годы наша страна тратила на оборону менее 1,5% своего ВВП. Германия оставалась одним из крупнейших экспортеров оружия на мировом рынке, однако поставки новой техники для нужд бундесвера были явно недостаточными».
По мнению эксперта, сейчас у Германии нет достаточного количества современной боевой техники, чтобы делиться с Украиной. Но есть старые образцы производства 1960-1970 годов, которые могут на равных противостоять российским Т-72 и БПМ. Зенитная установка «Гепард» - одна из них.
Чем же плох «Гепард»? С этим вопросом мы обратились к офицеру-зенитчику, который несколько лет руководил подразделением, вооруженным этими установками.
«Гепард» - в целом очень неплохая машина, особенно для своего времени, - говорит собеседник «Думской». - Это робот, который способен самостоятельно обнаруживать и стрелять по воздушным целям на низких высотах. Да, они старенькие, сняты с вооружения, но привести их в порядок - вполне реально. Тем более, что Германия продавала свои запасы «гепардов» еще недавно. Но проблема в том, что это сложное оружие. На его борту стоит радиоприборный комплекс с двумя радиолокаторами, для освоения которых требуется немало времени».
Германия обещает передать «гепарды» до конца лета, поставки начнутся в июле. По всей видимости, два месяца потребуется не только на восстановление техники после хранения, но и на подготовку украинских расчетов на базах в ФРГ.
С другой стороны, как у зенитного оружия сегодня у «Гепарда» нет каких-то выдающихся качеств. Высоты и дальность, на которых можно вести огонь, примерно соответствуют параметрам переносных комплексов «Стингер» или «Игла». ПЗРК в украинской армии очень много, поэтому так близко к нашим позициям российская авиация уже старается не подлетать.
«Можно применять «гепарды» и против наземных целей - стрелять по танкам, пехоте, укреплениям. Это, конечно, не танк, но мощность у автоматической пушки достаточно высокая. Думаю, не самолеты и вертолеты, а именно российская бронетехника станет основной целью «гепардов» в Украине», - добавляет наш собеседник.
Однако и здесь есть серьезные проблемы. Действительно, автоматические зенитные пушки давно зарекомендовали себя как эффективное средство борьбы с наземными целями. Во времена войны в Афганистане в СССР даже сделали специальную модификацию ЗСУ «Шилка», с которой сняли всю электронику, добавив дополнительный боекомплект - получилось 4000 снарядов.
«Если стрелять по наземным целям, важнейший фактор - боеприпасы, их нужно много. На «Гепарде» установлены хорошие зенитные пушки KDA фирмы «Эрликон» калибра 35 миллиметров. У них только один недостаток: они швейцарские, снаряды такого калибра в странах НАТО не производят, а в Германии эти ЗСУ давно сняли с вооружения. Теоретически снаряды к «гепарду» можно заказать напрямую в Швейцарии - но эта страна традиционно соблюдает нейтралитет и не продает оружие в зоны боевых действий».
По заявлению немецкого правительства, до конца лета в Украину приедут 15 «гепардов» и 60 тысяч снарядов к ним, то есть - 4000 выстрелов на каждый.
Масса снаряда 35 мм - 550 граммов. Получается, что с каждым «Гепардом» к нам приедет две тонны боеприпасов. Для сравнения огневой мощи: к каждой гаубице М777 Соединенные Штаты поставляют в Украину две тысячи 155-мм снарядов, каждый из которых весит 40-50 килограммов. То есть - порядка ста тонн боеприпасов на каждую гаубицу.
Сложность в освоении и недостаток боеприпасов - по мнению экспертов, это две основные причины, по котором «Гепард» в ближайшее время не станет эффективным оружием украинской армии.
Но если не «Гепард», то что?
«В немецком обществе нарастает критика правительства, которое, по мнению многих, неадекватно реагирует на события в Украине и неэффективно помогает вашей стране, - поясняет офицер бундесвера. - Еще в начале мая военные эксперты определили, какая помощь сейчас будет наилучшей. Мы предлагали снять с хранения все танки «Леопард 1» и бронемашины «Мардер» и максимально быстро передать их Украине. Их у нас достаточно много, они просты в освоении - подготовить экипажи можно буквально за несколько дней. И самое главное - сейчас в Украине они были бы гораздо полезнее на поле боя.
Насколько мне известно, военное руководство ФРГ до сих пор стоит на этих позициях. Военные уверены, что поставка «гепардов» - это видимость помощи и политический трюк. Надо сказать, что «Леопарды» и «Мардеры» даже не были в перечне возможных вариантов, который передали украинскому правительству. Теперь наши политики говорят, мол, «гепарды» выбрала сама Украина».
Буднестаг практически единодушно https://www.dw.com/ru/bundestag-progolosoval-za-postavku-tjazhelyh-vooruzhenij-ukraine/a-61620259 высказался за поставку тяжелого оружия Украине еще месяц назад. Немецкий офицер уверен: Германия могла бы гораздо эффективнее помогать Украине противостоять российской агрессии, если бы на то была воля политического руководства ФРГ.
«Кроме того, не будем забывать: Германия, точнее Восточная Германия, была страной Варшавского договора, - продолжает эксперт. - После объединения к нам перешли немалые арсеналы национальной народной армии ГДР. Это было оружие в основном советского производства - сотни танков, тысячи бронемашин, сотни артиллерийских систем, десятки самолетов разных модификаций. Что-то из этого еще остается на складах Бундесвера, и это то, что можно и нужно было снимать с хранения и передавать Украине в первую очередь - никакого дополнительного обучения в этом случае не требуется вообще. Так уже сделала Польша, так уже сделала Словакия. Насколько я знаю, Германия этот вариант Украине даже не предложила».
Если говорить в целом, то наш собеседник убежден: немецкие военные считают, что нынешняя война и масштабное вторжение - это не двусторонние споры Украины и России. Поэтому Германия может и дол
От коли по такому закону розстріляють усіх покидьків у владі, які кинули непідготовлених та неозброєних людей у бій проти однієї з найозброєніших країн у світі, тоді у цих безсовісних та аморальних «слуг народу» буде право запитати у суспільства, чи підтримає народ розстріли простих громадян.
Ви там на колінах маєте благати, коли берете зарплату, щоб мати нахабство щось вказувати народу, який йде на такі страшні жертви через ваші діі та вашу бездіяльність.
Юрій Бутусов