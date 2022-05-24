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Бойцы теробороны Харькова из трофейных минометов уничтожили минометный расчет рашистов. ВИДЕО

Подразделение теробороны Харькова из трофейных минометов уничтожило минометный расчет российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Минометное подразделение отдельной бригады территориальной обороны города Харькова уничтожило минометный расчет врага. "На орехи" российские оккупанты получили своими же минометами и БК", - говорится в сообщении.

Также во взаимодействии с аэроразведкой 92-й ОМБр военными силами территориальной обороны ВСУ был уничтожен и вражеский танк.

Также смотрите: "Горит танк?", - "Еще как горит!", - "Это я", - харьковские терробороновцы уничтожили бронемашину армии РФ. ВИДЕО боя

Харьковщина (5577) 92 отдельная штурмовая бригада (251) тероборона (340)


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krasivo garit
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24.05.2022 22:10 Ответить
Переминомётили, лукас
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24.05.2022 22:14 Ответить
Харків, давай! За Салтівку!!!
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24.05.2022 22:19 Ответить
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24.05.2022 22:33 Ответить
Ох ці харківські фани, ох ця харківська тероборона. Красунчики! Героям слава !!!
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24.05.2022 23:33 Ответить
НУ ГОРИТ ХАТА И ЧТО? ТАКОГО НЕПОНЯТНОГО ВИДЕО УЖЕ ВАЛОМ. МОЖНО БЫ ВЫСТАВЛЯТЬ С НАЧАЛА ,А НЕ С КОНЦА
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25.05.2022 01:19 Ответить
Протри иллюминаторы, танк горит.
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25.05.2022 05:17 Ответить
Хорошо, но мало
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25.05.2022 12:07 Ответить
 
 