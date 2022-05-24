Бойцы теробороны Харькова из трофейных минометов уничтожили минометный расчет рашистов. ВИДЕО
Подразделение теробороны Харькова из трофейных минометов уничтожило минометный расчет российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке Генштаба ВСУ.
"Минометное подразделение отдельной бригады территориальной обороны города Харькова уничтожило минометный расчет врага. "На орехи" российские оккупанты получили своими же минометами и БК", - говорится в сообщении.
Также во взаимодействии с аэроразведкой 92-й ОМБр военными силами территориальной обороны ВСУ был уничтожен и вражеский танк.
Также смотрите: "Горит танк?", - "Еще как горит!", - "Это я", - харьковские терробороновцы уничтожили бронемашину армии РФ. ВИДЕО боя
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