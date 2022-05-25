Террористы "ДНР" отказываются воевать за террористов "ЛНР": "За чужую республику мы воевать не хотим". ВИДЕО
Боевики "ДНР", входящие в число российских оккупационных войск, отказываются воевать на оккупированных территориях Луганщины за российских террористов "ЛНР".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом одно из формирований "ДНР" заявило в специальном видеообращении, опубликованном в соцсетях.
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+79 whywhy
показать весь комментарий25.05.2022 10:23
+69 Oleg S. #518150
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+45 Wendeplattendrehstahl Lölik
показать весь комментарий25.05.2022 10:29
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Не могут определится, кто будет любимой женой...
А еще пусть подкинут на фронт и предателей с юга УкнаиньІ, на подобии Сальдо и Стремоусова. Пусть и они положат жизни за великого ху...ла. Им же все в Украине бьІло очень плохо жить. Ведь кругом бьІли бандеровцьІ и нацистьІ. Вот теперрь пусть дохнут за "освободителей", а ихними женами займутся бурятьІ и кадьІровцьІ.
https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1529357841240412161
нє прізнайоть калміцкоє казачєство !
Мабудь просто не хочуть здохнути за свій гр@баний дунбас.