Террористы "ДНР" отказываются воевать за террористов "ЛНР": "За чужую республику мы воевать не хотим". ВИДЕО

Боевики "ДНР", входящие в число российских оккупационных войск, отказываются воевать на оккупированных территориях Луганщины за российских террористов "ЛНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом одно из формирований "ДНР" заявило в специальном видеообращении, опубликованном в соцсетях.

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