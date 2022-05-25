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Террористы "ДНР" отказываются воевать за террористов "ЛНР": "За чужую республику мы воевать не хотим". ВИДЕО

Боевики "ДНР", входящие в число российских оккупационных войск, отказываются воевать на оккупированных территориях Луганщины за российских террористов "ЛНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом одно из формирований "ДНР" заявило в специальном видеообращении, опубликованном в соцсетях.

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армия РФ (19224) терроризм (18691) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+79
****** *******, они хоть могут сказать чем отличается ДНР от ЛНР? Какая разница пушечным мясом какого дерьма они будут?

И какие у рабов могут быть законные требования, лопату в руки и вперед на джавеилин?
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25.05.2022 10:23
+69
О нет, что же такое ужасное разделило этих два братцких нарота??? 😂
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25.05.2022 10:24
+45
различие примерно такое же как между сифилисом и гонорей-вроде и родственники,но есть свои тонкости.
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25.05.2022 10:29
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Вот блин...
Не могут определится, кто будет любимой женой...
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25.05.2022 12:17 Ответить
Теперь весь сброд, которьІй призьІвал пуйла прийти и войти, будет подьІхать на Донбассе за идеи пуйла. Жаль что придется ЗСУ тяжело, но перемолотят и их и орду зауральскую.

А еще пусть подкинут на фронт и предателей с юга УкнаиньІ, на подобии Сальдо и Стремоусова. Пусть и они положат жизни за великого ху...ла. Им же все в Украине бьІло очень плохо жить. Ведь кругом бьІли бандеровцьІ и нацистьІ. Вот теперрь пусть дохнут за "освободителей", а ихними женами займутся бурятьІ и кадьІровцьІ.
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25.05.2022 12:31 Ответить
Самостоятельными себя почувствовали, прямо нацисты днра, не для того вас ********* породил, чтобы бунты на рабсейском корабле устраивать.
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25.05.2022 12:38 Ответить
Практически все нормальные украинцы уехали из Донецка и Луганска. Остался вот такой ватный быдлоскот в ОРДЛО сейчас.
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25.05.2022 12:49 Ответить
Господи, що у них в голові, що це взагалі за ідіотизм?
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25.05.2022 12:54 Ответить
Причиной разлада между некогда братскими государствами ДНР и ЛНР стало притеснение днроговорящих в ЛНР и лнроговорящих в ДНР
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25.05.2022 23:05 Ответить
НЕ ВОЕВАТЬ, А УМИРАТЬ !)
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25.05.2022 13:09 Ответить
ПОРА ОСВОБОЖДАТЬ ДОНЕЦК !)
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25.05.2022 13:12 Ответить
З мамками прийшли. Прикольно.
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25.05.2022 13:29 Ответить
Дурень, бросай ружье ! А еще лучше застрелитесь сами, предатели гребаные.
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25.05.2022 13:30 Ответить
Их вообще кто-то спрашивает хотят ли они быть пушечным мясом или нет? С мосинкой и шлемом 50годов на амбразуры.
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25.05.2022 13:35 Ответить
А что с ТРо.. ? Черкасское ТРо.. выложило видео, где жалуются, что их хотят отправить .. на войну
https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1529357841240412161
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25.05.2022 13:58 Ответить
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25.05.2022 14:13 Ответить
Обратите внимание - против того, чтобы долбить Мариуполь - они не против были.
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25.05.2022 14:24 Ответить
Того и гляди разразится страшная война между Лугандой и Донбабве.
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25.05.2022 15:16 Ответить
Нема спокою звіздонутим...
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25.05.2022 15:16 Ответить
Гопник Колян отказывается гоп-стопить за гопника Васька
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25.05.2022 15:48 Ответить
А ГОЛОСОК КАК У ПДРА МЕДВЕДЧУКА !)
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25.05.2022 15:49 Ответить
Днр заявило что лнр правит фашистская хунта и начала спецоперацию по денацификации лнр
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25.05.2022 16:29 Ответить
Пора "лнр" провести операцію з денацифікації бамбаських бабуїнів
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25.05.2022 16:45 Ответить
правильна сколько можна... беззаконие панимаеш, лучше вайной на лы ны ры двинуть
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25.05.2022 17:20 Ответить
Жах! Вони серйозно вважають свій срач республікою!!!
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25.05.2022 17:22 Ответить
Ви б чули мій регіт і від відео і від тупорилих на ньому, а головне від ваших коментарів! )))))))))
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25.05.2022 17:29 Ответить
бурятскоє казачєство восстало !
нє прізнайоть калміцкоє казачєство !
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25.05.2022 17:50 Ответить
😆
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25.05.2022 18:10 Ответить
***законные требования**** 🤣
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25.05.2022 18:05 Ответить
их ждет смерть при любом развитии событий
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25.05.2022 18:36 Ответить
своя своих непознаша!
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25.05.2022 18:51 Ответить
Тю, оце так втнули...
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25.05.2022 19:08 Ответить
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25.05.2022 20:23 Ответить
А в чём разница? Шо то дермо, шо то дермо. Разница в запахе?
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25.05.2022 20:50 Ответить
У чому справа? Вони ж усі "дунбаський народ" з тією самою надлишковою хромосомою.
Мабудь просто не хочуть здохнути за свій гр@баний дунбас.
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26.05.2022 05:59 Ответить
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