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"Как-то не так они видят мир", - Зеленский о позиции Венгрии по нефти. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский раскритиковал позицию Венгрии, которая отказывается поддерживать нефтяное эмбарго против России, несмотря на то, что средства за энергоносители финансируют военную машину Кремля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский говорил во время Украинского завтрака в Давосе.

"Мы дошли до шестого пакета (санкций). В нем эмбарго на нефть. Все говорят: за это время Россия заработает 200 млрд долларов. За такие суммы они могут покупать любое оружие. Введен ли шестой пакет? Нет. Почему? Венгрии что-то не подходит. Что-то с нефтью не то. Как-то не так они видят мир", – сказал Зеленский.

По его словам, Будапешт аргументирует свою позицию тем, что для отказа российской нефти ему необходимы значительные средства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия вводит чрезвычайное положение из-за войны в Украине, - Орбан

"Им говорят: там в Украине люди умирают, дети гибнут, их убивают. Как в Техасе 18-летний убийца… Так и у нас 18-летние солдатики приезжали из России и просто пытали малышей. Им об этом рассказывали, а они говорят: Все понятно.- Так а что с нефтью? - Где нам брать деньги?" – сказал Зеленский.

Венгрия (1943) Зеленский Владимир (20336) нефть (1918) санкции (11287) эмбарго (226)


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Топ комментарии
+10
всі ****** та фідеси та їм подібні в Європі бачать світ через очко *****. І Зеля хоче подивитися - тільки його не пускають...
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25.05.2022 10:55
+9
Блазень свои высеры строчит , как из пулемета
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25.05.2022 10:57
+7
А за нами "те", якщо ми обираємо "не те"?
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25.05.2022 10:54
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А за нами "те", якщо ми обираємо "не те"?
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25.05.2022 10:54 Ответить
Пошли отмазки...до вашей зелупы в Украине все нормально было
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25.05.2022 11:04 Ответить
Хренговий с Вовы переговорщик не может договорится
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25.05.2022 11:22 Ответить
всі ****** та фідеси та їм подібні в Європі бачать світ через очко *****. І Зеля хоче подивитися - тільки його не пускають...
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25.05.2022 10:55 Ответить
А нафтову трубу перекрити слабо? Чи тарговля на краві - ета толька у парашенка?
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25.05.2022 10:55 Ответить
Уже писали. Перекроешь трубу-тут же перекроют финансовую помощь Украине и начнут отменять санкции против РФ.
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25.05.2022 11:07 Ответить
зачем перекрывать? просто начать чинить
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25.05.2022 11:19 Ответить
Ага, ты один умный, все остальные вчера родились..
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25.05.2022 11:43 Ответить
Угорщину ізолювати, ембарго це самий дієвий метод впливу на агрессора.
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25.05.2022 10:56 Ответить
Блазень свои высеры строчит , как из пулемета
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25.05.2022 10:57 Ответить
З учорашнього дня словесний пронос.
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25.05.2022 11:01 Ответить
Де інформація від учора про перерізану дорогу, при чому тут світ очима зе. Іде Маріуполь 2,порти під загрозою, навіщо засипати людей непотрібом,коли ворог іде далі.
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25.05.2022 10:57 Ответить
Те кто интересуются они знают что и как, и те кто должны решать тоже знают, от того что на цензоре выйдет новость или не выйдет, ничего не поменяется.
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25.05.2022 11:01 Ответить
Ви усе рашистські пабліки цитуєте?
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25.05.2022 11:16 Ответить
А выйти на улицу и поистерить, не пробовали? Может поможет...
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25.05.2022 11:35 Ответить
Звиздец..."как в Техасе 18летний убийца"...с тобой все так,звизданутый по башке мешком с песком из за угла?
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25.05.2022 10:58 Ответить
правільно бачать світ тільки гомік люся, агрохламідія дєрьмак і прочєє квартальне зєбидло.
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25.05.2022 10:58 Ответить

///
Флаг Украины установили на пике имени владимира путина в Кыргызстане.(видео)

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/3325

«Если в мире существует пик путина и украинский флаг, то их встреча неизбежна. Хулиганы подняли и повесили флаг на вершине, понятия не имеем кто »,
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25.05.2022 11:04 Ответить
Де Лавров? Це ж "наглое и беспардонное пасягательства на суверенитет Рассии"! Пара "ввести вайска"!!!
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25.05.2022 11:27 Ответить
прежде чем кидать предъявы венгрии, пусть ответит на вопрос, почему мокшанский газ через трубу пропускаем. а то как то не так получается. венгры плохие, но мы в это же время москалям позволяем газом торговать
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25.05.2022 11:04 Ответить
Ни чего удивительного. Партия "сваты" крала деньги на асфальте, вакцинах, электроэнергии их белоруси и росии. Крала вместе с коломойшой на Укрэнерго ........ Вместо того, что бы ЗНАЯ что будет война вооружать армию. А теперь хотят что то от орбана, что бы он исправлял их преступления. Но орбан тоже заглядывает в глазки и жопу ***** как и вислюк с дерьмаком.
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25.05.2022 11:07 Ответить
Не, но это уже перебор, товарищи! При чем тут позиция ******** и резня в Техасе? Все, что в голову попало из новостей в одном предложении изложил.
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25.05.2022 11:09 Ответить
Что на суфлере написано то и читает, а пишут там разные люди для разных случаев, но иногда накладки бывают
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25.05.2022 11:31 Ответить
А як "бачить світ" сам "Блазень"? Коли всі наші теперішні союзники "криком кричали" : "Готуйтесь до війни!", а Порошенко метався по Європі та домовлявся про термінові поставки зброї в Україну - він по "буковелям" пиячив та казав "не нагнітайте"! Тому : "Перед тим як кричать, що хтось "усрався", варто обернуться та понюхать власний зад - може він смердить сильніше?"
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25.05.2022 11:13 Ответить
Саме так! Перекладає провину на інших. То Порошенко йому заважав, то патріоти з Азову, тепер ціла країна
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25.05.2022 11:26 Ответить
Блін, скільки пробував і всеодно не можу чути його голос - реально викликає блювання.... От чому?????
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25.05.2022 11:13 Ответить
После введения эмбарго без Венгрии можно срочно начать чинить нефтепровод Дружба. Года три-четыре
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25.05.2022 11:18 Ответить
-"...не так бачать світ!"., це вони у тебе навчились, у тебе і у твоєї Безугло-Третьякової.,
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25.05.2022 11:34 Ответить
I co to znaczy
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25.05.2022 12:41 Ответить
Поляки наши братья, а кацапы - наши исконные враги. Путин будет повешен, а кацапстан (параша) распадется, верно?
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25.05.2022 14:10 Ответить
"Як в Техасі 18-річний вбивця" - а это ***** к чему?!
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25.05.2022 12:40 Ответить
Та и ти,якось не так бачиш цю війну.
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25.05.2022 13:35 Ответить
Не знаете как нагнуть Орбана? Поставьте задачу Баканову, пусть СБУ "отработают" нескольких венгерских разведчиков в Закарпатье и "подготовят почву" для переговоров с венгерским пидаром Орбаном. А то Баканов сидит без дела, засунув язык в жопу после сдачи его подчиненными Херсонской области. Пусть работает.
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25.05.2022 14:08 Ответить
На Закарпатті є така собі Ілдіка Орос- ректор угорського університету в Берегово. Виступаючи в Будапешті , вона заявила, що угорців в Україні притісняють, а ще був собі такий депутат ВР Брензович -"лідер" закарпатських угорців, якмй "співав" так же. Він практично кинув Орбана на гроші , купив офіс , а насправді собі шикарну хатинку приблизно за 300 тисяч зелених, які мали йти на КМКС - партія їхня. Був і офіс, для відводу очей. (На той час в Ужгороді таких цін просто не існувало), Вони , ці діячі, підспівували Орбану, як могли, бо мали за це, за, практично антиукраїнську політику, бутерброди з ікрою. Чомусь їм це сходило з рук. Насправді, ті, хто знає угорську мову, але закінчує українську школу, набагато розумніші і освіченіші, ніж ті, хто вчиться в угорській ( в Україні), та й згадуваному універі. Та й мови ні тої ,ні тої добре не знають, Пояснення просте -Угорщині треба рабсилу, і все місцевим проугорським лобі робилося для цього. А Сіярто це озвучував. Якби на ті долари, які "переварили" у Берегові , закупити золоту плитку, вистеляти вулиці в цьому містечку, вони були б уже ідеальними. Уся ця щедра допомога ділилася на кілька кишень плюс на того, хто її лобіював з угорського боку. До слова, в Угорщині ти мусиш знати мову, українських шкіл там нема. І чомусь це не трактується тим же Сіярто, як порушення прав української діаспори.
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25.05.2022 21:49 Ответить
Зе, коли ж ти вже місце Пороху звільниш, бо скоро зілєш ліліпутіну всю Україну
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26.05.2022 00:12 Ответить
 
 