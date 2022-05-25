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"Командир сказал, что уедем только "двухсотыми" или "трехсотыми", - пленный оккупант рассказал об отношении к солдатам в армии РФ". ВИДЕО

Российские оккупанты сдаются в плен охотнее, чем в первые недели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Хотели уйти из части, своим ходом. Расторгнуть контракт, одним словом. На что командир нам ответил, что уедем только "двухсотыми" или "трехсотыми". , – рассказывают они СБУ.

Эта партия оккупантов попала в плен после контрнаступления ВСУ на Харьковщине, когда украинские бойцы взяли их в кольцо.

Сейчас с ними работают следователи СБУ, а сами захватчики рады, что сохранили свою жизнь.

Также смотрите: Разговор пленного оккупанта с супругой: "Надо, чтобы нас подали в списки на обмен. Потому что мы числимся как безвести пропавшие". ВИДЕО

армия РФ (19224) СБУ (19898) пленные (2139)


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Топ комментарии
+15
Тут от і рекомендації від Юрій Бутусов надійшли.
Якщо хто ще не знає, той зараз знаходиться на найгарячішій ділянці війни - на сході країни, де йдуть запеклі бої.
Все оце, про що ми з вами лише здогадуємось, він бачив і продовжує бачити на власні очі.


«Хочу підказати комітету по обороні та Мар'яні Безуглій ідею законопроекту про розстріли, який безумовно буде підтриманий суспільством - законопроект про застосування зброї проти державних службовців, які:

провалили спецоперації української розвідки і не розслідували хто винуватий у цих провалах;

не провели збори територіальної оборони перед вторгненням, не підготували та не озброїли ТРО та резервістів;

не провели призов оперативного резерву;

не закупили за три роки жодного артилерійського снаряду, жодної пускової установки Стугна;

не провели евакуацію громадян на напрямках російського наступу, що призвело до масових жертв військових та мирних громадян;

не знищили жодного мосту та жодної дамби з Криму, що призвело до оточення наших військ на півдні;

не розгорнули армію на рубіжах оборони;

не прикрили оточений Маріуполь та спалили там дві бригади;

не покарали російську агентуру у керівництві країни;

не сказали суспільству жодного слова правди про страшну війну;

не довели дані союзників з НАТО до суспільства, але багато брехали, брехали, брехали. І зараз свою страшну брехню намагаються виправдати кров'ю громадян, яка ллється рікою.

От коли по такому закону розстріляють усіх покидьків у владі, які кинули непідготовлених та неозброєних людей у бій проти однієї з найозброєніших країн у світі, тоді у цих безсовісних та аморальних «слуг народу» буде право запитати у суспільства, чи підтримає народ розстріли простих громадян.

Ви там на колінах маєте благати, коли берете зарплату, щоб мати нахабство щось вказувати народу, який йде на такі страшні жертви через ваші дії та вашу бездіяльність». https://t.me/tanya_adams/2920 https://t.me/tanya_adams/2920

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25.05.2022 12:23
+11
А хтось сумнівається? Почекайте! Скоро "Сонцесяйний" скопіює знаменитий наказ Сталіна № 227 ("Ни шагу назад") А там і до "штрафбатів" і "загороджувальних загонів" - "рукою подать"!!!
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25.05.2022 12:08
+9
у "слуг народа" отношение к нашим воинам такое же, как у москальских свинособак к своим оркам... это буквально на днях доказал законопроект "слуг народа", во главе с тупорылой овцой Безуглой, в котором "слуги" хотели разрешить расстреливать солдат за неподчинение на месте, без суда.
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25.05.2022 12:14
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Андрофаги.
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25.05.2022 12:07 Ответить
А хтось сумнівається? Почекайте! Скоро "Сонцесяйний" скопіює знаменитий наказ Сталіна № 227 ("Ни шагу назад") А там і до "штрафбатів" і "загороджувальних загонів" - "рукою подать"!!!
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25.05.2022 12:08 Ответить
Загороджувальні загони будуть набирати з депутатського корпусу.Там половина готова стріляти в спину ЗСУ.
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25.05.2022 12:18 Ответить
Тут от і рекомендації від Юрій Бутусов надійшли.
Якщо хто ще не знає, той зараз знаходиться на найгарячішій ділянці війни - на сході країни, де йдуть запеклі бої.
Все оце, про що ми з вами лише здогадуємось, він бачив і продовжує бачити на власні очі.


«Хочу підказати комітету по обороні та Мар'яні Безуглій ідею законопроекту про розстріли, який безумовно буде підтриманий суспільством - законопроект про застосування зброї проти державних службовців, які:

провалили спецоперації української розвідки і не розслідували хто винуватий у цих провалах;

не провели збори територіальної оборони перед вторгненням, не підготували та не озброїли ТРО та резервістів;

не провели призов оперативного резерву;

не закупили за три роки жодного артилерійського снаряду, жодної пускової установки Стугна;

не провели евакуацію громадян на напрямках російського наступу, що призвело до масових жертв військових та мирних громадян;

не знищили жодного мосту та жодної дамби з Криму, що призвело до оточення наших військ на півдні;

не розгорнули армію на рубіжах оборони;

не прикрили оточений Маріуполь та спалили там дві бригади;

не покарали російську агентуру у керівництві країни;

не сказали суспільству жодного слова правди про страшну війну;

не довели дані союзників з НАТО до суспільства, але багато брехали, брехали, брехали. І зараз свою страшну брехню намагаються виправдати кров'ю громадян, яка ллється рікою.

От коли по такому закону розстріляють усіх покидьків у владі, які кинули непідготовлених та неозброєних людей у бій проти однієї з найозброєніших країн у світі, тоді у цих безсовісних та аморальних «слуг народу» буде право запитати у суспільства, чи підтримає народ розстріли простих громадян.

Ви там на колінах маєте благати, коли берете зарплату, щоб мати нахабство щось вказувати народу, який йде на такі страшні жертви через ваші дії та вашу бездіяльність». https://t.me/tanya_adams/2920 https://t.me/tanya_adams/2920

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25.05.2022 12:23 Ответить
Уже заградотряды есть. Кадыровцы те же.
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25.05.2022 12:32 Ответить
Ага. Нас привезли как овец в Украину связанными и с закрытыми глазами по нам начала *башить артиллерия и мы вдруг поняли что это не правильная война и захотели разорвать контракт. А перед тем как контракт подписывали думали что будет шара как в крыму?
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25.05.2022 12:09 Ответить
це вони на Донбасі біжат здаватися а наші не в курсі
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25.05.2022 12:12 Ответить
у "слуг народа" отношение к нашим воинам такое же, как у москальских свинособак к своим оркам... это буквально на днях доказал законопроект "слуг народа", во главе с тупорылой овцой Безуглой, в котором "слуги" хотели разрешить расстреливать солдат за неподчинение на месте, без суда.
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25.05.2022 12:14 Ответить
Тупую п*ду безуглую гнать ссаными тряпками после такого. Пока она гражданскую войну не спровоцировала, безмозглая курица.
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25.05.2022 12:33 Ответить
только безуглую? а тех кто полноценную войну спровоцировал провалив оборону - с ними что делать?
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25.05.2022 12:49 Ответить
твари должны сдохнуть !!!!
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25.05.2022 12:14 Ответить
Тільки 200-ми. Ця нація гірше фашистів. Вони не мають права на існування.
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25.05.2022 12:14 Ответить
Есть еще @банутые,которые верят в сказки этих орков о "нас абманули" и "нас кинули".Еще бы продолжали байку про "учения" втюхивать.
Правда в том,что эта мразь осознанно приехала сюда грабить,мародерить,насиловать и убивать,но "не свезло", и они попали в плен.
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25.05.2022 12:14 Ответить
Они не просто осознанно ехали, это была их "голубая мечта" детства - безнаказанно издеваться, воровать (мародёрить), насиловать, и наконец просто убивать, ради удовольствия.
Но что-то пошло не так. И попав в плен они сразу становятся "полны раскаяния" и пытаются лепетать что-то вроде того что они больше не будут.
В общем "не виноватая я, нас заставили".
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25.05.2022 13:03 Ответить
Мысли Перзидента@VVP2_0

Поступила информация, что это последнее рашистское лето в Крыму
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25.05.2022 12:21 Ответить
А отправить этого командира по одному из указанных им адресов кишка тонка?
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25.05.2022 12:28 Ответить
А зачем к столь тонкой дипломатии прибегать? Грохнуть его и по кустам.
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25.05.2022 13:05 Ответить
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25.05.2022 12:53 Ответить
- В чому особливість «мангалів», які приварені над баштою російських танків?

- Там м»ясо не на решітці, а під нею - щоб менше розліталося!
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25.05.2022 13:28 Ответить
Всі вони так завивають коли попадють в полон. А до тої пори робили б те саме про що розповідають...
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25.05.2022 13:31 Ответить
Баби есчо нарожають!
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25.05.2022 15:31 Ответить
Брешуть як дихають!!! Нє вєрю жодному слову!
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25.05.2022 17:06 Ответить
 
 