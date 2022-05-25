"Командир сказал, что уедем только "двухсотыми" или "трехсотыми", - пленный оккупант рассказал об отношении к солдатам в армии РФ". ВИДЕО

Российские оккупанты сдаются в плен охотнее, чем в первые недели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Хотели уйти из части, своим ходом. Расторгнуть контракт, одним словом. На что командир нам ответил, что уедем только "двухсотыми" или "трехсотыми". , – рассказывают они СБУ.

Эта партия оккупантов попала в плен после контрнаступления ВСУ на Харьковщине, когда украинские бойцы взяли их в кольцо.

Сейчас с ними работают следователи СБУ, а сами захватчики рады, что сохранили свою жизнь.

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