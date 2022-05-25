"По нам! Метров 60. Два перелета было. Один недолет. А это пристрелялись", - российские оккупанты обстреливают позиции украинских воинов. ВИДЕО
Российские оккупанты обстреляли позиции украинских воинов на одном из рубежей обороны на Донбассе.
Как сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, который находится рядом с бойцами, сначала несколько российских боеприпасов пролетели над позицией, а затем один не долетел до них. Оккупанты корректируют огонь с квадрокоптера. Один из зарядов разорвался вблизи окопа – на расстоянии около 60 метров.
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+16 Чайка Київ
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В Україні є принаймні один завод з виробництва *********** хоча б до мінометів?
Пишуть, що орки за один день до двох тисяч крупного калібру можуть відстріляти по малому селу (а набої в них на уралі робляться щодня, і підвозяться до Куп'янська-вузлового чи Донецька теж щодня -- по українській залізниці, яку Україна за час незалежності НЕ спромоглася переробити на 1435 мм.). Чим на це відповідати українським солдатам?
За підрахунками вашого письменника орки можуть собі дозволити на руйнування невеликого села витрачати снарядів на 4 млн.$. на день (до речі, а скільки для цього треба дивізіонів, щоб за день відстріляти 2000 снарядів, а скільки потрібно автотранспорту, щоб перевезти снаряди від залізниці на фронт?)
Схоже, що ваш письменник фантаст, не треба всьому вірити, що пишуть..
Їм не треба ввозити нізвідки ні метал, ні сировину для пороху, а на заводі вони скадальнику біля конвеєра будуть платити 15000 фублєй на місяць, а той і не пікне (бо якщо спробує, то зникне у невідомому напрямку -- це диктатура).
І, так, автотранспорт вони також виробляють.
Наукова фантастика -- це дуже класно, але не плутайте, будь ласка, категорії: нормальна країна і раша.
Думає, мабуть, що це - як вантажить упаковки з чіпсами!
Мій «месидж» був, що у раші є безперервний цикл виробництва снарядів (і вони не мусять нікому платити USD 2000 за штуку) і доставки їх до Куп'янська чи Донецька. Що я неправильно написав?
Грады работают круглосуточно и не поштучно, а пакетами.
Гаубицы так же, и в половине случаев АРСами.
П.С. Я не читал, я слышу
Ви ще не зрозуміли, що військо сидить під обстрілами ?
Що в тому окопі інформативного ?