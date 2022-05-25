"По нам! Метров 60. Два перелета было. Один недолет. А это пристрелялись", - российские оккупанты обстреливают позиции украинских воинов. ВИДЕО

Российские оккупанты обстреляли позиции украинских воинов на одном из рубежей обороны на Донбассе.

Как сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, который находится рядом с бойцами, сначала несколько российских боеприпасов пролетели над позицией, а затем один не долетел до них. Оккупанты корректируют огонь с квадрокоптера. Один из зарядов разорвался вблизи окопа – на расстоянии около 60 метров.

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