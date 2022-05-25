Удар войск РФ по Запорожью: одна из ракет попала в ТРЦ. ВИДЕО
Ракетным ударом поврежден ТРЦ "Аврора" в Запорожье.
Об этом сообщил спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев, передает Цензор.НЕТ.
"Удар пришелся по Шевченковскому и Александровскому районам. Очень много инфраструктуры города, магазинов повреждены. Одна из крылатых ракет, которую оккупанты выпустили по Запорожью, попала в ТЦ "Аврора", - сказал он.
По словам Арефьева, снаружи здание кажется сравнительно целым, но внутри – значительные разрушения.
ТРЦ "Аврора" расположен в центральной части города Запорожья, насчитывает около 100 магазинов. Общая площадь 28 тыс. кв. м, торговая площадь – 13,5 тыс. кв. м, имеет шесть этажей, 2-уровневый подземный паркинг на 156 мест. С 24 февраля ТРЦ "Аврора" закрыт.
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если в Одессе попали в туалет на пляже)))...шо там военного было??
адеситы уже шутят - тут летом на пляже туалет хер найдешь, а эти андоны нашли ж как-то...)))