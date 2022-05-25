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Удар войск РФ по Запорожью: одна из ракет попала в ТРЦ. ВИДЕО

Ракетным ударом поврежден ТРЦ "Аврора" в Запорожье.

Об этом сообщил спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев, передает Цензор.НЕТ.

"Удар пришелся по Шевченковскому и Александровскому районам. Очень много инфраструктуры города, магазинов повреждены. Одна из крылатых ракет, которую оккупанты выпустили по Запорожью, попала в ТЦ "Аврора", - сказал он.

По словам Арефьева, снаружи здание кажется сравнительно целым, но внутри – значительные разрушения.

ТРЦ "Аврора" расположен в центральной части города Запорожья, насчитывает около 100 магазинов. Общая площадь 28 тыс. кв. м, торговая площадь – 13,5 тыс. кв. м, имеет шесть этажей, 2-уровневый подземный паркинг на 156 мест. С 24 февраля ТРЦ "Аврора" закрыт.

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армия РФ (19224) Запорожье (2651) обстрел (27151) ракеты (3569)


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Топ комментарии
+16
не ищите логику в "попаданиях"
если в Одессе попали в туалет на пляже)))...шо там военного было??
адеситы уже шутят - тут летом на пляже туалет хер найдешь, а эти андоны нашли ж как-то...)))
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25.05.2022 15:00
+14
Видел изнутри - там крошево. Верхней части здания по сути нет - кинотеатры, ряд магазинов фуд-корт. Я приблизительно понимаю куда хотели попасть но промазали в силу своей рукожопости. Там нюанс в том, что куда целились (там рядом, метров 150)- завод уже не работает с начала нулевых, пустые помещения, частично под офисы и частично под склады стройматериалов. Но это же гребаные орки...
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25.05.2022 14:57
+10
рашка - єдина у світі країна-підарас
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25.05.2022 15:02
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Видел изнутри - там крошево. Верхней части здания по сути нет - кинотеатры, ряд магазинов фуд-корт. Я приблизительно понимаю куда хотели попасть но промазали в силу своей рукожопости. Там нюанс в том, что куда целились (там рядом, метров 150)- завод уже не работает с начала нулевых, пустые помещения, частично под офисы и частично под склады стройматериалов. Но это же гребаные орки...
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25.05.2022 14:57 Ответить
не ищите логику в "попаданиях"
если в Одессе попали в туалет на пляже)))...шо там военного было??
адеситы уже шутят - тут летом на пляже туалет хер найдешь, а эти андоны нашли ж как-то...)))
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25.05.2022 15:00 Ответить
Пишуть про Моторсіч..
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25.05.2022 15:06 Ответить
Випустили чотири ракети, одну збило ППО, одна в ТЦ, одна в приватні будинки, одна в МоторСіч.
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25.05.2022 16:07 Ответить
Договорняк.
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25.05.2022 15:12 Ответить
Все просто, в Києві небо, більш захищено... ПВО працює та збиває практично всі ракети. Інколи пролітає, тим більш урядовий квартал мабуть добре закритий.
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25.05.2022 15:19 Ответить
А яке там таке суперППО? Все навіть Петріоти та Залізний купол не збивають.
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25.05.2022 15:57 Ответить
очень странное совпадение..
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25.05.2022 15:31 Ответить
В Киев прилетало и военные обьекты получали разрушения... .А вот вякать,почему в Киев мало-это уже не прилично.
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25.05.2022 15:48 Ответить
Ти їбанутий?
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25.05.2022 15:59 Ответить
От НАШО показувати куди конкретно прилетіло?! Шоб ці потвори наступного разу влучили куди цілились?
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25.05.2022 15:00 Ответить
Ніби вони не знають куди стріляли.
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25.05.2022 15:01 Ответить
Они целились в бывший военный объект, который с начала нулевых уже не работает (прилетело чуть ниже и чуть выше него). В данном случае лучше бы туда попали, там полуразваленные помещения и пару офисов, откуда уехали арендаторы с начала войны. Здания под снос короче.
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25.05.2022 15:08 Ответить
Який ще "бывший военный объект"? Що за вигадки.
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25.05.2022 16:19 Ответить
Инструментальный завод Войкова
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25.05.2022 16:32 Ответить
завод, который отвертки выпускал, сложно назвать военным
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25.05.2022 17:04 Ответить
З якого переляку він воєнний? Звичайний інструментальний завод. Випускав інструмент та обладнання для станків.
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25.05.2022 19:12 Ответить
Не знаю куда там они попали но видео , фото с разрушенными цехами МоторСич показывают , да и в телеграммах запорожцы о том же пишут - про МоторСич
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25.05.2022 18:56 Ответить
рашка - єдина у світі країна-підарас
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25.05.2022 15:02 Ответить
І країна і люди..... Причому в поганому сенсі цього слова.....
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25.05.2022 15:08 Ответить
Орбанию и Лукашению забыл
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25.05.2022 15:08 Ответить
Для вофки боневтик самое главное что бы в Конча-Заспу не прилетало .
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25.05.2022 15:09 Ответить
так туда и не летало
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25.05.2022 15:32 Ответить
Ці всі ракетні обстріли ,це привід всі критичні військові підприємства локалізувати під землею (перспектива), для цього можна задіяти "метробуд"
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25.05.2022 15:57 Ответить
Рашисти хочуть зруйнувати нашу економіку, щоб ми поїхали з території, дуже багатої і зручної для життя території, яка і є їх справжньою метою. Саме вони розганяли десятиліттями тезу про 'бідність' України, а самі унітази з навушниками крадуть, кончені ніщеброди. А ми не лише не поїдемо з нашої землі, а навіть перестали ховатися від сирен тривоги! Тому ідіть ***** рашисти з вашими сраними ракетами!
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25.05.2022 16:18 Ответить
Ви вважаєте,що кацапи на випаленій землі здатні щось будувати і працювати? Ледарі!
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25.05.2022 16:30 Ответить
Я смотрю все ближе и ближе эти твари подходят , говорят одно, но вижу в реале другое..
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25.05.2022 16:30 Ответить
Да они вроде на месте у нас стоят. Только вспомнили про Запорожье в контексте ракетных обстрелов, ******
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25.05.2022 16:34 Ответить
Два месяца на линии Каменское-Орехов-Гуляйполе,сейчас получили подкрепления из под Марика.
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25.05.2022 18:31 Ответить
 
 