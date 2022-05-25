"Америка и весь мир им оружие дает, а у наших долбо#обов даже броников нет": Оккупант шокирован помощью Запада украинской армии, - перехват СБУ. АУДИО
Российские оккупанты в шоке, что весь мир поддерживает Украину оружием.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом один из военных РФ рассказывает коллеге.
"Америкосы приволокли подкрепление им, оружие. Там Америка и весь мир, нах#й! Все туда ху#рят, понял, подкрепление им, бл#дь! Все против россии", - говорит один оккупант другому.
Он добавляет, что разговаривал с коллегой, занимающимся пополнением для их армии. "П#здец, говорит, братан, п#здец. Молодняк, говорит, долбо#обы едут. Я вообще в ах#е. Заехали туда, а они без броников, без них#я. Пошли в магазин пиво покупать...", - жалуется рашист.
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Подонки, ублюдки, мародеры, насильники, оккупанты, захватчики, язва планеты земля
І навряд чи то брехня.
СБУ задовбало.. Невже інших справ не мають ? Диверсію якусь би краще провели.
А то все мемуари збирають...
1. Слухати записи з ниттям оркоти, хоча свої задачі вони виконують.
2. Дивитись на мапу України і бачити, як поступово звільняються наші землі.
А у меня знакомые им на передок ехать за свои покупали, я им сам лично по всем чатам волонтерским искал. Каску за 300€ брали.
"За 3 місяці ви вже встигли познайомитися з нашою командою і сьогодні з проханням допомоги до вас звертається Аня *****. Її брат - військовий, зараз очікує виїзд на передову.
Потрібно придбати:
• каска відкритого типу (орієнтовна ціна 18 500 грн);
• кросівки літні піксель (орієнтовна ціна 1 500 грн);
• бінокль або монокуляр (орієнтовна ціна 11 000 грн);
• годинник з компасом (орієнтовна ціна 650 грн);
• дощовик-комбінезон ( орієнтовна ціна 700 грн).
Заробітну плату він ще не отримував, тому можливості придбати це все самостійно немає.
Плитоноску з плитами вже знайшли, дякуємо людині, яка допомогла ❤️
Вдячні за будь-яку допомогу❤️
Реквізити картки
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Друг детства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимира Зеленского , с которым вместе учился
29 августа 2019 года на первом заседании Верховной рады Украины lX созыва был утверждён в качестве Главы Службы безопасности Украины (СБУ)
В 2022 году стал членом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Ставки Верховного главнокомандующего .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 Лейтенант - получил звание в конце мая 2019 года для того, чтобы он мог иметь доступ к секретной информации
Супруга - Оксана Лазаренко, гражданка Российской Федерации
https://ru.wikipedia.org/wiki/%
ЗМІ: голова СБУ Баканов всупереч закону виявився керівником в іспанській компанії
https://www.unian.ua/politics/ivan-bakanov-golova-sbu-viyavivsya-kerivnikom-v-ispanskiy-kompaniji-pishut-shemi-novini-ukrajina-11006915.html
Від двох знайомих - один поранений зараз в тилу, другий воює - обидва на Донбасі, інфа. Кажуть, що ніякого західного озброєння, крім кількох Джавелінів і НЛО, в очі не бачили. Воюють калашами, кулуметами, РПГ-7 і мухами, АГС-ами з підствольників. Інколи замість звичайних набоїв привозять трасери. Це напевне для того, щоб вночі москалям краще було видно, куди стріляти, і щоб стволи скоро перегрівалися. Також час від часу можна розжитися на звичайні гранати, які кидають руками, або на якісь трофеї від дохлих москалів.
Якось так. Я не розганяю зраду, просто констатую факт.
Може десь там, в далекому секретному українському тилу, формуються бригади, озброєні до зубів західною зброєю, гаубицями, брімстоунами, старстріками, БТРами зі США і танками з Чехії, але на передовій нічого нема. Від слова ніх*я. Бачили пару разів Шилку, яку наші застосовують як машину вогневої підтримки на передовій в умовах густої забудови.
Над головою літають москалі, скидають бомби і хріначать НУРСами. Є кілька людей з Іглами 1970-1980 років випуску і часами з'являються польські ПЗРК на горизонті. Стінгерів ніхто і ніколи в очі не бачив.
Одним словом, Сирія-2.