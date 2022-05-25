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"Америка и весь мир им оружие дает, а у наших долбо#обов даже броников нет": Оккупант шокирован помощью Запада украинской армии, - перехват СБУ. АУДИО

Российские оккупанты в шоке, что весь мир поддерживает Украину оружием.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом один из военных РФ рассказывает коллеге.

"Америкосы приволокли подкрепление им, оружие. Там Америка и весь мир, нах#й! Все туда ху#рят, понял, подкрепление им, бл#дь! Все против россии", - говорит один оккупант другому.

Он добавляет, что разговаривал с коллегой, занимающимся пополнением для их армии. "П#здец, говорит, братан, п#здец. Молодняк, говорит, долбо#обы едут. Я вообще в ах#е. Заехали туда, а они без броников, без них#я. Пошли в магазин пиво покупать...", - жалуется рашист.

Смотрите также: "У него в роте ни одного человека живого нет": ВСУ продолжают уничтожать элитные подразделения РФ, - перехват СБУ. АУДИО

армия РФ (19224) СБУ (19898) перехват (343)


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Топ комментарии
+38
А вы изгои земного шара.
Подонки, ублюдки, мародеры, насильники, оккупанты, захватчики, язва планеты земля
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25.05.2022 15:35
+27
СРУсиш свин, а зачем вам броники? Где ты видел свинью для заклания в бронике?
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25.05.2022 15:37
+23
Почитайте український чат родічів тих хто під Попасною воює або загинув або безвісти пропав- там всі пишуть те саме, що з калашами на танки кидають. Я б так не радів оцим бравурним закидам в стилі Арестовича
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25.05.2022 15:42
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А вы изгои земного шара.
Подонки, ублюдки, мародеры, насильники, оккупанты, захватчики, язва планеты земля
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25.05.2022 15:35 Ответить
СРУсиш свин, а зачем вам броники? Где ты видел свинью для заклания в бронике?
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25.05.2022 15:37 Ответить
згинь ботяра))
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25.05.2022 15:49 Ответить
Нахера им броники,если они нас ракетами и дальнобойной артой фигачат.
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25.05.2022 15:40 Ответить
А ракети захоплюють міста?
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25.05.2022 17:24 Ответить
М'ясо замочене в пиві))))) А москалі гурмани!
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25.05.2022 15:40 Ответить
Почитайте український чат родічів тих хто під Попасною воює або загинув або безвісти пропав- там всі пишуть те саме, що з калашами на танки кидають. Я б так не радів оцим бравурним закидам в стилі Арестовича
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25.05.2022 15:42 Ответить
В нас теж багато про це кажуть.
І навряд чи то брехня.
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25.05.2022 15:44 Ответить
Отож
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25.05.2022 15:44 Ответить
та вже давно ніхто під Попасною не воює, що ти тут ***** розносиш)
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25.05.2022 15:52 Ответить
Там тієї збої, лише на кілька атак. В них танків більше ніж ракет ВСУ.
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25.05.2022 16:04 Ответить
Хм, з таким як тут бойовим духом і окупантів не треба. Ви ж розумієте що всі ці настрої читають кацапи, та проти нас же і використовують. Вас всіх послухати то нам треба капітулювати, а я скажу ніх.я такого не буде, треба йти до перемоги. У нас немає вибору, ще помре багато людей, але якщо не битися то помре в багато разів більше.
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25.05.2022 17:31 Ответить
З калашами на танки не кидають... Тут у вас не вийде відпрацювати рублі... Ксєнію ВБ це теж стосується
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26.05.2022 18:19 Ответить
Та плювати мені на болтовню оркоти.
СБУ задовбало.. Невже інших справ не мають ? Диверсію якусь би краще провели.
А то все мемуари збирають...
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25.05.2022 15:43 Ответить
Та вже 100500 диверсій на банковій попередили.
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25.05.2022 15:47 Ответить
Російські свині.
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25.05.2022 15:43 Ответить
У нас все за свої купують або волонтери. Нехай СБУ своїми займається. 700000 армія кажете. Без амуніції і зброї.
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25.05.2022 15:46 Ответить
Люди, давайте проголосуємо що для вас цікавіше -
1. Слухати записи з ниттям оркоти, хоча свої задачі вони виконують.
2. Дивитись на мапу України і бачити, як поступово звільняються наші землі.
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25.05.2022 15:46 Ответить
не нужно врать ...нихрена не звильняють
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25.05.2022 16:43 Ответить
Звісно не звільняються, ти ж сидиш на дивані (багато тут таких наполеонів), а не йдеш воювати. Воно ж з дивана видніше)))). Порада місцевим генералам та маршалам диванних військ - почитайте воєнні підручники з тактики та стратегії, може клепки додасться.
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25.05.2022 18:26 Ответить
2ге звісно. А від СБУ хочеться почути кого і де вони вбили в тилу ворога, скільки диверсій успішно завершили і.т.п. а телефони прослуховувати.....ну то не рівень взагалі.... сміх курям.
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25.05.2022 17:56 Ответить
Цирк на дроті. Хлопці за свой кошт броніжелети купують. Каски волонтери привозять.
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25.05.2022 15:46 Ответить
зрадойоб паршивий, не надо ляля. каски і броніки дають в ЗСУ.
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25.05.2022 15:51 Ответить
Пойди в зсу и получи каску и броник.
А у меня знакомые им на передок ехать за свои покупали, я им сам лично по всем чатам волонтерским искал. Каску за 300€ брали.
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25.05.2022 16:08 Ответить
"Волонтери з міста Южноукраїнська проводять збір коштів для військового.

"За 3 місяці ви вже встигли познайомитися з нашою командою і сьогодні з проханням допомоги до вас звертається Аня *****. Її брат - військовий, зараз очікує виїзд на передову.

Потрібно придбати:
• каска відкритого типу (орієнтовна ціна 18 500 грн);
• кросівки літні піксель (орієнтовна ціна 1 500 грн);
• бінокль або монокуляр (орієнтовна ціна 11 000 грн);
• годинник з компасом (орієнтовна ціна 650 грн);
• дощовик-комбінезон ( орієнтовна ціна 700 грн).

Заробітну плату він ще не отримував, тому можливості придбати це все самостійно немає.
Плитоноску з плитами вже знайшли, дякуємо людині, яка допомогла ❤️

Вдячні за будь-яку допомогу❤️

Реквізити картки
**** **** **** ****
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25.05.2022 16:18 Ответить
Патріотом бути добре, але погано бути дурним як ти. Друзі на передовій, родич. Брніки за власний кошт.
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25.05.2022 19:38 Ответить
Да. Броники, разгрузки, каска и некоторое обмундирование закупалось крайний раз для ВСУ в 2019 году.
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25.05.2022 21:24 Ответить
Щось на фейк схоже, чи я чогось не зрозумів? Цікаве в який магазин вони по пиво пішли і де воно, те пиво, там взялось?
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25.05.2022 15:50 Ответить
Как накипает зрадофильская масса в цензоре, так сразу , а вот вам у орков ещё хуже, гордитесь помощью украинцы вам весь мир помогает. А то что теряете территории так лицо кому-то надо сберечь
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25.05.2022 16:11 Ответить
Задовбали ви вже годувати спільноту цим фуфлом...
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25.05.2022 15:52 Ответить
Є в них і підрозділи, споряджені не гірше найкращих наших(якщо не краще), без броників то тільки строковики і лугандонці(і то не всі). А проблем з амуніцією, як писали вище, і у нас дуже багато.
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25.05.2022 18:04 Ответить
да ці терки вже зодовбали -- та хоч голі хаи воюют -- зараз арта наших дубасит
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25.05.2022 16:04 Ответить
СБУ,БАКАНОВ:

Друг детства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимира Зеленского , с которым вместе учился

29 августа 2019 года на первом заседании Верховной рады Украины lX созыва был утверждён в качестве Главы Службы безопасности Украины (СБУ)

В 2022 году стал членом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Ставки Верховного главнокомандующего .

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 Лейтенант - получил звание в конце мая 2019 года для того, чтобы он мог иметь доступ к секретной информации

Супруга - Оксана Лазаренко, гражданка Российской Федерации

https://ru.wikipedia.org/wiki/%
ЗМІ: голова СБУ Баканов всупереч закону виявився керівником в іспанській компанії

https://www.unian.ua/politics/ivan-bakanov-golova-sbu-viyavivsya-kerivnikom-v-ispanskiy-kompaniji-pishut-shemi-novini-ukrajina-11006915.html

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25.05.2022 16:05 Ответить
A ****, бачили очі що вибирали.
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25.05.2022 16:14 Ответить
А вони на сафарі приїхали до України. Навіщо їм броніки - у них ракет повно - ну от вони бють по нас. А бронік - можна із картону намалювати.
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25.05.2022 16:09 Ответить
Та **йня, кацапсячі свиноматки, ще помьйоти зроблять...
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25.05.2022 16:09 Ответить
В якому українському магазині у тільки но захваченому селі чи містечку вони пішли пиво КУПЛЯТИ? Чому на Київщині вони виламували двері чи стіни магазина та брали що треба, а зараз вже оплачують? Що за брехня. Та ще, яким чином вони телефонують до кацапії, якщо немає роумінгу з росією, а наші картки зараз не з'єднують на російські номери. Чи це підслуховування виключно супутникових телефонів?
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25.05.2022 16:19 Ответить
Не знаю, нафіга таке наговорювати замість міфічних москалів...

Від двох знайомих - один поранений зараз в тилу, другий воює - обидва на Донбасі, інфа. Кажуть, що ніякого західного озброєння, крім кількох Джавелінів і НЛО, в очі не бачили. Воюють калашами, кулуметами, РПГ-7 і мухами, АГС-ами з підствольників. Інколи замість звичайних набоїв привозять трасери. Це напевне для того, щоб вночі москалям краще було видно, куди стріляти, і щоб стволи скоро перегрівалися. Також час від часу можна розжитися на звичайні гранати, які кидають руками, або на якісь трофеї від дохлих москалів.

Якось так. Я не розганяю зраду, просто констатую факт.

Може десь там, в далекому секретному українському тилу, формуються бригади, озброєні до зубів західною зброєю, гаубицями, брімстоунами, старстріками, БТРами зі США і танками з Чехії, але на передовій нічого нема. Від слова ніх*я. Бачили пару разів Шилку, яку наші застосовують як машину вогневої підтримки на передовій в умовах густої забудови.

Над головою літають москалі, скидають бомби і хріначать НУРСами. Є кілька людей з Іглами 1970-1980 років випуску і часами з'являються польські ПЗРК на горизонті. Стінгерів ніхто і ніколи в очі не бачив.

Одним словом, Сирія-2.
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25.05.2022 17:01 Ответить
ТАК ЧТО ДЕЛАТЬ ВСЕМУ МИРУ С 140000000 МИЛЛИОНОВ ******** !!!???
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25.05.2022 17:45 Ответить
там давно уже нет и 80 млн
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26.05.2022 13:40 Ответить
на курорт приїхали чуєш
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25.05.2022 18:09 Ответить
а кацапи що просто так кажать за підкріплення зброєю!
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25.05.2022 18:16 Ответить
до долбо..бов,нужно до служиться.Пока валяются жопы порванные на немецкий крест и на Z.Им не броники нужны,а рефрижераторы,по больше.
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25.05.2022 18:43 Ответить
так у нас те саме броніки каски берци сам купляй спальнік навіть недавно відправляв знайомим, але гуманітарні можна в інтернеті купити у бариг є все корупційну складову ж на час війни не відміняли , навпаки кажуть пільги дали...
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25.05.2022 23:22 Ответить
 
 