"Америка и весь мир им оружие дает, а у наших долбо#обов даже броников нет": Оккупант шокирован помощью Запада украинской армии, - перехват СБУ. АУДИО

Российские оккупанты в шоке, что весь мир поддерживает Украину оружием.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом один из военных РФ рассказывает коллеге.

"Америкосы приволокли подкрепление им, оружие. Там Америка и весь мир, нах#й! Все туда ху#рят, понял, подкрепление им, бл#дь! Все против россии", - говорит один оккупант другому.

Он добавляет, что разговаривал с коллегой, занимающимся пополнением для их армии. "П#здец, говорит, братан, п#здец. Молодняк, говорит, долбо#обы едут. Я вообще в ах#е. Заехали туда, а они без броников, без них#я. Пошли в магазин пиво покупать...", - жалуется рашист.

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